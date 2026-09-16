Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro onarım fiyatları açıklandı: İşte ekran ve pil değişim ücreti

    iPhone 18 Pro onarım fiyatları belli oldu! İşte Apple Türkiye tarafından açıklanan iPhone 18 Pro Max batarya ekran, arka cam ve batarya değişimi ücreti:         

    apple iphone 18 pro max pil değişimi & ekran onarımı fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın resmi iPhone servis ücretleri sayfası, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max kullanıcılarının çeşitli hasarlar için ne kadar ödeme yapmaları gerekeceğini gösteriyor. Onarım fiyatları, pil servisi, arka cam hasarı, arka kamera hasarı ve ekran değişimini kapsıyor. Türkiye’de iPhone 18 Pro Max onarım fiyatları ne kadar diye merak edenler için işte ücretler:

    iPhone 18 Pro Max ekran değişim ücreti: 21.519 TL

    iPhone 18 Pro Max'in hasarlı ekranının değiştirilmesi 21.519 TL’ye mal oluyor. Bu, akıllı telefon için listelenen en pahalı onarım işlemlerinden biri.

    Hem ekranı hem de arka camı hasar gören iPhone 18 Pro Max’in için tahmini onarım fiyatı 26.139 TL’ye yükseliyor. iPhone 18 Pro ekran değişim ücreti ise 18.639 TL. Ekran ve arka cam hasarı durumunda Apple’ın istediği fiyat 23.089 TL.

    Arka Cam, Kamera onarımı ve Pil değişimi fiyatı

    iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max arka cam hasarı için onarım fiyatı 8.979 TL olarak listeleniyor.

    Arka kamera onarım ücreti de oldukça yüksek. Apple, bu işlem için tahmini ücreti 14.539 TL olarak belirtiyor. Pil ile ilgili sorun yaşayan kullanıcılar için ise batarya değişim fiyatı 7.339 TL olarak listeleniyor.

    Diğer hasarlar için onarım fiyatları

    Apple’ın sayfasında “Diğer hasar" kategorisi de yer alıyor. Bu kategori kapsamındaki tahmini onarım maliyeti 18 Pro Max için 97.649 TL, 18 Pro için ise 89.139 TL. Bu, telefonlar için Apple'ın servis fiyat tahmininde gösterilen en yüksek onarım ücreti.

    iPhone 18 Pro onarım fiyatları
    Parça iPhone 18 Pro Max iPhone 18 Pro
    Pil servisi 7.339 TL 7.339 TL
    Arka cam hasarı 8.979 TL 8.979 TL
    Arka kamera hasarı 14.539 TL 14.539 TL
    Ekran hasarı 21.519 TL 18.639 TL
    Ekran ve arka cam hasarı 26.139 TL 23.089 TL
    Diğer hasar 97.649 TL 89.139 TL

    Bunların Apple tarafından sunulan tahmini servis ücretleri olduğunu belirtmekte fayda var. Nihai onarım tutarı; hasarın durumuna, servis merkezine ve gereken parçalara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault duster 1.3 tce kullanıcı yorumları bisan mtx 7100 octavia 1.6 tdi piknik tüpü arabada taşınır mı motor arıza lambası yanıp sönüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR A16
    MSI CROSSHAIR A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum