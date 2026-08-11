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    iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi sızdırıldı: Büyük artış geliyor

    Çin'den sızdırılan yeni bir görselde, iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi ortaya çıktı. Yeni modelde Pro ile Pro Max arasındaki pil kapasitesi farkının belirgin şekilde açılması bekleniyor.

    iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi sızdırıldı! İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Apple'ın önümüzdeki ay tanıtacağı iPhone 18, iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra modelleri için heyecanlı bekleyiş resmen başladı. Son olarak, iPhone 17 Pro Max'in yerini alacak iPhone 18 Pro Max için yeni batarya görselleri ortaya çıktı. Çin'den sızdırılan üç görselden birinde pil kapasitesi net olarak görülebiliyor. İşte beklenen rakamlar...

    iPhone 18 Pro Max'te pil büyüyor

    Paylaşılan görüntülere göre iPhone 18 Pro Max, 5.391 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Ayrıca söz konusu rakamın Çin pazarında satışa sunulacak fiziksel SIM kartlı modele ait olması bekleniyor. Daha önceki sızıntılarda da fiziksel SIM kartlı iPhone 18 Pro Max'in 5.391 mAh, yalnızca eSIM destekleyen versiyonun ise 5.567 mAh batarya taşıyacağı öne sürülmüştü.

    iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi sızdırıldı! İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Bu nedenle yeni görseller, iPhone 18 Pro Max'in eSIM versiyonunda daha yüksek kapasiteli bir batarya kullanılacağı yönündeki iddiaları da güçlendiriyor. Aynı kaynak, iPhone 18 Pro'nun batarya kapasitesine ilişkin değerleri de paylaştı. Buna göre eSIM destekli modelde 4.288 mAh, fiziksel SIM kartlı versiyonda ise 4.056 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

    Dolayısıyla iPhone 18 Pro'nun batarya kapasitesinin iPhone 17 Pro'ya kıyasla yalnızca %1 ila %2 civarında artması beklenirken, iPhone 18 Pro Max'teki artışın %9 ila %12 seviyesine ulaşacağı belirtiliyor.

    iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi
    Model Fiziksel SIM eSIM
    iPhone 18 Pro 4.056 mAh 4.288 mAh
    iPhone 18 Pro Max 5.391 mAh 5.567 mAh
    iPhone 17 Pro 3,988 mAh
    iPhone 17 Pro Max 4,823 mAh 5,088 mAh

    Şimdilik bu değerlerin Apple tarafından doğrulanmadığını ve sızıntılara dayandığını belirtmek gerekiyor. Ancak 5.391 mAh değerinin batarya görselinde doğrudan görülmesi, iPhone 18 Pro Max'in önceki nesle kıyasla daha büyük bir bataryayla geleceği iddiasını güçlendiriyor.

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