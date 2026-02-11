Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro, C2 modem ile 5G uydu desteği sunabilir

    Teknoloji devi Apple’ın C2 modemli iPhone 18 Pro modeli 5G uydu desteği sunabilir. İşte NR-NTN standardı ve doğrudan uydu bağlantısı iddialarının ayrıntıları:  

    iPhone 18 Pro, C2 modem ile 5G uydu desteği sunabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 18 Pro modellerinde kullanılması beklenen C2 modem ile 5G uydu bağlantısı desteği sunabileceği öne sürüldü. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni nesil C2 modem, NR-NTN standardını destekleyecek. Bu iddia doğru çıkarsa, Apple ilk kez modem seviyesinde 5G karasal olmayan ağları doğrudan destekleyen bir iPhone modeli piyasaya sürmüş olacak. Daha önce uydu özellikleri sınırlı işlevlerle sunulurken C2 modemle birlikte internet erişiminin kapsamı genişleyebilir.

    iPhone 18 Pro, NR-NTN destekli ilk Apple modemiyle gelebilir

    NR-NTN, yani Yeni Radyo Karasal Olmayan Ağlar standardı, 5G teknolojisinin yalnızca yer tabanlı baz istasyonlarıyla değil uydular üzerinden de çalışabilmesini mümkün kılıyor. Bu yapı iki farklı kullanım modeline işaret ediyor. İlk modelde cihaz doğrudan uyduya bağlanarak veri iletişimi kuruyor. İkinci modelde ise operatörler, kapsama alanını genişletmek için uyduları arka bağlantı olarak kullanıyor. Sızıntıya göreyse Apple’ın uygulaması, iPhone’ların doğrudan uydu üzerinden internet erişimi sağlamasına imkân tanıyabilir.

    Bu iddia, daha önce gündeme gelen raporlarla birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı hale geliyor. The Information’dan Wayne Ma, Apple’ın iPhone’lara dünya yüzeyine bağlı olmayan 5G ağları için destek eklemeyi planladığını aktarmıştı. Bu açıklama, cihazların uydu üzerinden tam internet erişimi sunabileceği yönünde yorumlanmıştı. Bloomberg’den Mark Gurman ise Apple’ın 5G üzerinden uydu teknolojisi geliştirdiğini ve bu sistemin hücresel kulelerle entegre çalışarak kapsama alanını artırabileceğini yazmıştı. Ancak Gurman’ın tarif ettiği model daha çok operatör destekli bir uydu geri bağlantı sistemine işaret ediyor.

    Mevcut iPhone modellerinde sunulan uydu özellikleri ise oldukça sınırlı. iPhone 14 ve sonraki modellerde Acil SOS, Bul uygulaması, Mesajlar ve yol yardımı gibi belirli servisler uydu üzerinden çalışabiliyor. Ancak bu sistem, cihazın gökyüzünü net biçimde görmesini gerektiriyor ve geniş bant internet erişimi sunmuyor. Başka bir deyişle, mevcut yapı acil durum odaklı bir güvenlik ağı gibi işliyor. C2 modemle birlikte konuşulan 5G uydu bağlantısı ise teorik olarak daha sürekli ve geniş kapsamlı bir bağlantı modeline kapı aralayabilir.

    Apple’ın üzerinde çalıştığı belirtilen diğer uydu özellikleri de bu çerçevede dikkat çekiyor. Geliştiricilerin üçüncü taraf uygulamalara uydu bağlantısı entegre edebilmesini sağlayacak bir API, uydu destekli Apple Haritalar ve uydu mesajlarında fotoğraf desteği gibi yeniliklerin test edildiği ifade ediliyor. Ayrıca cihazın fiziksel olarak gökyüzüne yönlendirilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

    Kaynakça https://weibo.com/5821279480/QrkWa2TEB https://www.theinformation.com/articles/apple-musks-spacex-finally-satellite-deal https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-11-09/apple-iphone-satellite-plans-image-texting-third-party-apps-low-cost-macbook-mhrq10p2
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    banu avar hangi partili toyota hilux yakıt tüketimi dacia sandero stepway 2025 yorumlar anakart sarı ışık kombiden çıkan su kullanılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro Laptop, M4 Pro
    Apple MacBook Pro Laptop, M4 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum