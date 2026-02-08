iPhone 18 Pro kamerası için iki kritik yenilik test ediliyor

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 18 Pro kamerası için iki önemli donanımsal iyileştirmeyi dahili test sürecine almış durumda. Tipster Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre şirket, hem ana kamera hem de telefoto kamera tarafında köklü değişiklikler üzerinde çalışıyor. Söz konusu testler, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini kapsıyor ve Apple’ın uzun süredir koruduğu sabit kamera yaklaşımından kademeli olarak uzaklaşabileceğine işaret ediyor.

İşte Apple’ın iPhone kamerasında yıllar sonra denediği donanımsal esneklik:

Apple’ın test ettiği ilk yenilik, iPhone tarihinde ilk kez kullanılabilecek değişken diyaframlı ana kamera sistemi olarak öne çıkıyor. Değişken diyafram, kameranın sensöre ulaşan ışık miktarını çekim koşullarına göre fiziksel olarak ayarlamasına imkân tanıyor. Bu sistem, loş ortamlarda daha fazla ışık alabilmek için diyaframın açılmasını, parlak sahnelerde ise aşırı pozlamayı önlemek için kısılmasını sağlıyor.

Bu iddia, iPhone 18 Pro kamerası hakkında daha önce ortaya atılan söylentilerle de örtüşüyor. Aralık 2024’te Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin değişken diyafram açıklığına sahip bir ana kamerayla geleceğini öne sürmüştü. Ekim 2025 tarihli daha güncel raporlar ise Apple’ın bu teknoloji için tedarikçilerle aktif görüşmeler yürüttüğünü ve bileşen testlerinin sürdüğünü ortaya koymuştu.

İkinci önemli yenilik ise telefoto kamera tarafında görülüyor. Sızıntıya göre Apple, iPhone 18 Pro kamerası için daha geniş diyafram açıklığına sahip yeni bir telefoto lensi test ediyor. iPhone 17 Pro modellerinde yer alan telefoto kamera, ƒ/2.8 diyafram açıklığına sahipti ve 48 megapiksel sensöre geçilmesine rağmen bu değer korunmuştu. Daha geniş bir diyafram açıklığı, telefoto çekimlerde ışık toplama kapasitesini artırarak gürültü seviyesini düşürebilir ve daha kısa deklanşör hızlarıyla çekim yapılmasına olanak tanıyabilir.

Telefoto kameradaki bu olası değişim, optik yakınlaştırma deneyimini de doğrudan etkileyebilir. Daha iyi ışık performansı, özellikle akşam saatlerinde veya kapalı mekânlarda yapılan yakınlaştırmalı çekimlerde daha net sonuçlar anlamına geliyor. Aynı zamanda arka plan ayrımı ve konu vurgusu da iyileşebilir.

iPhone 18 Pro modelleriyle ilgili diğer söylentiler arasında, telefoto kamerada etkili odak uzaklığını artırabilecek bir telekonvertör kullanımı ve ön kameranın 24 megapiksele yükseltilmesi de yer alıyor. Bu iddialar henüz doğrulanmış olmasa da Apple’ın kamera sistemini bütüncül biçimde ele aldığına işaret ediyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in, ilk katlanabilir iPhone modeliyle birlikte sonbahar döneminde tanıtılması bekleniyor.

