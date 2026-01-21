Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18'in ön tasarımı ortaya çıktı: Kamera değişmiyor

    iPhone 18 serisiyle ilgili tasarım değişikliği iddialarına yanıt geldi. Güvenilir iki kaynak, sol üst köşede selfie kamerası yer alacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

    iPhone 18'in ön tasarımı ortaya çıktı: Kamera değişmiyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 2026'da duyuracağı iPhone 18 serisinin hem tasarım hem de donanım yönünden radikal değişimler sunacağı söyleniyordu. Öyle ki son günlerde, ekranın sol üst köşesine taşınmış bir ön kamera kesiti iddiası paylaşılmıştı. Ancak Çin merkezli iki güvenilir sızıntı kaynağı, bu iddiaları net biçimde yalanladı.

    iPhone 18 benzer tasarımda geliyor

    Instant Digital, iPhone 18 Pro sızıntılarında yer alan ve ekranın sol üst köşesinde bulunan selfie kamerası iddialarını "tamamen yanlış bilgi" olarak nitelendiriyor. Kaynağa göre yaşanan karışıklık, ekran altına alınacak bazı Face ID bileşenlerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Instant Digital, sol tarafa taşınacak bileşenin ön kamera değil, ekran altı kızılötesi sensör olduğunu söyledi.

    Benzer bir açıklama da X üzerinden Schrödinger'den geldi. Paylaşıma göre iPhone 18'de yalnızca flood illuminator ve infrared kamera sol üst köşeye ve ekran altına alınacak. Buna karşılık Dot Projector ve ön kamera, mevcut tasarımda olduğu gibi ekranın üst orta bölümündeki Dynamic Island içinde kalmaya devam edecek.

    iPhone 18'in ön tasarımı ortaya çıktı: Kamera değişmiyor Tam Boyutta Gör
    Görünen o ki Apple, iPhone 18 serisinde radikal bir ön tasarım değişikliği yerine, Face ID bileşenlerini kademeli olarak ekran altına taşıyan daha temkinli bir yaklaşım izleyecek. Donanım tarafında ise iPhone 18 Pro modelleri önemli yeniliklerle gelecek. Serinin, TSMC’nin 2nm üretim sürecine dayanan A20 Pro yongasıyla donatılması bekleniyor.

    Ayrıca 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutları korunurken, 18 MP ön kamera, değişken diyaframlı 48 MP ana kamera, 48 MP periskop telefoto ve 48 MP ultra geniş açı sensör öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak Apple C2 modem, 12 GB LPDDR5 RAM, 5G tabanlı uydu bağlantısı ve yeni bordo renk seçeneği de sızıntılarda öne çıkan başlıklar arasında. Kamera kontrol tuşunda ise kapasitif katmanın kaldırılarak yalnızca basınca duyarlı bir yapı tercih edileceği konuşuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    battlefield 6 türkçe yama aynı ilde plaka değişikliği olur mu 9520 mesaj gitmiyor her yerim çıtlıyor neden geniş aile 5 hani kardeştik full izle

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15
    Redmi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum