iPhone 18 Pro onarım fiyatları açıklandı: İşte ekran ve pil değişim ücreti

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Tam Boyutta Gör Apple'ın resmi iPhone servis ücretleri sayfası, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max kullanıcılarının çeşitli hasarlar için ne kadar ödeme yapmaları gerekeceğini gösteriyor. Onarım fiyatları, pil servisi, arka cam hasarı, arka kamera hasarı ve ekran değişimini kapsıyor. Türkiye’de iPhone 18 Pro Max onarım fiyatları ne kadar diye merak edenler için işte ücretler:

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iPhone 18 Pro Max ekran değişim ücreti: 21.519 TL

iPhone 18 Pro Max'in hasarlı ekranının değiştirilmesi 21.519 TL’ye mal oluyor. Bu, akıllı telefon için listelenen en pahalı onarım işlemlerinden biri.

Hem ekranı hem de arka camı hasar gören iPhone 18 Pro Max’in için tahmini onarım fiyatı 26.139 TL’ye yükseliyor. iPhone 18 Pro ekran değişim ücreti ise 18.639 TL. Ekran ve arka cam hasarı durumunda Apple’ın istediği fiyat 23.089 TL.

Arka Cam, Kamera onarımı ve Pil değişimi fiyatı

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max arka cam hasarı için onarım fiyatı 8.979 TL olarak listeleniyor.

Arka kamera onarım ücreti de oldukça yüksek. Apple, bu işlem için tahmini ücreti 14.539 TL olarak belirtiyor. Pil ile ilgili sorun yaşayan kullanıcılar için ise batarya değişim fiyatı 7.339 TL olarak listeleniyor.

Diğer hasarlar için onarım fiyatları

Apple’ın sayfasında “Diğer hasar" kategorisi de yer alıyor. Bu kategori kapsamındaki tahmini onarım maliyeti 18 Pro Max için 97.649 TL, 18 Pro için ise 89.139 TL. Bu, telefonlar için Apple'ın servis fiyat tahmininde gösterilen en yüksek onarım ücreti.

iPhone 18 Pro onarım fiyatları Parça iPhone 18 Pro Max iPhone 18 Pro Pil servisi 7.339 TL 7.339 TL Arka cam hasarı 8.979 TL 8.979 TL Arka kamera hasarı 14.539 TL 14.539 TL Ekran hasarı 21.519 TL 18.639 TL Ekran ve arka cam hasarı 26.139 TL 23.089 TL Diğer hasar 97.649 TL 89.139 TL

Bunların Apple tarafından sunulan tahmini servis ücretleri olduğunu belirtmekte fayda var. Nihai onarım tutarı; hasarın durumuna, servis merkezine ve gereken parçalara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

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iPhone 18 Pro Max ekran, batarya & cam değişimi fiyatı belli oldu

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