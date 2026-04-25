    iPhone 18'e RAM yükseltmesi: 12GB standart oluyor

    RAM krizi, Apple'ı vurmuyor gibi görünüyor. Önde gelen bir analiste göre, iPhone 18 baz modeli, iOS 27'deki gelişmiş Apple Intelligence'ı desteklemek için 12 GB RAM ile gelecek.

    Düz iPhone 18 modeli hakkındaki son raporlar olumsuzluklara odaklanıyor. Apple’ın 18 Pro’larda daha güçlü işlemcinin yanı sıra daha yeni ekran teknolojisi kullanacağı söyleniyor. İyi haber şu ki; küresel RAM krizine rağmen Apple, bellek tarafında kısıtlamaya gitmeyecek. iPhone 18 düz modeli de 12GB RAM ile gelecek.

    iPhone 18 -düz modellerde ilk olarak- 12GB RAM ile geliyor

    Apple, ilk kez bir iPhone’un temel modelinde 12GB RAM kullanacak. %50'lik RAM artışı, giriş seviyesi iPhone 18'i iPhone 17 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile aynı seviyeye getirecek. Elbette, Cupertino'lu teknoloji devinin bu hamlesi, iOS 27 ile birlikte gelecek olan Apple Intelligence'ın yüksek bellek gereksinimlerinden kaynaklanıyor. Apple'ın iOS 27'yi 8 Haziran 2026'daki WWDC'de tanıtması bekleniyor.

    iPhone 18 serisinin ayrıca TSMC'nin en yeni 2nm işlemine dayalı Apple A20 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu geçişin güç verimliliğinden ödün vermeden işlem performansında %15'lik bir artış sağlayacağı tahmin ediliyor.

    iPhone 18 ne zaman tanıtılacak?

    Son raporlar, Apple’ın bu yıl lansmanda da önceliği Pro’lara vereceğini söylüyor. Eylül’de iPhone 18 Pro, 18 Pro Max (belki katlanabilir iPhone Ultra) tanıtılacak. Standart iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 ile birlikte 2027 baharında piyasaya sürülecek.

