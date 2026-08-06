Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 üretiminde DRAM krizi : 1 milyar dolarlık çip bellek bekliyor

    Devam eden bellek krizi, iPhone 18'in üretimini etkiliyor. Apple'ın, bellek kıtlığı nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolarlık paketlenmeyi bekleyen işlemci yongası stoğuna sahip olduğu belirtiliyor. 

    iPhone 18 için büyük tehlike: Apple RAM tedarikinde zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, devam eden bellek tedarik sıkıntısı nedeniyle iPhone 18 serisinin üretiminde yeni bir sorunla karşı karşıya olabilir. Şirketin yaklaşık 1 milyar dolar değerinde işlemcinin paketleme işlemi için beklettiği ve yeterli DRAM tedarikini sağlamak için bellek üreticileriyle yoğun görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

    Culpium’dan Tim Culpan’ın aktardığı bilgilere göre Apple, iPhone 18 ailesinin lansmanı yaklaşırken bellek tedariki konusunda adeta zamanla yarışıyor. Şirketin, iPhone 18 serisinde kullanılacağı belirtilen A20 Pro ve C2 işlemcilerinin paketleme sürecini tamamlayabilmek için gerekli belleği zamanında temin etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

    1 milyar dolarlık işlemci wafer’ı bekliyor

    Sorunun yalnızca DRAM üretim kapasitesiyle sınırlı olmadığı belirtiliyor. Apple’ın işlemci ve bellek bileşenlerini bir araya getiren gelişmiş paketleme kapasitesine de ihtiyaç duyması, şirketi mevcut tedarik krizine karşı daha hassas hale getiriyor. İddialara göre TSMC, Apple için üretilmiş yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki işlemci wafer’ını, DRAM ile birleştirilerek paketlenmeyi bekler halde tutuyor.

    Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinin TSMC’nin 2 nm (N2) üretim sürecini kullanan ilk Apple çipi olması bekleniyor. Çipin paketleme aşamasında ise TSMC’nin mobil cihazlara yönelik yeni Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) teknolojisinin kullanıldığı belirtiliyor. Bu teknoloji, çalışma prensibi açısından TSMC’nin yüksek performanslı işlemciler için kullandığı CoWoS paketleme teknolojisine benzetiliyor.

    Apple DRAM için Micron’a güveniyor

    Apple’ın DRAM tedarikinde ağırlıklı olarak Micron ile çalıştığı, bunun yanında SK Hynix ve Samsung ile de daha küçük ölçekli anlaşmalarının bulunduğu aktarılıyor. Ancak bellek sektöründeki arz sıkıntısı Apple’ın hareket alanını daraltıyor. Micron ve diğer büyük bellek üreticilerinin DRAM ve HBM üretim kapasitelerinin önemli bir bölümünü 2027 yılına kadar çeşitli şirketlere uzun vadeli anlaşmalarla tahsis ettiği bildiriliyor. Bu durum, özellikle yüksek hacimli üretim yapan Apple gibi şirketler için ek baskı oluşturuyor.

    Apple'ın artan DRAM ihtiyacını karşılamak için alternatif tedarikçilere de yöneldiği belirtiliyor. Bu kapsamda Çin merkezli bellek üreticisi CXMT öne çıkıyor. Ancak CXMT'nin Apple'a bellek tedarik etmesi, ABD hükümetinin şirketle ilgili olası kısıtlamaları değerlendirmesi nedeniyle belirsizliğini koruyor. Apple'ın, CXMT'nin ürünlerine erişim sağlayabilmek için ABD yönetimi nezdinde girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.

    İlk iPhone 18 sevkiyatları etkilenmeyebilir

    Apple ve üretim ortaklarının iPhone 18 serisinin ilk talebini karşılayabileceklerinden hâlâ emin oldukları belirtiliyor. Ancak DRAM sıkıntısının ilk lansman döneminden sonraki sevkiyatları baskı altına alabileceği ifade ediliyor.

    Apple'ın iPhone 18 ailesinin tüm modelleriyle birlikte ürün ömrü boyunca yaklaşık 200 milyon adet sevkiyat gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu hedef, şirketin önceki nesildeki performansının altında kalabilir. iPhone 17 ailesinin 2025 yılı boyunca 245 milyon adedin üzerinde sevkiyat gerçekleştirdiği bildiriliyor.

    Kaynakça https://www.culpium.com/p/exclusive-apple-is-scrambling-for https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/usd1-billion-of-iphone-18-pro-chips-on-the-shelves-awaiting-packaging-due-to-dram-shortages-memory-shortages-reportedly-put-a-wrinkle-in-apples-launch-plans
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volvo s40 1.6 benzinli lian li lancool 207 sigara külü yemek türkiye de isim sayısı sorgulama ders verici hikayeler kısa

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark GO 2
    TECNO Spark GO 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Hp Omen 16-AP0032NT
    Hp Omen 16-AP0032NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum