iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi sızdırıldı: Büyük artış geliyor

iPhone 18 Pro Max'te pil büyüyor
Paylaşılan görüntülere göre iPhone 18 Pro Max, 5.391 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Ayrıca söz konusu rakamın Çin pazarında satışa sunulacak fiziksel SIM kartlı modele ait olması bekleniyor. Daha önceki sızıntılarda da fiziksel SIM kartlı iPhone 18 Pro Max'in 5.391 mAh, yalnızca eSIM destekleyen versiyonun ise 5.567 mAh batarya taşıyacağı öne sürülmüştü.
Dolayısıyla iPhone 18 Pro'nun batarya kapasitesinin iPhone 17 Pro'ya kıyasla yalnızca %1 ila %2 civarında artması beklenirken, iPhone 18 Pro Max'teki artışın %9 ila %12 seviyesine ulaşacağı belirtiliyor.
|Model
|Fiziksel SIM
|eSIM
|iPhone 18 Pro
|4.056 mAh
|4.288 mAh
|iPhone 18 Pro Max
|5.391 mAh
|5.567 mAh
|iPhone 17 Pro
|3,988 mAh
|iPhone 17 Pro Max
|4,823 mAh
|5,088 mAh
Şimdilik bu değerlerin Apple tarafından doğrulanmadığını ve sızıntılara dayandığını belirtmek gerekiyor. Ancak 5.391 mAh değerinin batarya görselinde doğrudan görülmesi, iPhone 18 Pro Max'in önceki nesle kıyasla daha büyük bir bataryayla geleceği iddiasını güçlendiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: