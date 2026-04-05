iPhone 18 Pro'da tasarım değişmiyor: "Yeni renk yeni iPhone" trendi sürecek!

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, daha küçük Dynamic Island’a sahip olacak, ayrıca arka cam ve alüminyumda daha birleşik bir görünüm sunacak. iPhone 18 serisinde temel tasarım değişikliğinin yeni renk seçenekleri olacağı söyleniyor. Bu yıl koyu kırmızı öne çıksa da, mor ve kahve renklerinin de test edildiği konuşuluyor. Kozmik turuncu renk, iPhone 17 Pro’ya özel kalacak gibi görünüyor. Apple, en çok beklenen renk seçeneği olan siyahı bu yıl da sunmayacak.
iPhone 18 Pro neler sunacak?
Peki, iPhone 18 Pro modelleri, donanım tarafında yeni neler sunacak?
- Daha küçük Dynamic Island
- 6.3 inç ve 6.9 inç ekran boyutları
- Enerji verimliliği yüksek LTPO+ ekranlar
- Değişken diyaframlı ana kamera
- 2nm mimarili Apple A20 Pro çip
- Üçüncü nesil Apple C2 modem
- Yeni nesil N2 çipi
- Kaydırma hareketleri olmayan basitleştirilmiş Kamera kontrol düğmesi
- Arka Ceramic Shield’da tasarım değişiklikleri
- Uydu bağlantısıyla internete girme
Apple'ın Eylül ayında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone'u, ardından düz iPhone 18 modelini, daha düşük özellikli iPhone 18e'yi ve muhtemelen gelecek yılın başlarında iPhone Air 2'yi piyasaya sürmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.macobserver.com/news/new-leak-reveals-apples-iphone-18-design-stays-the-same-with-fresh-colors/ https://www.macrumors.com/2026/04/03/iphone-18-pro-new-features/
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz
