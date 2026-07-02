iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi ortaya çıktı: Artış olacak

iPhone 18 Pro Max'te batarya kapasitesi artıyor
Sızıntıyı paylaşan Çinli kaynaklara göre, eSIM kullanan iPhone 18 Pro Max modeli 5.425 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Fiziksel SIM kart desteğine sahip versiyonda ise 5.235 mAh batarya yer alacak. Karşılaştırmak gerekirse, mevcut iPhone 17 Pro Max'in eSIM sürümünde 5.088 mAh, fiziksel SIM kartlı sürümünde ise 4.823 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bu da özellikle eSIM versiyonunda yaklaşık yüzde 6 seviyesinde bir kapasite artışına işaret ediyor.
iPhone 18 Pro serisi beklenen özellikler
Bunun yanında her iki modelde de daha büyük bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi kullanılacağı ve böylece uzun süreli yüksek performans altında daha iyi sıcaklık kontrolü sağlanacağı öne sürülüyor.
Yeni sızıntılar, Apple'ın ekran üzerindeki hap şeklindeki kesiti de küçültmeye hazırlandığını gösteriyor. İddiaya göre ön kamera ve Face ID sensörü bu alanda kalırken, kızılötesi aydınlatıcı bileşenlerden biri ekran altına veya farklı bir konuma taşınacak. Böylece Dynamic Island daha kompakt bir yapıya kavuşacak.
Kamera tarafında ise Apple'ın 48 megapiksel çözünürlüğe sahip üçlü kamera kurulumunu koruyacağı belirtiliyor. Sistemin değişken diyafram açıklığına sahip ana kamera, geliştirilmiş optik görüntü sabitleme sunan ultra geniş açı sensörü ve periskop telefoto kameradan oluşacağı ifade ediliyor.
iPhone 18 Pro serisinin Apple'ın geliştirdiği yeni C2 modemle geleceği de konuşulan detaylar arasında yer alıyor. Bu modem sayesinde 5G mmWave desteğinin yanı sıra daha gelişmiş uydu bağlantı özelliklerinin sunulması bekleniyor.
Sızıntılara göre iPhone 18 Pro modelleri Dark Gray, Dark Cherry, Light Blue ve Silver olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Apple'ın ayrıca iPhone 17 Pro serisinde bazı kullanıcıların şikayet ettiği renk solması problemlerini azaltmak için alüminyum çerçeve üretiminde yeni bir yöntem kullanacağı belirtiliyor.
Öte yandan iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatının 1.399 dolar seviyesine çıkabileceği iddia ediliyor. Bu rakam, iPhone 17 Pro'nun 1.099 dolarlık başlangıç fiyatına kıyasla yaklaşık 300 dolarlık bir artış anlamına geliyor.Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/5315949423236512 https://wccftech.com/apples-iphone-18-pro-max-esim-model-to-pack-a-mammoth-5425mah-battery-while-physical-sim-buyers-get-predictably-shortchanged-on-battery-capacity/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş