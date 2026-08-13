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    iPhone 18'in RAM kapasitesi ortaya çıktı: Dynamic Island da yenileniyor

    Apple'ın iPhone 18 modelinde RAM kapasitesini önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor. Ayrıca iPhone 18 Pro ile gelecek yenilenmiş Dynamic Island tasarımı ortaya çıktı.

    iPhone 18'in RAM kapasitesi sızdı: Dynamic Island da yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı standart iPhone 18 modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Analist Jeff Pu'nun son araştırma notuna göre iPhone 18, RAM kapasitesinde önemli bir artışa gelecek. Bu iddia doğru çıkarsa cihaz, 8GB RAM kullanan iPhone 17'ye kıyasla önemli fark sunacak.

    RAM kapasitesi artıyor

    Yeni sızıntı, iPhone 18'in RAM kapasitesiyle ilgili daha önce ortaya atılan bilgilerden de farklılık gösteriyor. Analist Ming-Chi Kuo daha önce iPhone 18'in, iPhone 18e ile birlikte 9GB RAM kullanacağını öne sürmüştü. Jeff Pu ise 9 GB RAM'in yalnızca iPhone 18e'ye ait olacağını, standart iPhone 18'in ise 12 GBRAM ile geleceğini belirtti.

    Kaçıranlar için her iki modelin de Apple'ın yeni nesil A20 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Daha yüksek RAM kapasitesi ise özellikle Apple Intelligence özellikleri açısından avantaj sağlacak. Apple'ın iOS 27 ile daha gelişmiş ve yetenekli Siri deneyimini sunmaya hazırlanması da RAM artışının önemini artırıyor.

    Dynamic Island için yeni tasarım

    Jeff Pu'nun iddialarındaki bir diğer detay ise iPhone 18'in ekran tasarımıyla ilgili. Standart iPhone 18'in, iPhone 18 Pro'da kullanılması beklenen yeni Dynamic Island tasarımına sahip olacağı belirtiliyor.

    Apple'ın Dynamic Island'ı küçültmeye yönelik çalışmalar yaptığı ve Face ID sisteminin bazı bileşenlerini ekranın altına taşıyabileceği daha önce gündeme gelmişti. Bu değişikliğin standart iPhone 18 modeline de taşınması halinde, Pro serisindeki ekran tasarımının daha uygun fiyatlı modele de gelmesi mümkün olabilir.

    Apple'ın iPhone 18 serisini bu kez tek seferde piyasaya sürmesi beklenmiyor. Mevcut iddialara göre şirket, Eylül 2026'da iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra modellerini tanıtacak. Standart iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2'nin ise 2027'nin başlarında duyurulması bekleniyor. Şimdilik 12 GB RAM iddiasının Apple tarafından doğrulanmadığını da belirtmek gerekiyor. Özellikle iPhone 18'in lansmanına kadar bellek kapasitesiyle ilgili farklı sızıntıların ortaya çıkması mümkün.

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