Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro için fiyat alarmı: Bellek maliyetleri rekor seviyede

    iPhone 18 Pro'nun üretim maliyetinde bellek fiyatları nedeniyle ciddi bir artış bekleniyor. TrendForce, 256 GB modelin maliyetinin iPhone 17 Pro'ya kıyasla çift haneli yükselebileceğini belirtiyor.

    iPhone 18 Pro için fiyat alarmı: Bellek maliyetlerinde rekor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 18 Pro modeli, küresel bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle önceki nesle göre çok daha yüksek bir üretim maliyetiyle karşı karşıya kalabilir. TrendForce'un tedarik zinciri analizine göre 256 GB iPhone 18 Pro'nun parça maliyeti, iPhone 17 Pro'ya kıyasla yaklaşık yüzde 38 artacak.

    iPhone 18 Pro'nun maliyeti artıyor

    Maliyet artışının temelinde ise bellek fiyatlarındaki sert yükseliş bulunuyor. TrendForce, belleğin toplam üretim maliyetindeki payının geçen yıl yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 34'e yükseldiğini belirtiyor. Bu oranın 2027'nin ilk yarısında yüzde 40'ın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

    iPhone 18 Pro için fiyat alarmı: Bellek maliyetlerinde rekor Tam Boyutta Gör
    Böylece bellek, iPhone 18 Pro'nun üretim maliyetinde işlemci ve ekranı geride bırakarak tıpkı güncel PC'lerde olduğu gibi en büyük kalem haline geliyor. Bellek fiyatlarının 2025'in başından bu yana 5 ila 7 kat artması, akıllı telefon üreticileri üzerindeki maliyet baskısını da artırıyor.

    TrendForce'a göre Apple, maliyet artışının tamamını tüketiciye yansıtmak yerine kâr marjından karşılamayı tercih edebilir. Şirketin son MacBook modellerinde benzer bir yaklaşım izlediği biliniyor. Ayrıca Apple'ın artan bellek maliyetlerini dengelemek için satışta kalmaya devam eden eski iPhone modellerinin fiyatlarını yükseltme ihtimali de mevcut.

    Apple'ın yüksek kâr marjları sayesinde diğer üreticilere kıyasla bu maliyet artışını dengelemek konusunda daha avantajlı olduğunu söyleyelim. Ancak bu şirketin tercihine bağlı olacak. TrendForce ise, bellek fiyatlarındaki baskının 2026'nın ikinci yarısından 2027'ye kadar küresel akıllı telefon üretimini olumsuz etkileyebileceğini tahmin ediyor. iPhone 18 Pro'nun nihai fiyatı ve teknik özellikleri Apple'ın Eylül 2026'da gerçekleştirmesi beklenen lansmanıyla netleşecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    3008 1.6 puretech dave the diver türkçe yama 2026 minoxidil sakal çıkarır mı bianchi scorpion nü fotoğrafçısı ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 2N2N7EA
    HP 2N2N7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum