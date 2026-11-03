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    iPhone 18'in özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı: Zam yolda

    Apple'ın standart iPhone 18 modeli için beklenen özellikler ve çıkış takvimi ortaya çıktı. Yeni telefonun 120Hz ekran ve 2nm işlemciyle gelirken daha yüksek fiyatla satışa sunulabileceği belirtiliyor.

    iPhone 18'in özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı: Zam yolda Tam Boyutta Gör
    Apple, 2026 yılında değiştirdiği iPhone lansman takvimini gelecek yıl da sürdürecek gibi görünüyor. Şirketin Eylül 2026'da iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo modellerini tanıtmasının ardından standart iPhone 18'i daha ileri bir tarihe bıraktığı biliniyor. Yeni bir sızıntı ise iPhone 18'in yanı sıra iPhone 18e ve iPhone Air 2 modellerinin de 2027'nin ilk yarısında tanıtılacağını gösteriyor.

    iPhone 18 neler sunacak?

    Digital Chat Station (DCS) tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, üç yeni modeli Mart veya Nisan 2027 döneminde duyurmayı planlıyor. Henüz resmi bir lansman tarihi bulunmazken standart iPhone 18'in teknik özellikleri de büyük ölçüde şekillenmiş durumda. Sızıntıya göre iPhone 18, 6,3 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelecek. 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması beklenen panel, önceki nesle kıyasla daha akıcı bir kullanım sağlayacak. Tasarım tarafında ise Dynamic Island yapısının korunacağı belirtiliyor.

    Telefonun en önemli yeniliklerinden biri işlemcisi olacak. Apple'ın 2nm üretim sürecinden geçmesi beklenen A20 yongasına yer vereceği aktarılıyor. Kamera tarafında ise 48 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera sisteminin korunacak. Ayrıca daha büyük bir batarya kapasitesinin de gündemde olduğunu belirtelim.

    Ancak yeni modelin fiyatı konusunda pek olumlu bir tablo bulunmuyor. Kaynak, iPhone 18'in fiyatında artış yaşanabileceğini öne sürse de beklenen satış fiyatını paylaşmıyor. Karşılaştırmak gerekirse iPhone 17e ABD'de 699 dolar, iPhone 17 899 dolar ve iPhone Air ise 1.099 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu.

    iPhone 18e ve iPhone Air 2 özellikleri

    Aynı lansman döneminde tanıtılması beklenen iPhone 18e'nin 6,12 inç OLED ekran, 60Hz yenileme hızı ve 48 megapiksel tek arka kamerayla gelmesi bekleniyor. Bu modelin de A20 işlemcisini kullanabileceği, ön kamera çözünürlüğünün ise 24 megapiksele çıkarılabileceği belirtiliyor. iPhone Air 2 tarafında daha kapsamlı yenilikler gündemde.

    Cihazın 6,55 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızlı OLED ekran taşıyacağı söyleniyor. Ayrıca çift 48 megapiksel arka kamera, daha büyük batarya ve 5,2 mm kalınlığında gövde iddialar arasında. İşlemci tarafında A20 Pro yongasına yer verilmesi beklenen Air 2'nin Apple N2 kablosuz bağlantı çipi ve C2 modemle geleceği de aktarılıyor. Apple'ın yeni modelleri Mart veya Nisan 2027'de tanıtması bekleniyor. Fiyat ve teknik özellikleri ise lansman yaklaştıkça netleşecek.

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