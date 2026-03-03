Giriş
    iPhone 17e'nin pil süresi paylaşıldı: Serinin en zayıf modeli

    iPhone 17e'nin pil süresi diğer iphone 17 ve 17 Pro Max modelleri ile karşılaştırıldı. Apple, bu yıl herhangi bir güncelleme yapmamış olabilir. İşte detaylar...

    iPhone 17e'nin pil süresi paylaşıldı: Serinin en zayıf modeli Tam Boyutta Gör
    Apple'ın geçen yıl 599 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken modeli iPhone 16e modeli, 6.1 inç sınıfında güçlü pil performansıyla öne çıkmıştı. Ancak yeni iPhone 17e için açıklanan resmi veriler, batarya tarafında herhangi bir ilerleme olmadığını gösteriyor.

    iPhone 17e'nin pil süresi paylaşıldı

    Apple'ın paylaştığı teknik tabloya göre iPhone 17e, video oynatmada 26 saate kadar, çevrim içi video oynatmada ise 21 saate kadar kullanım sunuyor. Bu değerler birebir şekilde iPhone 16e ile aynı. Buna karşılık standart iPhone 17 30 saat video oynatma süresine ulaşırken, iPhone 17 Pro 33 saat, iPhone 17 Pro Max ise 39 saat seviyesine çıkıyor. İlginç olan nokta, pil performansıyla öne çıkmayan iPhone Air modelinin bile 27 saatlik değerle 17e’nin üzerine yerleşmesi.

    • iPhone 17e - 26 saate kadar
    • iPhone 16e - 26 saate kadar
    • iPhone 17 - 30 saate kadar
    • iPhone Air - 27 saate kadar
    • iPhone 17 Pro - 33 saate kadar
    • iPhone 17 Pro Max - 39 saate kadar

    iPhone 17e'nin batarya kapasitesinin değişip değişmediği ise henüz doğrulanmadı. Ancak diğer teknik özelliklerin büyük ölçüde korunmuş olması, Apple'ın pil tarafında fiziksel bir güncelleme yapmadığı ihtimalini güçlendiriyor. Bu tablo, iPhone 17e'yi mevcut nesil içinde en düşük pil süresine sahip model konumuna getiriyor.

    Öte yandan donanım tarafında bazı yenilikler var. Cihaz, kırpılmış sürüm olsa da A19 yongasıyla geliyor, 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU ve Neural Engine birimi sunuyor. Ayrıca daha güçlü C1X 5G modem, MagSafe desteği, aynı fiyat seviyesinde iki kat depolama alanı ve Ceramic Shield 2 koruma katmanı dikkat çeken güncellemeler arasında.

