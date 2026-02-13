iPhone 17e, lansman öncesi sızdırıldı: Dinamik Ada ve A19 ile geliyor

iPhone 17e, Şubat ayının sonunda tanıtılabilir
Sızıntıya göre iPhone 17e, Apple’ın üst segment modellerinde yer alan Dinamik Ada tasarımını benimseyerek geleneksel çentik yapısını geride bırakıyor. Ekran tarafında ise 6,1 inç boyut korunurken, yenileme hızının 60Hz seviyesinde kalabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle 90Hz ve 120Hz ekranların yaygınlaştığı günümüzde teknik açıdan bir sınırlama olarak değerlendirilebilir.
Ön kamera tarafında ise 18 megapiksel çözünürlük ve Centre Stage işlevi öne çıkıyor. Centre Stage, görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcıyı kadrajda tutarak otomatik çerçeveleme yapıyor. Donanımın merkezinde yer alacağı belirtilen A19 işlemci ise Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek şekilde konumlandırılıyor. Ancak bu çipin daha düşük performanslı bir varyant olacağı ifade ediliyor. Ayrıca 8 GB RAM ile desteklenen sistemin, özellikle yapay zeka destekli özelliklerde daha akıcı bir deneyim sunması hedefleniyor.
Son olarak cihazın başlangıç fiyatının ise yaklaşık 599 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Ayrıca sızdırılan bilgilere göre siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak lavanta renginin de piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: