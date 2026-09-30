iPhone 18 Pro'larda şimdi de hoparlör sorunu!

Tam Boyutta Gör Apple yakın zamanda iPhone 18 Pro’larda Face ID sorununu gideren iOS 27.0.1 güncellemesini yayınladı. Sosyal medya paylaşımlarına göre, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max kullanıcıları, başka bir sorunla karşı karşıya. Cihazın kulaklık hoparlöründen garip bir cızırtı sesi geldiğini söyleyen birçok kullanıcı var.

Hoparlörden cızırtı ve başka ilginç sesler geliyor!

Bazı kullanıcılar, hoparlörden sürekli olarak cızırtı geldiğini ya da hafif bir tıkırtı sesi duyduklarını belirtirken, bazıları yalnızca belirli işlemlerde sesin geldiğini söylüyor. Ses genellikle normal bir telefon görüşmesi yaparken, web sitelerinde aşağı kaydırırken veya klavyede yazarken ortaya çıkıyor. Uçak Modunu açıp kapatmak veya ekran parlaklığını hızlıca değiştirmek sesi tetikleyebiliyor.

iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone 18 Pro Face ID sorunu düzeltildi! 1 gün önce eklendi

Apple, Face ID kimlik doğrulaması başarısız olduğunda iPhone 18 Pro modellerinin yeniden başlatılmasına neden olabilecek bir hatayı düzeltmek için iOS 27.0.1'i yayınladı. Sürüm notlarında hoparlör sorunundan bahsedilmiyor, ilk geri bildirimler de güncellemenin yardımcı olmadığını gösteriyor. Bazı kişiler iPhone 18 Pro cihazlarını iade ettikten sonra aynı sorunun olduğu ikinci bir iPhone aldıklarını bildiriyor. Sorunun neden kaynaklandığı net değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 18 Pro Max hoparlör sorunu ile gündemde

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: