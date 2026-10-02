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    iPhone 18 Pro Çin’de beklentileri aştı: Apple yeniden zirvede

    Apple’ın yeni amiral gemileri Çin’de güçlü bir başlangıç yaptı. iPhone 18 Pro serisinin ilk hafta satışları önceki nesle göre yüzde 12 artarken, Apple yüzde 33 pazar payıyla haftanın lideri oldu.

    iPhone 18 Pro Çin’de beklentileri aştı: Apple yeniden zirvede Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni amiral gemisi serisi iPhone 18 Pro, Çin’deki ilk satış döneminde güçlü bir başlangıç yaptı. Counterpoint Research verilerine göre iPhone 18 Pro serisinin satışları, önceki nesil iPhone Pro modellerinin aynı dönemdeki performansına kıyasla yüzde 12 arttı. Bu yükseliş, Apple’ın Çin akıllı telefon pazarında yeniden zirveye çıkmasını sağladı.

    Counterpoint Research tarafından yayımlanan verilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Çin’de 18 Eylül 2026 tarihinde satışa sunuldu. Araştırmada 14-20 Eylül tarihlerini kapsayan 38. hafta incelendiği için iPhone 18 Pro serisinin satışlarının yalnızca ilk üç günü bu haftanın verilerine dahil edildi. Buna rağmen Apple, Çin akıllı telefon pazarında yüzde 33 pay elde ederek haftanın en çok satış yapan markası oldu. 

    iPhone 18 Pro selefine göre yüzde 12 daha fazla sattı

    Counterpoint’in Çin Haftalık Akıllı Telefon Satış Takibi verileri, iPhone 18 Pro serisinin satışlarının lansmanın ilk üç gününde geçen yılki iPhone satışlarına kıyasla yüzde 12 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Apple’ın elde ettiği bu sonuç, Çin akıllı telefon pazarının genel olarak zayıf bir dönemden geçtiği bir zamanda geldi.

    Çin’de haftalık akıllı telefon satışları temmuz ayından bu yana yıllık bazda çift haneli oranlarda geriliyor. Tüketici talebindeki zayıflığın yanı sıra özellikle bellek maliyetlerindeki artış, üreticilerin fiyatlarını yükseltmesine ve pazarın baskı altında kalmasına neden oluyor. Counterpoint, eylül ayındaki yeni model lansmanlarının ise satışlarda aylık bazda toparlanmayı desteklemesini bekliyor.

    Counterpoint Research Kıdemli Analisti Ivan Lam'a göre Apple'ın iPhone 18 serisinin standart modelini daha geç satışa çıkarması, bazı tüketicilerin doğrudan Pro modellerine yönelmesine katkıda bulunmuş olabilir. Çinli rakiplerin amiral gemisi modellerinde yaşanan 200 doların üzerindeki fiyat artışlarının da iPhone 18 Pro serisinin fiyatını tüketiciler açısından daha rekabetçi hale getirmiş olabileceği belirtiliyor. 

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