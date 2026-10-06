iPhone 18 Pro, Apple'a pahalıya patladı: Renkler soluyor!

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni iPhone 18 Pro serisi, satışa çıkmasının üzerinden henüz birkaç hafta geçmişken bazı kullanıcı şikayetleriyle gündeme gelmeye başladı. Reddit'te paylaşılan fotoğraflarda özellikle Bordo renkli iPhone 18 Pro modellerinde zamanla renk solması ve gövde renginin değişmesi yaşanıyor.

iPhone 18 Pro'da aynı sorun tekrarlanıyor

Kaçıranlar için renk olması sorunu, geçen yıl iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde de yaşanmıştı. O dönemde özellikle Kozmik Turuncu renk seçeneğinde renk değişimi şikayetleri ortaya çıkmış, bazı Mavi renkli sürümlerde de benzer durum gözlemlenmişti. Şimdi ise benzer iddialar iPhone 18 Pro serisi için ortaya çıkmaya başladı.

Kullanıcıların paylaştığı görüntülere göre Bordo renkli bazı iPhone 18 Pro modellerinde renk değişimi ilk olarak kamera lenslerinin çevresindeki alüminyum bölümde görülüyor. Ardından renk farklılığının gövdenin diğer bölümlerine doğru yayıldığı belirtiliyor. Bazı kullanıcıların Siyah renkli iPhone 18 Pro modellerinde de benzer renk değişiklikleri bildirdiği görülüyor.

Renk değişimi kamera çevresinde

Sorunun nedeni konusunda ise kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar arasında yapılan tartışmalarda ultraviyole ışınlarına maruz kalma ihtimali paylaşıldı. Geçen yılki şikayetlerde olduğu gibi bazı renk değişimlerinin telefonun uzun süre dışarıda kullanılmasının ardından ortaya çıktığı iddia ediliyor.

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Şimdilik kullanıcıların telefonlarını kılıfla kullanmak gibi geçici önlemlere yöneldiği görülüyor. Ancak Apple tarafından iPhone 18 Pro serisindeki renk değişimi iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Geçen yıl benzer şikayetlerin ardından Apple'ın bazı cihazları değiştirmeye başladığı belirtilmişti. Bu nedenle şirketin mevcut iddiaları da incelemesi ve sorunun üretim kaynaklı olduğunun doğrulanması halinde benzer bir değişim programı başlatması muhtemel.

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iPhone 18 Pro, Apple'a pahalıya patladı: Renkler soluyor!

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