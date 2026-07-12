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    iPhone 18 serisinde Çinli bellek dönemi gecikecek

    iPhone 18 serisinde Apple’ın büyüyen tedarik sorunundan kaçınabilmek amacıyla Çinli bellek üreticileri ile temasa geçtiği gündeme gelmişti. Detaylar belli oluyor.

    iPhone 18 Tam Boyutta Gör
    Son 1 yıldır teknoloji sektörünün adeta kasıp kavuran bellek krizi nedeniyle Apple’ın alternatif çözümler aradığı gündeme gelmişti. ABD tarafından kara listeye alınan Çinli CXMT şirketinden izinli olarak DRAM siparişi bunlardan birisiydi. Analiz uzmanları Çin desteği sayesinde Apple’ın tedarik sorununa karşı elinin güçleneceğini düşünüyor.

    iPhone 18 serisinde Çinli bellek

    Gelen bilgilere göre iPhone 18 serisinde CXMT belleklerinin kullanımında sınırlama olacak. Kaynaklar iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde yer alan Apple A20 Pro yonga setinin plaka seviyesinde çoklu modül yapısının (WMCM) buna izin vermediğini belirtiyor.

    Apple uzun yıllardır Samsung ve SK hynix ile çalıştığı için şu anda A20 Pro ile en uyumlu bellekler bu iki firmaya ait. Bu bakımdan Apple'ın gelişmiş paketleme teknolojilerindeki deneyimi nedeniyle Samsung'la iş birliğine öncelik vermesi bekleniyor

    Diğer taraftan Apple A20 yonga setinin standart modül yapısı nedeniyle CXMT belleklere kapı açtığı belirtiliyor. Bu bakımdan iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin CXMT bellek ile gelme ihtimali yüksek ancak bu cihazlar gelecek yıl başlarında piyasada olacak.

    Apple'ın bu cihazların piyasaya çıkışına kadar gerekli test ve sertifikasyon süreçlerini tamamlayabilecek zamanı bulunuyor. Bununla birlikte Çinli üretici ileriki yıllarda Pro yonga setlerine uyum sağlaması halinde iPhone Pro serilerinde de kendisine yer bulabilir.

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