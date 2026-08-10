iPhone 18 Pro için fiyat alarmı: Bellek maliyetleri rekor seviyede

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Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 18 Pro modeli, küresel bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle önceki nesle göre çok daha yüksek bir üretim maliyetiyle karşı karşıya kalabilir. TrendForce'un tedarik zinciri analizine göre 256 GB iPhone 18 Pro'nun parça maliyeti, iPhone 17 Pro'ya kıyasla yaklaşık yüzde 38 artacak.

iPhone 18 Pro'nun maliyeti artıyor

Maliyet artışının temelinde ise bellek fiyatlarındaki sert yükseliş bulunuyor. TrendForce, belleğin toplam üretim maliyetindeki payının geçen yıl yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 34'e yükseldiğini belirtiyor. Bu oranın 2027'nin ilk yarısında yüzde 40'ın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör Böylece bellek, iPhone 18 Pro'nun üretim maliyetinde işlemci ve ekranı geride bırakarak tıpkı güncel PC'lerde olduğu gibi en büyük kalem haline geliyor. Bellek fiyatlarının 2025'in başından bu yana 5 ila 7 kat artması, akıllı telefon üreticileri üzerindeki maliyet baskısını da artırıyor.

TrendForce'a göre Apple, maliyet artışının tamamını tüketiciye yansıtmak yerine kâr marjından karşılamayı tercih edebilir. Şirketin son MacBook modellerinde benzer bir yaklaşım izlediği biliniyor. Ayrıca Apple'ın artan bellek maliyetlerini dengelemek için satışta kalmaya devam eden eski iPhone modellerinin fiyatlarını yükseltme ihtimali de mevcut.

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Apple'ın yüksek kâr marjları sayesinde diğer üreticilere kıyasla bu maliyet artışını dengelemek konusunda daha avantajlı olduğunu söyleyelim. Ancak bu şirketin tercihine bağlı olacak. TrendForce ise, bellek fiyatlarındaki baskının 2026'nın ikinci yarısından 2027'ye kadar küresel akıllı telefon üretimini olumsuz etkileyebileceğini tahmin ediyor. iPhone 18 Pro'nun nihai fiyatı ve teknik özellikleri Apple'ın Eylül 2026'da gerçekleştirmesi beklenen lansmanıyla netleşecek.

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iPhone 18 Pro için fiyat alarmı: Bellek maliyetlerinde rekor

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