Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro Max ile şarj hızında dev gelişme: 5 dakika şarjla 7 saat video!

    Apple iPhone 18 Pro Max'in etkileyici özelliklerinden biri de kablolu şarj hızı. Pro Max, yalnızca en uzun pil ömrüne sahip iPhone değil, aynı zamanda en hızlı şarj olan iPhone.

    apple iphone 18 pro max pil ömrü & şarj hızı Tam Boyutta Gör
    iPhone 18 Pro Max, 43 saate kadar video oynatma özelliğiyle pil ömründe dev bir gelişme getiriyor. Bu, iPhone 17 Pro Max’e kıyasla 6 saat daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. 18 Pro Max, etkileyici pil ömrünün yanı sıra kablolu şarj hızıyla da şaşırttı; 5 dakikalık şarjla 7 saate kadar video izleyebiliyorsunuz.

    5 dakikalık şarjla 7 saate kadar video oynatma

    Apple, yeni iPhone’ları tanıtırken doğrudan batarya kapasitelerini paylaşmıyor, bunun yerine pil ömrü iyileştirmelerine odaklanan bilgiler paylaşmayı tercih ediyor. iPhone 18 Pro Max, 43 saate kadar video oynatma özelliğiyle pil ömründe büyük gelişme sunuyor. Bu, iPhone 17 Pro Max’e kıyasla 6 saate daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Apple, normal kullanım ölçütünün ortalama iPhone kullanımına dayandığını ve mesajlaşma, fotoğraf çekme, müzik dinleme, sosyal medya uygulamaları, video izleme, oyun oynama, internette gezinme ve navigasyon gibi aktiviteleri kapsadığını belirtiyor.

    iPhone 18 Pro pil ömrü

    • Normal kullanım - 23 saate kadar
    • Video oynatma - 34 saate kadar
    • Online video oynatma - 31 saate kadar

    iPhone 18 Pro Max pil ömrü

    • Normal kullanım - 29 saate kadar
    • Video oynatma - 43 saate kadar
    • Online video oynatma - 38 saate kadar

    Daha hızlı kablolu şarj: 15 dakikada %50’ye kadar şarj

    iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max daha hızlı şarj imkanı da sunuyor. Apple, 60 W özellikli USB-C kablosu ve Ayarlanabilir Voltaj Kaynağı (AVS) özellikli USB PD 3.1 (veya daha yeni bir USB PD standardı) güç adaptörü kullanıldığında telefonun 15 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj olabildiğini söylüyor. Telefonlar, 35W adaptörle 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj olabiliyor. Ayrıca 25W'a kadar MagSafe ve Qi2.2 şarj desteği sunuyor.

    iPhone 18 Pro fiyatı Türkiye'de 138 bin TL'den başlıyor

    iPhone 18 Pro ön siparişleri 12 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Türkiye’de iPhone 18 Pro 138.000 TL, 18 Pro Max modeli ise 150.000 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/iphone-18-pro/specs/ https://www.apple.com/tr/iphone-18-pro/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    duman pena hintçe türkçe paco rabanne invictus muadili vakıfbank world puan nerede kullanılır peugeot 206 cabrio

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum