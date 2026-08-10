iPhone 18 Pro için fiyat alarmı: Bellek maliyetleri rekor seviyede

iPhone 18 Pro'nun maliyeti artıyor
Maliyet artışının temelinde ise bellek fiyatlarındaki sert yükseliş bulunuyor. TrendForce, belleğin toplam üretim maliyetindeki payının geçen yıl yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 34'e yükseldiğini belirtiyor. Bu oranın 2027'nin ilk yarısında yüzde 40'ın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
TrendForce'a göre Apple, maliyet artışının tamamını tüketiciye yansıtmak yerine kâr marjından karşılamayı tercih edebilir. Şirketin son MacBook modellerinde benzer bir yaklaşım izlediği biliniyor. Ayrıca Apple'ın artan bellek maliyetlerini dengelemek için satışta kalmaya devam eden eski iPhone modellerinin fiyatlarını yükseltme ihtimali de mevcut.
Apple'ın yüksek kâr marjları sayesinde diğer üreticilere kıyasla bu maliyet artışını dengelemek konusunda daha avantajlı olduğunu söyleyelim. Ancak bu şirketin tercihine bağlı olacak. TrendForce ise, bellek fiyatlarındaki baskının 2026'nın ikinci yarısından 2027'ye kadar küresel akıllı telefon üretimini olumsuz etkileyebileceğini tahmin ediyor. iPhone 18 Pro'nun nihai fiyatı ve teknik özellikleri Apple'ın Eylül 2026'da gerçekleştirmesi beklenen lansmanıyla netleşecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: