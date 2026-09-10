AI üretimi mi gerçek mi? iPhone 18 Pro, çektiği fotoğrafın gerçekliğini kanıtlayabilecek

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Tam Boyutta Gör Apple'ın dün düzenlediği etkinlikle tanıttığı yeni iPhone modelleri (iPhone 18 Pro, Pro Max ve iPhone Duo), yapay zekâ tarafında da dikkat çekici özelliklerle geliyor. 2026 modelleriyle birlikte iPhone kullanıcılarına sunulacak bu özelliklerden biri de iPhone kamerasıyla çekilmiş fotoğrafların AI üretimi olmadığını tescilleyen yeni doğrulama sistemi olacak.

"Apple Referans Görüntü" ile Fotoğrafın Orijinali Korunacak

Apple'ın "Apple Referans Görüntü" adını verdiği yeni özellik, iPhone 18 Pro modellerindeki ana kameraya eklenen yeni bir sensör teknolojisinden yararlanıyor. Kullanıcı Referans modunda fotoğraf çektiğinde kamera, sensörün gördüğü görüntüye ait verileri imzalıyor. Bu imzalı sensör verileri daha sonra Apple'ın Private Cloud Compute sistemi tarafından işlenerek değiştirilemez bir referans görüntü oluşturuluyor.

Buradaki temel fikir aslında oldukça basit. Apple, oluşturulan referans görüntüyü bir tür "dijital negatif" olarak tanımlıyor. Normal fotoğraf daha sonra düzenlenmiş, kırpılmış veya üzerinde başka değişiklikler yapılmış olsa bile kullanıcı Fotoğraflar uygulamasında kameranın çekim anında gördüğü görüntüyü temsil eden bu referans dosyasını görüntüleyebiliyor. Böylece iki görüntü karşılaştırılarak fotoğrafın orijinal hâlinden değiştirilip değiştirilmediği anlaşılabiliyor.

Bu yaklaşımın önemli tarafı ise yapay zekâyı tespit etmeye çalışmak yerine fotoğrafın kaynağını doğrulamaya odaklanması. Çünkü AI tarafından üretilen bir görselin hangi yöntemle oluşturulduğunu sonradan anlamaya çalışmak, kullanılan modeller geliştikçe daha zor hâle geliyor. Apple ise fotoğrafın gerçekten kendi kamerasıyla çekildiğini çekim sırasında kriptografik olarak doğrulanabilir bir kayıtla belgeliyor olacak..

Üçüncü Taraf Uygulamalar da Kullanabilecek

Apple, Referans Görüntü özelliğini yalnızca kendi Fotoğraflar uygulamasıyla sınırlı tutmayacak. Şirket, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 için geliştiricilere API'lar sunacak. Böylece üçüncü taraf uygulamalar da oluşturulan referans görüntüleri görüntüleyebilecek ve fotoğrafın orijinal hâliyle karşılaştırılmasına yardımcı olabilecek.

Apple Referans Görüntü özelliği hemen lansmanda her yerde kullanılamayacak. Örneğin Apple, Çin'deki yasalar sebebiyle bu özelliği Çin'de kullanıma sunamayacak. Benzer şekilde AB bölgesinde de bu özelliğin ilk aşamada sunulması beklenmiyor. Ancak bu özelliğin kademeli olarak yaygınlaşması bekleniyor.

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Apple, Google'ın SynthID Teknolojisini de Kullanacak

Apple'ın çözümü yalnızca Referans Görüntü'den ibaret olmayacak. Şirket aynı zamanda görsellerin yapay zekâ tarafından oluşturulduğunu veya düzenlendiğini anlamaya yardımcı olmak için görüntü meta verilerinden ve Google'ın SynthID standardından yararlanacak. Google DeepMind tarafından geliştirilen SynthID, yapay zekâ ile oluşturulan içeriklere görünmez bir dijital filigran ekliyor. Daha sonra SynthID teknolojisini destekleyen sistemler bu işareti kontrol ederek görüntünün AI tarafından oluşturulup oluşturulmadığı konusunda bilgi verebiliyor.

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iPhone 18 Pro, çektiği fotoğrafın gerçekliğini kanıtlayabilecek

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