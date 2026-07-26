iPhone 18 bu sonbaharda gelmeyecek: İşte Apple'ın yeni planı

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 18 serisiyle birlikte uzun yıllardır sürdürdüğü geleneksel lansman takvimini değiştirmeye hazırlandığı öne sürülüyor. Sektörde dolaşan son iddialara göre şirket, Eylül 2026'daki etkinlikte yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve yeni katlanabilir iPhone Ultra modelini tanıtacak. Standart iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 ise ilk kez ilkbahar dönemine ertelenecek. Henüz Apple tarafından doğrulanmayan bu planın, giderek genişleyen iPhone ürün ailesini daha dengeli bir şekilde yönetmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Apple'ın iki aşamalı iPhone lansman stratejisi şekilleniyor

Apple'ın akıllı telefon portföyü son yıllarda belirgin biçimde büyüdü. Şirket, iPhone 11 döneminde yalnızca üç model sunarken, 2020 yılında iPhone 12 mini'nin eklenmesiyle bu sayı dörde yükseldi. Daha sonraki yıllarda mini modelinin yerini iPhone 14 Plus aldı ve ardından ürün gamına iPhone Air eklendi. iPhone 16e'nin tanıtılmasıyla yıllık model sayısı beşe ulaşırken, katlanabilir olduğu öne sürülen iPhone Ultra'nın da eklenmesiyle toplam altı farklı modelin aynı nesilde yer alacağı konuşuluyor.

Bu kadar genişleyen bir ürün yelpazesinin tek bir etkinlikte tanıtılması, hem pazarlama hem de tüketici tarafında dikkat dağınıklığı oluşturabilir. Özellikle farklı fiyat segmentlerine hitap eden cihazların aynı dönemde satışa çıkması, bazı modellerin diğerlerinin gölgesinde kalmasına neden olabiliyor. Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni takvimin, her model grubuna daha fazla görünürlük kazandırmayı hedeflediği düşünülüyor.

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Sızıntılara göre iPhone 18 ailesi toplam altı modelden oluşacak. Bu seride iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18e, iPhone Air 2 ve iPhone Ultra'nın yer alması bekleniyor. Ancak bu modellerin tamamı aynı dönemde tanıtılmayacak. İddialar doğru çıkarsa Apple, amiral gemisi cihazlarını sonbaharda, daha erişilebilir modellere ise ilkbaharda odaklanan iki aşamalı bir lansman takvimine geçecek.

Bu plana göre 2026 sonbaharında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra kullanıcılarla buluşacak. Yaklaşık altı ay sonra, 2027 ilkbaharında ise standart iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2'nin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Böylece Apple'ın her lansman döneminde daha sınırlı sayıda modele odaklanarak hem pazarlama stratejisini sadeleştirmesi hem de satış döngüsünü yıl geneline yayması mümkün olabilir.

Standart iPhone 18 modeliyle ilgili dikkat çeken bir diğer iddia ise iPhone 18e ile arasındaki teknik farkların önemli ölçüde azalabileceği yönünde. Söylentilere göre Apple, iki modelin üretim süreçlerini ortak hale getirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu nedenle ekran teknolojisi ve kamera sistemi dışında iki cihaz arasında belirgin donanım farklılıklarının kalmayabileceği ifade ediliyor. Bunun iPhone 18e'nin daha güçlü hale geleceği mi yoksa standart iPhone 18'in daha sınırlı özelliklerle sunulacağı mı anlamına geldiği ise şu aşamada netlik kazanmış değil.

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iPhone 18 bu sonbaharda gelmeyecek: İşte Apple'ın yeni planı

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