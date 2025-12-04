Giriş
    iPhone 17e'nin bir özelliği daha paylaşıldı: Bekleyenleri üzebilir

    iPhone 17e'nin ekran detayları ortaya çıktı. Yeni rapora göre model, iPhone 16e'deki LTPS OLED paneli koruyacak ancak daha ince çerçevelerle gelecek. İşte detaylar...

    iPhone 17e'nin bir özelliği daha paylaşıldı: Bekleyenleri üzecek
    iPhone 16e'nin satış performansında beklentilerin altında kalmasının ardından, iPhone 17e'ye yönelik sızıntılar da artmaya başladı. Son olarak Kore merkezli yeni bir raporda, telefonun ekran detaylarına ait yeni bilgiler paylaşıldı. Daha önce çentikli ekrana sahip olacağı söylenen model, bir özelliği daha koruyacak.

    iPhone 17e'nin bir özelliği daha paylaşıldı

    Yeni rapora göre Apple, iPhone 17e'nin ekran tedariki için BOE, Samsung Display ve LG Display ile görüşüyor. Ancak bu noktada BOE'nin siparişlerin çoğunu üstleneceği gündemde. En önemli bilgi ise, iPhone 17e’nin temel olarak iPhone 16e'deki LTPS OLED paneli devam ettireceği yönünde ve çerçevelerin belirgin şekilde inceltileceği belirtiliyor.

    Kamera tarafında ise daha önce gündeme gelen 18 MP'lik yeni selfie sensörü beklentisi hâlâ geçerliliğini koruyor. Bu modül, iPhone 17 ailesinin tamamında kullanılan Center Stage destekli ön kamerayla aynı özellikleri taşıyacak. Öte yandan modelin A19 yonga setiyle gelmesi ve arka tarafta 48 MP ana kamerayı koruması bekleniyor.

    Ekran yenileme hızı konusunda ise 60 Hz panelin kullanılacağı yönündeki bilgiler değişmiş değil. Şu an için Apple, 2026’nın ilk yarısında yaklaşık 8 milyon adet iPhone 17e sevkiyatı hedefliyor. Telefonun ise 2026’nın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor. Apple’ın tasarım iyileştirmeleri, yeni ön kamera ve çerçeve inceltmesi ise modelin pazardaki konumunu güçlendirebilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

