iPhone 18'in ön tasarımı ortaya çıktı: Kamera değişmiyor

iPhone 18 benzer tasarımda geliyor
Instant Digital, iPhone 18 Pro sızıntılarında yer alan ve ekranın sol üst köşesinde bulunan selfie kamerası iddialarını "tamamen yanlış bilgi" olarak nitelendiriyor. Kaynağa göre yaşanan karışıklık, ekran altına alınacak bazı Face ID bileşenlerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Instant Digital, sol tarafa taşınacak bileşenin ön kamera değil, ekran altı kızılötesi sensör olduğunu söyledi.
Benzer bir açıklama da X üzerinden Schrödinger'den geldi. Paylaşıma göre iPhone 18'de yalnızca flood illuminator ve infrared kamera sol üst köşeye ve ekran altına alınacak. Buna karşılık Dot Projector ve ön kamera, mevcut tasarımda olduğu gibi ekranın üst orta bölümündeki Dynamic Island içinde kalmaya devam edecek.
Ayrıca 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutları korunurken, 18 MP ön kamera, değişken diyaframlı 48 MP ana kamera, 48 MP periskop telefoto ve 48 MP ultra geniş açı sensör öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak Apple C2 modem, 12 GB LPDDR5 RAM, 5G tabanlı uydu bağlantısı ve yeni bordo renk seçeneği de sızıntılarda öne çıkan başlıklar arasında. Kamera kontrol tuşunda ise kapasitif katmanın kaldırılarak yalnızca basınca duyarlı bir yapı tercih edileceği konuşuluyor.