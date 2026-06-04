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    iPhone 18 Pro, kasasıyla ilk kez görüntülendi: İşte yeni renkler

    Apple, Eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i tanıtacak. Bu yılın rengi Dark Cherry olacak. Peki, Koyu Kiraz rengi iPhone'da nasıl duracak? İşte yeni Pro'ların kasasından görüntüler:

    iPhone 18 Pro Max Dark Cherry rengi Tam Boyutta Gör
    iPhone 18 Pro'ya olan heyecan doruk noktasına ulaşırken, büyük bir sızıntı bize Apple'ın 2026 amiral gemisinin nasıl görüneceği hakkında fikir verecek fiziksel kasa parçalarına dair şimdiye kadarki en detaylı görünümü sunuyor. Kozmik Turuncu dönemi resmen sona eriyor ve yerini göz alıcı Koyu Kiraz kaplamayı da içeren, kasvetli ve sofistike yeni palete bırakıyor.

    Bu yılın rengi Dark Cherry olacak

    iPhone 18 Pro mavi gri kiraz rengi Tam Boyutta Gör
    iPhone 18 Pro’nun üretime hazır çerçeveleri -en çok merak edilen Dark Cherry dahil- üç renkte görülüyor.

    Birçok söylenti, Apple'ın iPhone 18 Pro modelleri için koyu kırmızı rengi test ettiğini, bu rengin iPhone 17 Pro için Kozmik Turuncu'ya benzer şekilde, Apple'ın 2026'da seçeceği özel renk olacağını öne sürdü. Apple'ın planladığı diğer iki renk ise Açık Mavi (Light Blue) ve selefinde olmayan Koyu Gri (Dark Gray). Klasik sevenler için bu yıl da Gümüş (Silver) renk seçeneğinin olması bekleniyor ancak bu renk yeni paylaşılan görsellerde yok.

    Dört renk, sızdırılan ilk iPhone 18 Pro prototiplerinde de görüldü; bu da Apple'ın muhtemelen kullanacağı renk tonlarına dair bir başka ipucu verdi.

    iPhone 18 Pro modellerinin Apple'ın ilk katlanabilir iPhone’u ile birlikte bu Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Katlanan iPhone Ultra’nın ise muhtemelen daha sade renk seçenekleri olacak; şu ana kadar gümüş, beyaz ve indigo renk hakkında söylentiler çıktı.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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