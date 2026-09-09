iPhone 18 Pro Max ile şarj hızında dev gelişme: 5 dakika şarjla 7 saat video!

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro Max, 43 saate kadar video oynatma özelliğiyle pil ömründe dev bir gelişme getiriyor. Bu, iPhone 17 Pro Max’e kıyasla 6 saat daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. 18 Pro Max, etkileyici pil ömrünün yanı sıra kablolu şarj hızıyla da şaşırttı; 5 dakikalık şarjla 7 saate kadar video izleyebiliyorsunuz.

Apple'dan tüm iPhone'lara zam: iPhone'a ne kadar zam geldi? 4 sa. önce eklendi

5 dakikalık şarjla 7 saate kadar video oynatma

Apple, yeni iPhone’ları tanıtırken doğrudan batarya kapasitelerini paylaşmıyor, bunun yerine pil ömrü iyileştirmelerine odaklanan bilgiler paylaşmayı tercih ediyor. iPhone 18 Pro Max, 43 saate kadar video oynatma özelliğiyle pil ömründe büyük gelişme sunuyor. Bu, iPhone 17 Pro Max’e kıyasla 6 saate daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Apple, normal kullanım ölçütünün ortalama iPhone kullanımına dayandığını ve mesajlaşma, fotoğraf çekme, müzik dinleme, sosyal medya uygulamaları, video izleme, oyun oynama, internette gezinme ve navigasyon gibi aktiviteleri kapsadığını belirtiyor.

iPhone 18 Pro pil ömrü

Normal kullanım - 23 saate kadar

Video oynatma - 34 saate kadar

Online video oynatma - 31 saate kadar

iPhone 18 Pro Max pil ömrü

Normal kullanım - 29 saate kadar

Video oynatma - 43 saate kadar

Online video oynatma - 38 saate kadar

Daha hızlı kablolu şarj: 15 dakikada %50’ye kadar şarj

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max daha hızlı şarj imkanı da sunuyor. Apple, 60 W özellikli USB-C kablosu ve Ayarlanabilir Voltaj Kaynağı (AVS) özellikli USB PD 3.1 (veya daha yeni bir USB PD standardı) güç adaptörü kullanıldığında telefonun 15 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj olabildiğini söylüyor. Telefonlar, 35W adaptörle 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj olabiliyor. Ayrıca 25W'a kadar MagSafe ve Qi2.2 şarj desteği sunuyor.

iPhone 18 Pro fiyatı Türkiye'de 138 bin TL'den başlıyor

iPhone 18 Pro ön siparişleri 12 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Türkiye’de iPhone 18 Pro 138.000 TL, 18 Pro Max modeli ise 150.000 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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iPhone 18 Pro Max ile şarj hızı ve pil ömründe dev gelişme!

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