iPhone 18 Pro Çin’de beklentileri aştı: Apple yeniden zirvede

Counterpoint Research tarafından yayımlanan verilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Çin’de 18 Eylül 2026 tarihinde satışa sunuldu. Araştırmada 14-20 Eylül tarihlerini kapsayan 38. hafta incelendiği için iPhone 18 Pro serisinin satışlarının yalnızca ilk üç günü bu haftanın verilerine dahil edildi. Buna rağmen Apple, Çin akıllı telefon pazarında yüzde 33 pay elde ederek haftanın en çok satış yapan markası oldu.
iPhone 18 Pro selefine göre yüzde 12 daha fazla sattı
Counterpoint’in Çin Haftalık Akıllı Telefon Satış Takibi verileri, iPhone 18 Pro serisinin satışlarının lansmanın ilk üç gününde geçen yılki iPhone satışlarına kıyasla yüzde 12 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Apple’ın elde ettiği bu sonuç, Çin akıllı telefon pazarının genel olarak zayıf bir dönemden geçtiği bir zamanda geldi.
Çin’de haftalık akıllı telefon satışları temmuz ayından bu yana yıllık bazda çift haneli oranlarda geriliyor. Tüketici talebindeki zayıflığın yanı sıra özellikle bellek maliyetlerindeki artış, üreticilerin fiyatlarını yükseltmesine ve pazarın baskı altında kalmasına neden oluyor. Counterpoint, eylül ayındaki yeni model lansmanlarının ise satışlarda aylık bazda toparlanmayı desteklemesini bekliyor.
Counterpoint Research Kıdemli Analisti Ivan Lam'a göre Apple'ın iPhone 18 serisinin standart modelini daha geç satışa çıkarması, bazı tüketicilerin doğrudan Pro modellerine yönelmesine katkıda bulunmuş olabilir. Çinli rakiplerin amiral gemisi modellerinde yaşanan 200 doların üzerindeki fiyat artışlarının da iPhone 18 Pro serisinin fiyatını tüketiciler açısından daha rekabetçi hale getirmiş olabileceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: