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    iPhone 18 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Apple'ın standart iPhone 18 modeline ait olduğu öne sürülen görseller ortaya çıktı. Yeni kamera adası tasarımıyla görüntülenen cihazın 2027'de tanıtılması bekleniyor.

    iPhone 18 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni nesil akıllı telefon ailesi iPhone 18 modelleri hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak standart iPhone 18 modeline ait olduğu öne sürülen görseller paylaşıldı. Yeni görüntüler, telefonun arka kamera tasarımında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

    iPhone 18'in kamera tasarımı yenileniyor

    Bildiğiniz gibi Apple'ın standart iPhone modellerinde dikey olarak konumlandırılan çift kamera tasarımı, iPhone 17 ile de devam etmişti. Yeni sızıntılara göre şirket, iPhone 18'de bu yaklaşımı değiştirerek daha geniş ve yatay bir kamera modülüne geçebilir.

    Ortaya çıkan görsellerde iPhone 18, arka yüzeyin üst bölümüne yayılan yatay kamera adasıyla karşımıza çıkıyor. İki kamera bu geniş modül içerisinde dikey olarak konumlandırılırken flaş ve diğer sensörler de aynı alanda yer alıyor. Gümüş, pembe ve koyu mavi renk seçenekleriyle gösterilen cihazın nihai tasarımı ise henüz doğrulanmış değil.

    iPhone 18 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Kamera donanımı tarafında büyük bir değişiklik beklenmiyor. İddialara göre iPhone 18, 48 megapiksel ana kamera ve 48 megapiksel ultra geniş açı kameradan oluşan çift kamera kurulumunu koruyacak. Özel bir telefoto kameranın ise standart modelde yer almayacağı belirtiliyor.

    iPhone 18'in çıkış tarihi değişebilir

    Apple'ın ürün lansman takviminde de değişikliğe gidebileceği konuşuluyor. İddialara göre iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo'nun 2026 sonbaharında tanıtılması, standart iPhone 18'in ise 2027 ilkbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre standart modelin üretimi kasım ayının sonlarında başlayabilir.

    Bu takvim değişikliğinin ise üretim yoğunluğunu azaltmak, bileşen maliyetlerini yönetmek ve yılın ilk yarısında yeni bir ürün sunmak amacıyla değerlendirildiği paylaşıldı. Teknik özellikler tarafında ise Apple A20 işlemci, 9 GB RAM, 256 GB başlangıç depolama alanı, 18 megapiksel ön kamera ve C2 modem ile çıkış yapacak. iOS 27 ile gelmesi beklenen cihazın IP68 sertifikasını da koruyacağı söyleniyor.

    Cihazın tüm teknik özellikleri ise henüz resmiyet kazanmış değil. Dolayısıyla iPhone 18'in kamera modülünde gerçekten böyle bir değişiklik yapıp yapmayacağını ve yeni çıkış takviminin uygulanıp uygulanmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

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