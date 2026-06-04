iPhone 18 Pro, kasasıyla ilk kez görüntülendi: İşte yeni renkler

Bu yılın rengi Dark Cherry olacak
Birçok söylenti, Apple'ın iPhone 18 Pro modelleri için koyu kırmızı rengi test ettiğini, bu rengin iPhone 17 Pro için Kozmik Turuncu'ya benzer şekilde, Apple'ın 2026'da seçeceği özel renk olacağını öne sürdü. Apple'ın planladığı diğer iki renk ise Açık Mavi (Light Blue) ve selefinde olmayan Koyu Gri (Dark Gray). Klasik sevenler için bu yıl da Gümüş (Silver) renk seçeneğinin olması bekleniyor ancak bu renk yeni paylaşılan görsellerde yok.
Dört renk, sızdırılan ilk iPhone 18 Pro prototiplerinde de görüldü; bu da Apple'ın muhtemelen kullanacağı renk tonlarına dair bir başka ipucu verdi.
iPhone 18 Pro modellerinin Apple'ın ilk katlanabilir iPhone’u ile birlikte bu Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Katlanan iPhone Ultra’nın ise muhtemelen daha sade renk seçenekleri olacak; şu ana kadar gümüş, beyaz ve indigo renk hakkında söylentiler çıktı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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