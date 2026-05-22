    iPhone 18 Pro bir özelliğiyle rekor kırabilir: Verimliliğe odaklanacak

    Apple'ın gelecek nesil A20 ve A20 Pro işlemcileri, yalnızca 2nm üretim süreciyle değil, gelişmiş verimlilik çekirdekleri sayesinde pil ömrü ve performansta önemli sıçrama sunabilir.

    Apple, gelecek yıl tanıtılması beklenen A20 ve A20 Pro işlemcileriyle birlikte mobil tarafta bir kez daha verimlilik odaklı performans yaklaşımını öne çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni nesil çiplerin, TSMC tarafından geliştirilen 2nm "N2" üretim süreciyle üretileceği belirtilirken, asıl farkın Apple'ın özel çekirdek tasarımında ortaya çıkacağı konuşuluyor.

    Pil ömründe yeni dönem

    Sektördeki iddialara göre A20 ve özellikle A20 Pro, yalnızca ham performans artışı sunmayacak. Apple'ın önceki nesilde uyguladığı "yüksek performans başına düşük güç tüketimi" stratejisi daha da ileri taşınacak. Şirketin A19 Pro ile elde ettiği verimlilik kazanımları, yeni neslin temelini oluşturuyor.

    Aktarılan bilgilere göre Apple, A19 Pro'da verimlilik çekirdeklerini A18 Pro'ya kıyasla daha güçlü hale getirirken güç tüketimini artırmadı. Yapılan çeşitli testlerde çipin aynı güç seviyesinde yüzde 29'a kadar daha yüksek performans sunduğu ifade ediliyor. Üstelik bunun daha küçük bir yonga alanıyla başarılması, üretim maliyetlerini de düşürüyor.

    Avantajı sadece 2nm üretim süreci olmayacak

    Bu yaklaşım, Apple'ı rakiplerinden ayıran en önemli noktalardan biri olarak görülüyor. Çünkü Qualcomm ve MediaTek tarafı genellikle daha yüksek saat hızları ve daha fazla çekirdek kullanımıyla performans artışı hedefliyor. Ancak bu yöntem güç tüketimini yükseltiyor ve özellikle mobil cihazlarda sürdürülebilir performans açısından dezavantaj yaratabiliyor.

    Örneğin Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun 5.00GHz seviyesinde test edildiği iddia ediliyor. Apple'ın ise daha düşük frekanslarla benzer performans seviyelerine ulaşabildiği belirtiliyor. 

    Ayrıca yeni A20 ve A20 Pro, daha küçük yonga boyutu, daha düşük güç tüketimi ve daha yüksek performansı aynı anda sunabilecek. Bunun yanında iPhone 18 Pro Max modelinin eSIM sürümünde 5.100mAh ila 5.200mAh arasında batarya kapasitesiyle geleceği iddiası paylaşıldı.

    Bu kombinasyon, Apple'ın şimdiye kadarki en uzun pil ömrünü sunan iPhone modellerinden birinin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Şimdilik tüm bilgiler sızıntı ve sektör kaynaklarına dayanıyor. Ancak Apple'ın son yıllardaki işlemci geliştirme stratejisi dikkate alındığında, A20 serisinin yalnızca performans değil enerji verimliliği tarafında da önemli bir sıçrama getirmesi sürpriz olmayacak.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

