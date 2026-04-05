iPhone 18 Pro'da tasarım değişmiyor: "Yeni renk yeni iPhone" trendi sürecek!

Tam Boyutta Gör Apple'ın Eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 18 Pro modelleri, büyük tasarım değişiklikleri getirmeyecek. Teknoloji devi, donanım güncellemelerinden ziyade daha çok dikkat çekici yeni renk seçeneklerine odaklanırken, genel görünümü benzer tutmayı planlıyor.

iPhone Fold özellikleri sızdı: Apple'dan "iPhone tarihinde ilk" 5 gün önce eklendi

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, daha küçük Dynamic Island’a sahip olacak, ayrıca arka cam ve alüminyumda daha birleşik bir görünüm sunacak. iPhone 18 serisinde temel tasarım değişikliğinin yeni renk seçenekleri olacağı söyleniyor. Bu yıl koyu kırmızı öne çıksa da, mor ve kahve renklerinin de test edildiği konuşuluyor. Kozmik turuncu renk, iPhone 17 Pro’ya özel kalacak gibi görünüyor. Apple, en çok beklenen renk seçeneği olan siyahı bu yıl da sunmayacak.

iPhone 18 Pro neler sunacak?

Peki, iPhone 18 Pro modelleri, donanım tarafında yeni neler sunacak?

Daha küçük Dynamic Island

6.3 inç ve 6.9 inç ekran boyutları

Enerji verimliliği yüksek LTPO+ ekranlar

Değişken diyaframlı ana kamera

2nm mimarili Apple A20 Pro çip

Üçüncü nesil Apple C2 modem

Yeni nesil N2 çipi

Kaydırma hareketleri olmayan basitleştirilmiş Kamera kontrol düğmesi

Arka Ceramic Shield’da tasarım değişiklikleri

Uydu bağlantısıyla internete girme

Apple'ın Eylül ayında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone'u, ardından düz iPhone 18 modelini, daha düşük özellikli iPhone 18e'yi ve muhtemelen gelecek yılın başlarında iPhone Air 2’yi piyasaya sürmesi bekleniyor.

iPhone 18 Pro'da tasarım değişmiyor: Renk trendi sürecek!

