iPhone 18 Pro, C2 modem ile 5G uydu desteği sunabilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 18 Pro modellerinde kullanılması beklenen C2 modem ile 5G uydu bağlantısı desteği sunabileceği öne sürüldü. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni nesil C2 modem, NR-NTN standardını destekleyecek. Bu iddia doğru çıkarsa, Apple ilk kez modem seviyesinde 5G karasal olmayan ağları doğrudan destekleyen bir iPhone modeli piyasaya sürmüş olacak. Daha önce uydu özellikleri sınırlı işlevlerle sunulurken C2 modemle birlikte internet erişiminin kapsamı genişleyebilir.

iPhone 18 Pro, NR-NTN destekli ilk Apple modemiyle gelebilir

NR-NTN, yani Yeni Radyo Karasal Olmayan Ağlar standardı, 5G teknolojisinin yalnızca yer tabanlı baz istasyonlarıyla değil uydular üzerinden de çalışabilmesini mümkün kılıyor. Bu yapı iki farklı kullanım modeline işaret ediyor. İlk modelde cihaz doğrudan uyduya bağlanarak veri iletişimi kuruyor. İkinci modelde ise operatörler, kapsama alanını genişletmek için uyduları arka bağlantı olarak kullanıyor. Sızıntıya göreyse Apple’ın uygulaması, iPhone’ların doğrudan uydu üzerinden internet erişimi sağlamasına imkân tanıyabilir.

Bu iddia, daha önce gündeme gelen raporlarla birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı hale geliyor. The Information’dan Wayne Ma, Apple’ın iPhone’lara dünya yüzeyine bağlı olmayan 5G ağları için destek eklemeyi planladığını aktarmıştı. Bu açıklama, cihazların uydu üzerinden tam internet erişimi sunabileceği yönünde yorumlanmıştı. Bloomberg’den Mark Gurman ise Apple’ın 5G üzerinden uydu teknolojisi geliştirdiğini ve bu sistemin hücresel kulelerle entegre çalışarak kapsama alanını artırabileceğini yazmıştı. Ancak Gurman’ın tarif ettiği model daha çok operatör destekli bir uydu geri bağlantı sistemine işaret ediyor.

Mevcut iPhone modellerinde sunulan uydu özellikleri ise oldukça sınırlı. iPhone 14 ve sonraki modellerde Acil SOS, Bul uygulaması, Mesajlar ve yol yardımı gibi belirli servisler uydu üzerinden çalışabiliyor. Ancak bu sistem, cihazın gökyüzünü net biçimde görmesini gerektiriyor ve geniş bant internet erişimi sunmuyor. Başka bir deyişle, mevcut yapı acil durum odaklı bir güvenlik ağı gibi işliyor. C2 modemle birlikte konuşulan 5G uydu bağlantısı ise teorik olarak daha sürekli ve geniş kapsamlı bir bağlantı modeline kapı aralayabilir.

Apple’ın üzerinde çalıştığı belirtilen diğer uydu özellikleri de bu çerçevede dikkat çekiyor. Geliştiricilerin üçüncü taraf uygulamalara uydu bağlantısı entegre edebilmesini sağlayacak bir API, uydu destekli Apple Haritalar ve uydu mesajlarında fotoğraf desteği gibi yeniliklerin test edildiği ifade ediliyor. Ayrıca cihazın fiziksel olarak gökyüzüne yönlendirilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

