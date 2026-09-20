iPhone 18 Pro kamera testinde zirveyi kaçırdı: DXOMARK puanı belli oldu

iPhone 18 Pro kamera testinde ikinci oldu
DXOMARK'ın değerlendirmesine göre Huawei Pura 80 Ultra 175 puanla listenin ilk sırasında bulunuyor. Böylece iki model arasında üç puanlık fark oluşuyor. iPhone 18 Pro'nun elde ettiği skor, geçen yılın iPhone 17 Pro modeline kıyasla da dört puanlık artış anlamına geliyor. iPhone 17 Pro'nun 168 puanlık skoru ise mevcut sıralamada beşinci sıraya gerilemiş durumda.
Düşük ışık performansında da modelin 150 puan aldığı görülüyor. Bu değer, DXOMARK'ın ilgili sıralamasındaki en yüksek sonuç. Portre çekimlerinde 157 puan alan telefon, zoom testinde ise 138 puanda kaldı.
Bununla birlikte DXOMARK'ın iPhone 18 Pro için bazı eksileri de bulunuyor. Bazı çekimlerde renk tonlarında farklılıklar ve zaman zaman beyaz dengesi değişimleri görülebiliyor. Uzun mesafeli yakınlaştırmada bazı rakip amiral gemilerinin gerisinde kalan modelde, belirli çekim koşullarında lens parlaması da ortaya çıkabiliyor. Ayrıca fotoğraf ve video ön izlemeleri arasında zaman zaman parlaklık farklılıkları oluşabildiği belirtiliyor. DXOMARK şu aşamada puanları ve temel artı-eksi değerlendirmesini paylaşırken, ayrıntılı yazılı inceleme henüz yayınlanmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: