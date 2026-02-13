Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17e, lansman öncesi sızdırıldı: Dinamik Ada ve A19 ile geliyor

    iPhone 17e lansman öncesi sızdırıldı. Tasarım, A19 çip, 8 GB RAM ve 48 MP kamera detayları netleşiyor. İşte teknoloji devi Apple’ın yeni uygun fiyatlı telefonunun ayrıntıları:

    iPhone 17e lansman öncesi sızdırıldı: Dinamik Ada ve A19 geliyor
    Bu ayın sonlarında bir basın duyurusuyla tanıtılması beklenen Apple’ın iPhone 17e modeli, lansmana sayılı günler kala sızdırılan görseller ve teknik bilgilerle yeniden ortaya çıktı. FrontPageTech tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz, tasarımda önemli bir değişiklikle Dinamik Ada’ya geçiş yaparken, donanım tarafında A19 işlemci ve 8 GB RAM ile güncellenmiş bir yapı sunacak.

    iPhone 17e, Şubat ayının sonunda tanıtılabilir

    Sızıntıya göre iPhone 17e, Apple’ın üst segment modellerinde yer alan Dinamik Ada tasarımını benimseyerek geleneksel çentik yapısını geride bırakıyor. Ekran tarafında ise 6,1 inç boyut korunurken, yenileme hızının 60Hz seviyesinde kalabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle 90Hz ve 120Hz ekranların yaygınlaştığı günümüzde teknik açıdan bir sınırlama olarak değerlendirilebilir.

    iPhone 17e lansman öncesi sızdırıldı: Dinamik Ada ve A19 geliyor Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında büyük bir donanım devrimi yerine işlemci destekli iyileştirmeler dikkat çekiyor. Arka bölümde tek bir 48 megapiksel Fusion kamera yer alması bekleniyor. Bu yaklaşım, donanım çeşitliliği yerine yazılım ve görüntü işleme gücüne dayalı bir optimizasyonu işaret ediyor. Daha yeni yonga setinin sağladığı gelişmiş görüntü işleme kapasitesi sayesinde düşük ışık performansı ve HDR işleme süreçlerinde iyileştirmeler hedefleniyor.

    Ön kamera tarafında ise 18 megapiksel çözünürlük ve Centre Stage işlevi öne çıkıyor. Centre Stage, görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcıyı kadrajda tutarak otomatik çerçeveleme yapıyor. Donanımın merkezinde yer alacağı belirtilen A19 işlemci ise Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek şekilde konumlandırılıyor. Ancak bu çipin daha düşük performanslı bir varyant olacağı ifade ediliyor. Ayrıca 8 GB RAM ile desteklenen sistemin, özellikle yapay zeka destekli özelliklerde daha akıcı bir deneyim sunması hedefleniyor.

    iPhone 17e lansman öncesi sızdırıldı: Dinamik Ada ve A19 geliyor Tam Boyutta Gör
    Bağlantı tarafında Apple’ın C1X ağ çipiyle iyileştirmeler sunabileceği belirtiliyor. Bu çipin daha verimli bağlantı yönetimi ve potansiyel olarak daha stabil hücresel performans sağlaması bekleniyor. Ayrıca MagSafe desteğinin ilk kez bu modelde yer alacağı ifade ediliyor.

    Son olarak cihazın başlangıç fiyatının ise yaklaşık 599 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Ayrıca sızdırılan bilgilere göre siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak lavanta renginin de piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    güvenli ödeme olmadan araç satışı boş kağıda yazı yazma programı courier 1.5 mi 1.6 mı yorumlar plaka lambası ağır kusur mu xiaomi robot süpürge su vermiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen Max 16
    HP Omen Max 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum