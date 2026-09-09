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    Katlanabilir ekranlı iPhone’un fiyatı belli oldu: 230 bin ₺

    iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo Türkiye fiyatları belli oldu. Apple’ın yeni iPhone modelleri kaç TL? Katlanabilir iPhone ne kadar? İşte güncel iPhone 18 fiyatları ve çıkış tarihi.

    iPhone 18 Duo ve iPhone 18 Pro Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi! Tam Boyutta Gör
    Apple, merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı. Apple’ın ilk katlanabilir ekranlı telefonu iPhone Duo'nun yanı sıra iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in Türkiye fiyatı ve satış tarihi belli oldu.

    Yeni iPhone 18 serisi 137.999 TL'den başlıyor

    Apple’ın açıkladığı resmi fiyatlara göre iPhone 18 Pro Türkiye fiyatı 137.999 TL’den, iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatı ise 149.999 TL’den başlıyor. Apple’ın katlanabilir ekranlı telefonu iPhone Duo'nun fiyatı ise 229.999 TL olarak açıklandı. Duo model, piyasadaki en pahalı telefon olacak.

    Dünya genelinde artan bellek krizinin etkisi yeni iPhone modellerine de yansıdı. Pro modellerin sadece Türkiye’de değil yurt dışı fiyatlarında 100 dolarlık bir artış söz konusu. Serinin önceki modeli olan iPhone 17 Pro'nun Türkiye fiyatı 119.999 TL'den iPhone 17 Pro Max'in fiyatı ise 132.999 TL'den başlıyordu. Bu modeller satıştan kalktı ve yerini iPhone 18 Pro serisine bıraktı.

    iPhone 18 Duo ve iPhone 18 Pro Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi! Tam Boyutta Gör

    🗓️ iPhone 18 serisi ne zaman satışa çıkacak?

    Apple'ın açıkladığı bilgilere göre Pro modeller 12 Eylül tarihinde, iPhone Duo ise 16 Ekim tarihinde Türkiye’de ön siparişe açılacak. Satışlar ise Pro modeller için 18 Eylül'de, Duo model için 23 Ekim'de başlayacak. Duo modeli Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede rötarlı şekilde satışa sunulacak.

    💰 iPhone 18 Pro fiyatı ne kadar?

    Yeni iPhone ailesinin küçük ekranlı Pro modeli, Apple'ın Türkiye'deki resmi satış fiyatıyla 137.999 TL başlangıç fiyatına sahip.

    iPhone 18 Pro fiyatları:

    • iPhone 18 Pro 256 GB: 137.999 TL
    • iPhone 18 Pro 512 GB: 154.999 TL
    • iPhone 18 Pro 1 TB:  189.999 TL
    • iPhone 18 Pro 2 TB:  243.999 TL

    💰 iPhone 18 Pro Max fiyatı ne kadar?

    Büyük ekranlı iPhone 18 Pro Max'in Türkiye fiyatı 149.999 TL seviyesinden başlıyor.

    iPhone 18 Pro Max fiyatları:

    • iPhone 18 Pro Max 256 GB: 149.999 TL
    • iPhone 18 Pro Max 512 GB: 166.999 TL
    • iPhone 18 Pro Max 1 TB: 200.999 TL
    • iPhone 18 Pro Max 2 TB: 255.999 TL

    💸 Katlanabilir ekranlı iPhone Duo fiyatı ne kadar?

    Şirketin ilk katlanabilir ekranlı telefonu Phone 18 Duo'nun Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor ve 335.999 TL'ye kadar çıkıyor.

    iPhone Duo fiyatları:

    • iPhone Duo 256 GB: 229.999 TL
    • iPhone Duo 512 GB: 246.999 TL
    • iPhone Duo 1 TB: 280.999 TL
    • iPhone Duo 2 TB: 335.999 TL
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