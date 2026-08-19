iPhone 18 çıkış takvimi: Hangi model, ne zaman tanıtılacak?

Tam Boyutta Gör Apple, 2019'dan beri düz iPhone ile üst seviye Pro modelleri aynı lansmanda tanıtıyor. Ancak, Apple’ın bu yıl standart yayın takviminden saparak iPhone 18 lansmanını ikiye böleceği konuşuluyor.

iPhone 18 Pro Max özel kamera sistemiyle geliyor 22 sa. önce eklendi

iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Eylül’de geliyor

Tam Boyutta Gör 2026 sonbaharında tüm iPhone 18 modellerini görmeyeceğiz. Apple, düz iPhone 18'i 2027 ilkbaharına kadar bekletecek. Eylül lansmanında daha pahalı iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile birlikte bu yıl Apple’ın ilk katlanabilir telefonunun tanıtılması bekleniyor.

iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro'ya benzeyecek ancak daha küçük Dinamik Ada ve daha hassas ışık ayarlamaları için değişken diyaframlı Geniş açılı kameraya sahip olması bekleniyor. Apple'ın 2nm işlem teknolojisiyle üretilen yeni nesil A20 Pro çipini kullanacak. iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro Max ile neredeyse aynı olacak ancak daha büyük pil nedeniyle biraz daha kalın olabilir. Yeni kameranın yalnızca Pro Max modelinde bulunma olasılığı var ancak bu henüz doğrulanmadı. Her iki model de yeni koyu kiraz renginde gelecek. Bu yılın rengi dark cherry olacak.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u iPhone Ultra olarak adlandırılabilir. Kapalıyken 5.5 inç, açıkken ise 7.8 inç ekrana sahip olacak. Yeni uygulama çoklu görev özellikleriyle, yatay modda iPad mini'ye benzer boyut ve en boy oranına sahip olacak. Face ID yerine Touch ID'ye sahip olacak ve iki kameralı bir sistemle gelecek.

Birçok analist, iPhone 18 Pro modellerinin iPhone 17 Pro modellerine göre daha pahalı olacağı konusunda hemfikir. Bellek tedarikindeki sıkıntılar, tüketici DRAM'inin maliyetini artırdı, Apple da bellek için çok daha fazla ödemek zorunda kaldı. Artan maliyetin bir kısmı, Apple'ın ekran gibi diğer bileşenlerde müzakere ettiği indirimlerle telafi edilecek ancak Haziran ayındaki Mac ve iPad fiyat artışından sonra bir artış kaçınılmaz görünüyor.

Analistler, her iki model için de 100 ila 300 dolar arasında bir fiyat artışı tahmin ediyor. Mevcut fiyatlandırma, iPhone 17 Pro için 1.099 dolar, iPhone 17 Pro Max için 1.199 dolardan başlıyor. Şu anda katlanabilir iPhone olmadığı için belirlenmiş bir fiyat yok. Söylentilere göre iPhone Ultra’nın fiyatı 2.000 ile 2.500 dolar arasında olacak.

Düz iPhone 18, 18e ve Air 2 2027 baharında piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör iPhone 18, 2nm A20 işlemci, daha fazla RAM, daha küçük Dynamic Island ve yeni C2 modem çipine sahip olacak. Apple, maliyetten tasarruf etmek için ekran kalitesini düşürebilir, cihaz, iPhone 18e ile daha fazla bileşeni paylaşabilir. iPhone 18e, iPhone 17e'yi takip edecek. Yeni işlemci ve 9 GB RAM alması bekleniyor.

Apple, iPhone 18 ve iPhone 18e ile birlikte piyasaya sürülebilecek ikinci nesil iPhone Air planlıyor. Söylentilere göre, daha iyi fiyat/performans oranı için ikinci bir kamera (muhtemelen Ultra Geniş açılı) ve daha büyük bir batarya alabilir.

Apple’ın 2027 baharında iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2'yi piyasaya sürdükten sonra, bahar/sonbahar bölünmüş lansman stratejisine devam edip etmeyeceği veya standart zamanlamasına geri dönüp dönmeyeceği belirsiz.

2027 sonbaharında 20. yıl dönümü iPhone'unun geleceğine dair söylentiler var. Bu daha üst düzey bir cihaz olacak gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 18 çıkış takvimi: Hangi model, ne zaman tanıtılacak?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: