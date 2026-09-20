iPhone 18 Pro kamera testinde zirveyi kaçırdı: DXOMARK puanı belli oldu

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro, kamera performansıyla DXOMARK testine girdi. Model, 172 puanlık toplam skorla global kamera sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. 800 dolar üzerindeki ultra premium telefonlar listesinde de aynı konumda bulunan iPhone 18 Pro, zirveyi ise Huawei Pura 80 Ultra'ya bıraktı.

iPhone 18 Pro kamera testinde ikinci oldu

DXOMARK'ın değerlendirmesine göre Huawei Pura 80 Ultra 175 puanla listenin ilk sırasında bulunuyor. Böylece iki model arasında üç puanlık fark oluşuyor. iPhone 18 Pro'nun elde ettiği skor, geçen yılın iPhone 17 Pro modeline kıyasla da dört puanlık artış anlamına geliyor. iPhone 17 Pro'nun 168 puanlık skoru ise mevcut sıralamada beşinci sıraya gerilemiş durumda.

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro'nun kamera tarafındaki en önemli yeniliklerinden biri, ana kamerada kullanılan altı hareketli bıçaktan oluşan fiziksel değişken diyafram sistemi. Kamera, ışık koşullarına ve çekim tercihine göre f/1.48 ile f/4.0 arasında açıklığını değiştirebiliyor. DXOMARK, bu sistemin özellikle portre çekimlerinde birden fazla kişinin daha kolay netlik alanında tutulmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kullanıcılar diyafram üzerinde manuel kontrol de sağlayabiliyor. Değişken diyafram teknolojisi iPhone için yeni olsa da Huawei Pura 80 Ultra gibi bazı rakip modellerde daha önce kullanılmıştı. iPhone 18 Pro'nun video skoru ise 176 puan olarak açıklandı. Bu değer, DXOMARK'ın listesinde herhangi bir telefonda verilen en yüksek video skorunu temsil ediyor.

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Düşük ışık performansında da modelin 150 puan aldığı görülüyor. Bu değer, DXOMARK'ın ilgili sıralamasındaki en yüksek sonuç. Portre çekimlerinde 157 puan alan telefon, zoom testinde ise 138 puanda kaldı.

Bununla birlikte DXOMARK'ın iPhone 18 Pro için bazı eksileri de bulunuyor. Bazı çekimlerde renk tonlarında farklılıklar ve zaman zaman beyaz dengesi değişimleri görülebiliyor. Uzun mesafeli yakınlaştırmada bazı rakip amiral gemilerinin gerisinde kalan modelde, belirli çekim koşullarında lens parlaması da ortaya çıkabiliyor. Ayrıca fotoğraf ve video ön izlemeleri arasında zaman zaman parlaklık farklılıkları oluşabildiği belirtiliyor. DXOMARK şu aşamada puanları ve temel artı-eksi değerlendirmesini paylaşırken, ayrıntılı yazılı inceleme henüz yayınlanmış değil.

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iPhone 18 Pro kamera testinde zirveyi kaçırdı: İşte DXOMARK puanı

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