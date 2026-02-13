iPhone 17e, lansman öncesi sızdırıldı: Dinamik Ada ve A19 ile geliyor

Bu ayın sonlarında bir basın duyurusuyla tanıtılması beklenen Apple’ın iPhone 17e modeli, lansmana sayılı günler kala sızdırılan görseller ve teknik bilgilerle yeniden ortaya çıktı. FrontPageTech tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz, tasarımda önemli bir değişiklikle Dinamik Ada’ya geçiş yaparken, donanım tarafında A19 işlemci ve 8 GB RAM ile güncellenmiş bir yapı sunacak.

iPhone 18 Pro, C2 modem ile 5G uydu desteği sunabilir 1 gün önce eklendi

iPhone 17e, Şubat ayının sonunda tanıtılabilir

Sızıntıya göre iPhone 17e, Apple’ın üst segment modellerinde yer alan Dinamik Ada tasarımını benimseyerek geleneksel çentik yapısını geride bırakıyor. Ekran tarafında ise 6,1 inç boyut korunurken, yenileme hızının 60Hz seviyesinde kalabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle 90Hz ve 120Hz ekranların yaygınlaştığı günümüzde teknik açıdan bir sınırlama olarak değerlendirilebilir.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında büyük bir donanım devrimi yerine işlemci destekli iyileştirmeler dikkat çekiyor. Arka bölümde tek bir 48 megapiksel Fusion kamera yer alması bekleniyor. Bu yaklaşım, donanım çeşitliliği yerine yazılım ve görüntü işleme gücüne dayalı bir optimizasyonu işaret ediyor. Daha yeni yonga setinin sağladığı gelişmiş görüntü işleme kapasitesi sayesinde düşük ışık performansı ve HDR işleme süreçlerinde iyileştirmeler hedefleniyor.

Ön kamera tarafında ise 18 megapiksel çözünürlük ve Centre Stage işlevi öne çıkıyor. Centre Stage, görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcıyı kadrajda tutarak otomatik çerçeveleme yapıyor. Donanımın merkezinde yer alacağı belirtilen A19 işlemci ise Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek şekilde konumlandırılıyor. Ancak bu çipin daha düşük performanslı bir varyant olacağı ifade ediliyor. Ayrıca 8 GB RAM ile desteklenen sistemin, özellikle yapay zeka destekli özelliklerde daha akıcı bir deneyim sunması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Bağlantı tarafında Apple’ın C1X ağ çipiyle iyileştirmeler sunabileceği belirtiliyor. Bu çipin daha verimli bağlantı yönetimi ve potansiyel olarak daha stabil hücresel performans sağlaması bekleniyor. Ayrıca MagSafe desteğinin ilk kez bu modelde yer alacağı ifade ediliyor.

Son olarak cihazın başlangıç fiyatının ise yaklaşık 599 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Ayrıca sızdırılan bilgilere göre siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak lavanta renginin de piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17e lansman öncesi sızdırıldı: Dinamik Ada ve A19 geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: