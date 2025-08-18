iPhone 17e özellikleri sızdırıldı: İşte tüm beklenenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, iPhone SE serisinin yerine geçen iPhone 16e modelini bu yılın başında piyasaya sürmüştü. Şirketin uygun fiyatlı seriyi devam ettirme planları artık netleşmeye başladı. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, iPhone 17e'nin temel özelliklerini paylaştı. İşte tüm beklenenler...

iPhone 17e özellikleri sızdırıldı

Sızıntıya göre iPhone 17e, 6.1 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. Bu panelin, iPhone 16e'de kullanılan 60Hz düşük güç tüketimli ekranla aynı olacağı tahmin ediliyor. Tasarım tarafında Dynamic Island çentiği korunacak. Gücünü Apple'ın yeni nesil A19 çipinden alacak telefonun performans tarafında selefine göre belirgin bir adım atması bekleniyor.

Kamera tarafında ön yüzde 12MP sensör ve 3D yüz tanıma sistemi bulunacak. Arka tarafta ise 48MP ana kamera yer alacak. Genel tasarımda önemli değişiklikler planlansa da, iPhone 17e'nin en dikkat çekici yanı yine serinin en uygun fiyatlı seçeneği olması olacak.

Öte yandan, iPhone 16e'nin satış performansı Apple'ın bu stratejisini destekler nitelikte. CIRP'in araştırmasına göre, iPhone 16e 2025'in ikinci çeyreğinde ABD'de tüm iPhone satışlarının %11'ini oluşturdu. Bu oran, iPhone SE'nin geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki %5'lik payının iki katından fazla. Ayrıca iPhone 16e, yalnızca SE kullanıcılarını değil, iPhone 14 ve 15 gibi eski modellerin alıcılarını da kendine çekmeyi başardı.

Bu süreçte eski nesil modellerin pazar payı %28'den %15'e düştü. iPhone 16e'nin bu performansı, iPhone 17e'nin de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini gösteriyor. Apple'ın uygun fiyatlı seriyi nasıl konumlandıracağı ve satış fiyatı konusunda nasıl bir politika izleyeceği ise henüz açıklanmış değil. Telefonun 2026'nın ilkbaharında tanıtılması bekleniyor.

