iPhone 18 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

iPhone 18'in kamera tasarımı yenileniyor
Bildiğiniz gibi Apple'ın standart iPhone modellerinde dikey olarak konumlandırılan çift kamera tasarımı, iPhone 17 ile de devam etmişti. Yeni sızıntılara göre şirket, iPhone 18'de bu yaklaşımı değiştirerek daha geniş ve yatay bir kamera modülüne geçebilir.
Ortaya çıkan görsellerde iPhone 18, arka yüzeyin üst bölümüne yayılan yatay kamera adasıyla karşımıza çıkıyor. İki kamera bu geniş modül içerisinde dikey olarak konumlandırılırken flaş ve diğer sensörler de aynı alanda yer alıyor. Gümüş, pembe ve koyu mavi renk seçenekleriyle gösterilen cihazın nihai tasarımı ise henüz doğrulanmış değil.
iPhone 18'in çıkış tarihi değişebilir
Apple'ın ürün lansman takviminde de değişikliğe gidebileceği konuşuluyor. İddialara göre iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo'nun 2026 sonbaharında tanıtılması, standart iPhone 18'in ise 2027 ilkbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre standart modelin üretimi kasım ayının sonlarında başlayabilir.
Bu takvim değişikliğinin ise üretim yoğunluğunu azaltmak, bileşen maliyetlerini yönetmek ve yılın ilk yarısında yeni bir ürün sunmak amacıyla değerlendirildiği paylaşıldı. Teknik özellikler tarafında ise Apple A20 işlemci, 9 GB RAM, 256 GB başlangıç depolama alanı, 18 megapiksel ön kamera ve C2 modem ile çıkış yapacak. iOS 27 ile gelmesi beklenen cihazın IP68 sertifikasını da koruyacağı söyleniyor.
Cihazın tüm teknik özellikleri ise henüz resmiyet kazanmış değil. Dolayısıyla iPhone 18'in kamera modülünde gerçekten böyle bir değişiklik yapıp yapmayacağını ve yeni çıkış takviminin uygulanıp uygulanmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: