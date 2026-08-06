iPhone 18 üretiminde DRAM krizi : 1 milyar dolarlık çip bellek bekliyor

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Tam Boyutta Gör Apple, devam eden bellek tedarik sıkıntısı nedeniyle iPhone 18 serisinin üretiminde yeni bir sorunla karşı karşıya olabilir. Şirketin yaklaşık 1 milyar dolar değerinde işlemcinin paketleme işlemi için beklettiği ve yeterli DRAM tedarikini sağlamak için bellek üreticileriyle yoğun görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

Culpium’dan Tim Culpan’ın aktardığı bilgilere göre Apple, iPhone 18 ailesinin lansmanı yaklaşırken bellek tedariki konusunda adeta zamanla yarışıyor. Şirketin, iPhone 18 serisinde kullanılacağı belirtilen A20 Pro ve C2 işlemcilerinin paketleme sürecini tamamlayabilmek için gerekli belleği zamanında temin etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

1 milyar dolarlık işlemci wafer’ı bekliyor

Sorunun yalnızca DRAM üretim kapasitesiyle sınırlı olmadığı belirtiliyor. Apple’ın işlemci ve bellek bileşenlerini bir araya getiren gelişmiş paketleme kapasitesine de ihtiyaç duyması, şirketi mevcut tedarik krizine karşı daha hassas hale getiriyor. İddialara göre TSMC, Apple için üretilmiş yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki işlemci wafer’ını, DRAM ile birleştirilerek paketlenmeyi bekler halde tutuyor.

Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinin TSMC’nin 2 nm (N2) üretim sürecini kullanan ilk Apple çipi olması bekleniyor. Çipin paketleme aşamasında ise TSMC’nin mobil cihazlara yönelik yeni Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) teknolojisinin kullanıldığı belirtiliyor. Bu teknoloji, çalışma prensibi açısından TSMC’nin yüksek performanslı işlemciler için kullandığı CoWoS paketleme teknolojisine benzetiliyor.

Apple DRAM için Micron’a güveniyor

Apple’ın DRAM tedarikinde ağırlıklı olarak Micron ile çalıştığı, bunun yanında SK Hynix ve Samsung ile de daha küçük ölçekli anlaşmalarının bulunduğu aktarılıyor. Ancak bellek sektöründeki arz sıkıntısı Apple’ın hareket alanını daraltıyor. Micron ve diğer büyük bellek üreticilerinin DRAM ve HBM üretim kapasitelerinin önemli bir bölümünü 2027 yılına kadar çeşitli şirketlere uzun vadeli anlaşmalarla tahsis ettiği bildiriliyor. Bu durum, özellikle yüksek hacimli üretim yapan Apple gibi şirketler için ek baskı oluşturuyor.

Apple'ın artan DRAM ihtiyacını karşılamak için alternatif tedarikçilere de yöneldiği belirtiliyor. Bu kapsamda Çin merkezli bellek üreticisi CXMT öne çıkıyor. Ancak CXMT'nin Apple'a bellek tedarik etmesi, ABD hükümetinin şirketle ilgili olası kısıtlamaları değerlendirmesi nedeniyle belirsizliğini koruyor. Apple'ın, CXMT'nin ürünlerine erişim sağlayabilmek için ABD yönetimi nezdinde girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.

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İlk iPhone 18 sevkiyatları etkilenmeyebilir

Apple ve üretim ortaklarının iPhone 18 serisinin ilk talebini karşılayabileceklerinden hâlâ emin oldukları belirtiliyor. Ancak DRAM sıkıntısının ilk lansman döneminden sonraki sevkiyatları baskı altına alabileceği ifade ediliyor.

Apple'ın iPhone 18 ailesinin tüm modelleriyle birlikte ürün ömrü boyunca yaklaşık 200 milyon adet sevkiyat gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu hedef, şirketin önceki nesildeki performansının altında kalabilir. iPhone 17 ailesinin 2025 yılı boyunca 245 milyon adedin üzerinde sevkiyat gerçekleştirdiği bildiriliyor.

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