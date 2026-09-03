iPhone 18 Pro işlemcisinden GPU tarafında büyük sürpriz

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Apple’ın gelecek hafta tanıtacağı iPhone 18 Pro serisinde kullanılması beklenen A20 Pro çipine ait yeni bir görsel ortaya çıktı. Sızıntı, işlemcinin CPU tarafında büyük bir değişiklik yapmayacağını ancak GPU çekirdek sayısı ve bellek mimarisinde önemli yükseltmeler sunabileceğini gösteriyor.

Apple’ın 9 Eylül’de düzenlemesi beklenen “Surprise and Shine” etkinliğinde tanıtılması beklenen A20 Pro, şirketin iPhone modellerinde kullanacağı ilk 2 nm üretim sürecine sahip çip olacak. Daha önce ortaya çıkan paketleme görüntüleri Apple’ın A20 Pro ile WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) teknolojisine geçeceğine işaret etmişti.

Şimdi ise Weibo’da A20 Pro’nun ilk kalıp görüntüsü ortaya çıktı. Görüntü, yeni çipin özellikle grafik birimi ve bellek bağlantıları tarafında dikkat çekici değişikliklere sahip olabileceğini gösteriyor.

7 çekirdekli GPU ile gelebilir

Sızıntıdaki en dikkat çekici detay A20 Pro’nun 7 çekirdekli GPU kullanabileceği iddiası. Bu gerçekleşirse A20 Pro, Apple’ın iPhone çipleri arasında 7 GPU çekirdeğine ulaşan ilk model olacak. A19 Pro’da altı GPU çekirdeği bulunuyordu.

GPU tarafındaki artışın yanı sıra Apple’ın yeni WMCM paketleme yöntemi de grafik performansına dolaylı olarak katkı sağlayabilir. Mevcut tasarımda bellek yongaları SoC’nin üzerinde konumlandırılırken WMCM yapısında bu yongaların SoC kalıbının yanına yerleştirilmesi bekleniyor.

iPhone 18 Pro yıllardır beklenen üç özellikle geliyor 3 sa. önce eklendi

Bu değişiklik, Apple’ın bellek bağlantısını genişletmesine imkan sağlayacak. İddialara göre A20 Pro, LPDDR5X bellek standardını korurken 96 bit bellek veri yolu kullanacak. Böylece daha pahalı LPDDR6 standardına geçmeden bellek bant genişliğinin artırılması hedefleniyor. Yeni mimarinin özellikle yüksek grafik yükü oluşturan oyunlar ve diğer yoğun işlemlerde A20 Pro’nun performansına katkı sağlaması bekleniyor.

CPU çekirdek yapısı değişmiyor

A20 Pro’nun CPU tarafında ise Apple'ın mevcut tasarımı koruyacağı görülüyor. Çipte iki performans ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan toplam altı CPU çekirdeği bulunması bekleniyor. Apple’ın çekirdek sayısını artırmak yerine mevcut yapı üzerinden performans kazanımları sağlamayı tercih ettiği belirtiliyor.

Aktarılanlara göre önbellek tarafında iki performans çekirdeğinin her biri 16 MB L2 önbelleğe sahip olacak. Bu değer A19 Pro ile aynı seviyede. Verimlilik çekirdeklerinde ise L2 önbelleğin 6 MB’tan 8 MB’a çıkarılacağı öne sürülüyor. Daha önceki bilgilerde A20 Pro çipinin A19 Pro'ya kıyasla %18 daha hızlı ve %30 daha verimli olacağı öne sürülmüştü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 18 Pro işlemcisinden GPU tarafında büyük sürpriz

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: