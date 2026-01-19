iPhone 18 Pro serisi, 5G uydu bağlantısı sunan ilk telefonlar olacak

iPhone 18 Pro çok daha gelişmiş uydu iletişimi sunacak
iPhone 18 Pro serisinde yer alması beklenen 5G uydu bağlantısı, gerçek zamanlı iletişime olanak tanıyacak ve Apple’ın mevcut Uydu üzerinden Acil SOS sistemindeki hız sınırlamalarını ortadan kaldıracak. yeux1122 adlı blogda paylaşılan söylenti, bu teknolojinin detaylarına fazla girmese de, “Acil SOS” yerine “Uydu üzerinden 5G” gibi farklı bir adlandırma kullanılabileceğini öne sürüyor.
Şu anki Acil SOS özelliği sadece kısa mesajla iletişime izin veriyor ve cihazın açık gökyüzü altında, uyduya doğru yönlendirilmesini gerektiriyor. Buna karşılık, 5G uydu bağlantısının sesli görüşme ve veri iletişimini de kapsayacağı, yani günlük internet erişimi sağlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca mevcut sistemde kilobit seviyesinde olan veri hızlarının, megabit hatta gigabit seviyelerine çıkması bekleniyor.
Bir diğer önemli fark ise kullanım şekli olacak. Acil SOS yalnızca hücresel ağ ve Wi-Fi tamamen yokken devreye girerken, uydu üzerinden 5G bağlantısının sürekli aktif olması ve cihazın otomatik olarak uydu sinyaline bağlanması öngörülüyor. Böylece kullanıcının telefonu belirli bir yöne tutmasına gerek kalmayacak.
Ancak bu yeni teknolojinin ücretlendirilmesi Apple’dan çok operatörlere bağlı olacak. Söylentilere göre Apple, özellikle ABD’li operatörlerle anlaşmalar yapacak ve bu özellik ilk etapta sadece belirli bölgelerde sunulacak. Hizmetin ücretsiz olup olmayacağı ise tamamen Apple ile operatörler arasında yapılacak anlaşmaların detaylarına bağlı olacak.Kaynakça https://wccftech.com/iphone-18-pro-max-the-first-flagships-to-feature-5g-satellite-communication/ https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=yeux1122&logNo=224151499176&navType=by Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: