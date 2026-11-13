iPhone 18 neden ertelendi? Arkasında Samsung olabilir

Yapay Zeka Özeti:
- Apple, standart iPhone 18 modelinin tanıtımını erteleme kararı aldı. Ertelemenin arkasında Samsung'un ürettiği yeni kamera sensörleri yatıyor. Sony bağımlılığını azaltmak isteyen Apple, Samsung ile anlaştı. Ancak Teksas'taki tesiste yürütülen sensör üretim sürecinin uzaması, gerekli stoğun zamanında oluşmasını engelledi. Bu gelişmeyle birlikte standart modelin 2027 başında tanıtılması bekleniyor.
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Samsung, iPhone 18 için kamera sensörü üretecek
Apple, iPhone modellerinde uzun yıllardır CMOS görüntü sensörleri için ağırlıklı olarak Sony ile çalışıyordu. Ancak Sony'nin yaklaşık on yıldır devam eden tedarik ağırlığı sona ererken Apple, geçen yıl Samsung ile yeni bir anlaşma imzaladı. Böylece Güney Koreli şirket, gelecekteki iPhone modellerinin kamera sensörleri için Apple'ın tedarik zincirine dahil oldu.
Habere göre Samsung, iPhone'larda kullanılacak yeni nesil yüksek performanslı kamera sensörlerinin prototip çalışmalarına ilkbahar aylarında başladı. Bu sürecin uzaması nedeniyle seri üretimin sonbahara kalması, Apple'ın da yeterli stok oluşturulabilmesi için standart iPhone 18'in lansmanını ertelemesine yol açtı.
Apple'ın yeni tedarik stratejisi kapsamında Sony tamamen devre dışı bırakılmayacak. Şirket, iki farklı üreticiyle çalışarak hem tedarik güvenliğini artırmayı hem de bileşen maliyetleri konusunda daha fazla rekabet oluşturmayı amaçlıyor.
Apple'ın ABD üretim planı da etkili
Samsung'un kamera sensörü üretiminde yer almasının bir diğer önemli nedeni ise Apple'ın ABD'deki üretim yatırımları. İddiaya göre iPhone 18 için geliştirilen yeni sensörler, Samsung'un Teksas'taki tesisinde üretilecek. İki tedarikçiyle çalışılması, Apple'ın gelecekte kamera bileşenleri için daha rekabetçi fiyatlar elde etmesine yardımcı olabilir.
Ancak bu durumun iPhone 18'in satış fiyatını düşürmesi beklenmiyor. Artan bellek maliyetleri ve çip üretim giderleri, şirketin maliyet avantajını tüketici fiyatlarına yansıtmasını zorlaştırabilir. Öte yandan standart iPhone 18'in ertelenmesi Apple'ın finansal sonuçlarını olumsuz etkilemiş görünmüyor. Şirket, söz konusu dönemde eylül çeyreği tarihinin en yüksek gelirini elde etti.
Mevcut iddialara göre standart iPhone 18'in 2027'nin başlarında tanıtılması bekleniyor. Böylece Apple, Pro modellerini sonbaharda, standart modeli ise daha sonraki bir tarihte piyasaya sürerek ürün lansman takviminde farklı bir strateji izlemeye hazırlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: