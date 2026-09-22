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    iPhone 18 Pro şikayetleri artıyor: Şimdi de Face ID sorunu!

    Bazı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max kullanıcıları, Face ID çalışmadığında ya da yüz tanıma gerektiren bir uygulamayı açtıklarında telefonun donduğunu ve yeniden başlatıldığını söylüyor.

    apple iphone 18 pro max face id çalışmıyor sorunu Tam Boyutta Gör
    iPhone 18 Pro ve Pro Max, kızılötesi kameranın artık ekranın arkasında, durum çubuğunda saatin gösterildiği yere yakın bir yerde gizlendiği yeni ve daha küçük Face ID sistemi sunuyor. Mat ekran koruyucular bu sistemin düzgün çalışmasını engelliyor ancak şimdi başka bir sorun var; 18 Pro sahiplerinden gelen bir dizi rapor, cihazın başarısız Face ID denemesinden sonra donduğunu ve yeniden başlatıldığını gösteriyor.

    Face ID ile kilitlenen uygulamalar açılmıyor, cihaz donuyor!

    Sosyal medyadaki paylaşımlara göre, iPhone 18 Pro modellerinde Face ID kimlik doğrulama -kilitli bir uygulamanın kilidini açmak gibi belirli işlemlerde- bazen çalışmıyor ve cihaz donup sonunda kilit ekranına atıyor. Bu sorunun ne kadar yaygın olduğu belirsiz ancak sorun rastgele ortaya çıkabiliyor.

    Face ID kullanılamıyor mesajı

    Bazı iPhone 18 Pro kullanıcıları da başka bir Face ID sorunuyla karşı karşıya. Face ID'yi kurmaya çalışırken "Face ID Kullanılamıyor" mesajı alan, özelliği etkinleştirip cihazın "Face ID için Dikkat Gerektir" ayarını her zaman dikkate almadığını belirten kullanıcılar da var.

    Apple, yeni iPhone Pro’larda daha küçük Dinamik Ada elde etmek için Face ID'nin kızılötesi kamerasını ekranın sol üst köşesinin altına taşıdı. Bu donanım değişikliğinin Face ID sorunlarıyla ilgili olup olmadığı belirsiz ancak Apple'ın gelecekteki bir iOS 27 güncellemesinde Face ID ile ilgili yeni hataları gidereceği muhtemel.

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