iPhone 18 Pro Face ID sorununu çözecek iOS 27.0.1 güncellemesi yolda

iOS 27.0.1 güncellemesi geliyor
Genellikle, Apple yeni iPhone modellerini satışa sunduktan kısa bir süre sonra dünya genelinde kullanıcılardan yazılım hatalarını ortaya çıkaran paylaşımlar gelir. Bu yıl da iPhone 18 Pro, Face ID sorunlarıyla gündemde. Hatta Apple’dan cihaz değişimi talep eden kullanıcılar da çıktı.
Sorunun yazılımsal mı yoksa cihaz kaynaklı mı olduğu henüz net değil ancak iOS 27.0.1 güncellemesinin yakında gelecek olması yazılımla çözülebilecek bir sorun olabileceğini düşündürüyor. Zaten Apple böyle durumlarda sürüm notlarında özellikle belirtiyor.
watchOS 27.0.1, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 için zaten indirilmeye sunuldu. Güncelleme, bu modellerin beklenmedik şekilde yeniden başlatılması sorununu düzeltiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: