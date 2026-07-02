iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi ortaya çıktı: Artış olacak

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Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 18 Pro serisini tanıtmasına henüz zaman olsa da, yeni sızıntılar yaklaşan modeller hakkında önemli detaylar ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son olarak tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan bir iddia, iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesinde kayda değer bir artışa işaret etti.

iPhone 18 Pro Max'te batarya kapasitesi artıyor

Sızıntıyı paylaşan Çinli kaynaklara göre, eSIM kullanan iPhone 18 Pro Max modeli 5.425 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Fiziksel SIM kart desteğine sahip versiyonda ise 5.235 mAh batarya yer alacak. Karşılaştırmak gerekirse, mevcut iPhone 17 Pro Max'in eSIM sürümünde 5.088 mAh, fiziksel SIM kartlı sürümünde ise 4.823 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bu da özellikle eSIM versiyonunda yaklaşık yüzde 6 seviyesinde bir kapasite artışına işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Batarya büyümesinin yanı sıra Apple'ın enerji verimliliğini artıracak başka yenilikler üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. İddialara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Samsung'un yeni M16 LTPO+ OLED panel teknolojisini kullanacak. 10 bit renk desteği sunan bu ekranlar, daha verimli fosforesan OLED malzemeleri sayesinde daha az güç tüketecek.

iPhone 18 Pro serisi beklenen özellikler

Bunun yanında her iki modelde de daha büyük bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi kullanılacağı ve böylece uzun süreli yüksek performans altında daha iyi sıcaklık kontrolü sağlanacağı öne sürülüyor.

Yeni sızıntılar, Apple'ın ekran üzerindeki hap şeklindeki kesiti de küçültmeye hazırlandığını gösteriyor. İddiaya göre ön kamera ve Face ID sensörü bu alanda kalırken, kızılötesi aydınlatıcı bileşenlerden biri ekran altına veya farklı bir konuma taşınacak. Böylece Dynamic Island daha kompakt bir yapıya kavuşacak.

Kamera tarafında ise Apple'ın 48 megapiksel çözünürlüğe sahip üçlü kamera kurulumunu koruyacağı belirtiliyor. Sistemin değişken diyafram açıklığına sahip ana kamera, geliştirilmiş optik görüntü sabitleme sunan ultra geniş açı sensörü ve periskop telefoto kameradan oluşacağı ifade ediliyor.

Tarihi Apple sızıntısı: iPhone 18 Pro'nun tüm sırları açığa çıktı 2 gün önce eklendi

iPhone 18 Pro serisinin Apple'ın geliştirdiği yeni C2 modemle geleceği de konuşulan detaylar arasında yer alıyor. Bu modem sayesinde 5G mmWave desteğinin yanı sıra daha gelişmiş uydu bağlantı özelliklerinin sunulması bekleniyor.

Sızıntılara göre iPhone 18 Pro modelleri Dark Gray, Dark Cherry, Light Blue ve Silver olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Apple'ın ayrıca iPhone 17 Pro serisinde bazı kullanıcıların şikayet ettiği renk solması problemlerini azaltmak için alüminyum çerçeve üretiminde yeni bir yöntem kullanacağı belirtiliyor.

Öte yandan iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatının 1.399 dolar seviyesine çıkabileceği iddia ediliyor. Bu rakam, iPhone 17 Pro'nun 1.099 dolarlık başlangıç fiyatına kıyasla yaklaşık 300 dolarlık bir artış anlamına geliyor.

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iPhone 18 Pro Max batarya kapasitesi ortaya çıktı: Artış olacak

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