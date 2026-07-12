iPhone 18 serisinde Çinli bellek dönemi gecikecek

iPhone 18 serisinde Çinli bellek
Gelen bilgilere göre iPhone 18 serisinde CXMT belleklerinin kullanımında sınırlama olacak. Kaynaklar iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde yer alan Apple A20 Pro yonga setinin plaka seviyesinde çoklu modül yapısının (WMCM) buna izin vermediğini belirtiyor.
Apple uzun yıllardır Samsung ve SK hynix ile çalıştığı için şu anda A20 Pro ile en uyumlu bellekler bu iki firmaya ait. Bu bakımdan Apple'ın gelişmiş paketleme teknolojilerindeki deneyimi nedeniyle Samsung'la iş birliğine öncelik vermesi bekleniyor
Diğer taraftan Apple A20 yonga setinin standart modül yapısı nedeniyle CXMT belleklere kapı açtığı belirtiliyor. Bu bakımdan iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin CXMT bellek ile gelme ihtimali yüksek ancak bu cihazlar gelecek yıl başlarında piyasada olacak.
Apple'ın bu cihazların piyasaya çıkışına kadar gerekli test ve sertifikasyon süreçlerini tamamlayabilecek zamanı bulunuyor. Bununla birlikte Çinli üretici ileriki yıllarda Pro yonga setlerine uyum sağlaması halinde iPhone Pro serilerinde de kendisine yer bulabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: