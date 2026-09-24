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    iPhone 18 Pro Face ID sorununu çözecek iOS 27.0.1 güncellemesi yolda

    Apple, yakında iOS 27.0.1 güncellemesini sunacak. Yazılımın bazı iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinde görülen Face ID ile ilişkili sorunu çözmesi bekleniyor.

    ios 27.0.1 güncellemesi yakında yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın hata düzeltmeleri ile birlikte güvenlik yamaları getirmesi beklenen küçük bir güncelleme olacak iOS 27.0.1'i test ettiği söyleniyor. Güncelleme, muhtemelen yeni iPhone 18 Pro’larda Face ID’nin neden olduğu donma sorununu çözecek. Apple, Apple Watch Series 12 ve Ultra 4'ün beklenmedik şekilde yeniden başlatılmasına neden olan hatayı düzelten watchOS 27.0.1 güncellemesini zaten yayınladı.

    iOS 27.0.1 güncellemesi geliyor

    Genellikle, Apple yeni iPhone modellerini satışa sunduktan kısa bir süre sonra dünya genelinde kullanıcılardan yazılım hatalarını ortaya çıkaran paylaşımlar gelir. Bu yıl da iPhone 18 Pro, Face ID sorunlarıyla gündemde. Hatta Apple’dan cihaz değişimi talep eden kullanıcılar da çıktı.

    Sorunun yazılımsal mı yoksa cihaz kaynaklı mı olduğu henüz net değil ancak iOS 27.0.1 güncellemesinin yakında gelecek olması yazılımla çözülebilecek bir sorun olabileceğini düşündürüyor. Zaten Apple böyle durumlarda sürüm notlarında özellikle belirtiyor.

    watchOS 27.0.1, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 için zaten indirilmeye sunuldu. Güncelleme, bu modellerin beklenmedik şekilde yeniden başlatılması sorununu düzeltiyor.

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