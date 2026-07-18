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    Yeni sızıntıyla iPhone 18 Pro Max'in kamera özellikleri doğrulandı

    Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen iPhone 18 Pro Max modeline ait kamera detayları yeni bir sızıntıyla netleşti.                                    

    iPhone 18 Pro Max'in kamera özellikleri doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen iPhone 18 Pro Max modeline ait yeni kamera detayları ortaya çıktı. Haziran ayında World Leaks fidye yazılım grubu tarafından internete sızdırılan Tata Electronics’e ait dahili dosyalar arasında yer alan bir ISP teşhis kaydı, daha önce gündeme gelen bazı kamera özelliklerini doğruladı.

    Yeni sensör ve değişken diyafram geliyor

    Sızdırılan kayıt, iPhone 18 Pro Max’in ana kamera sensöründe önemli bir değişiklik yapılacağını gösteriyor. Buna göre Apple, iPhone 17 Pro Max’te kullanılan sensörün yerine Sony IMX905 sensörünü tercih edecek. Yeni sensörün piksel boyutu ise önceki nesilde olduğu gibi 1,22 mikron seviyesinde kalacak. Bu durum, Apple’ın yükseltmeyi sensör boyutundan ziyade yeni kamera teknolojileri üzerine kuracağını gösteriyor.

    iPhone 18 Pro Max'in kamera özellikleri doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Kayıtlarda yer alan kalibrasyon verileri, iPhone 18 Pro Max’in ana kamerasında değişken diyafram desteğini de doğruluyor. Sensörün kalıcı belleğinde bulunan aktüatör verileri, diyafram mekanizmasının varlığına işaret ediyor. Değişken diyafram teknolojisi sayesinde kamera, farklı ışık koşullarında diyafram açıklığını otomatik olarak ayarlayarak daha iyi pozlama ve alan derinliği kontrolü sağlayabilecek.

    Bu özellik, Android tarafındaki bazı üst seviye akıllı telefonlarda zaten kullanılıyor. Ancak Apple’ın iPhone serisinde değişken diyaframa ilk kez yer vermesi bekleniyor.

    Sızıntıya göre iPhone 18 Pro Max’in diğer kamera bileşenlerinde ise büyük bir değişiklik olmayacak. Telefoto kamerada Sony IMX973, ultra geniş açılı kamerada Sony IMX972, LiDAR sensöründe Sony IMX591 ve ön kamerada Sony IMX914 sensörlerinin kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor.

    Telefoto kameranın 0,7 mikron piksel boyutuna sahip olacağı ve piksel birleştirme teknolojisiyle 1,4 mikron seviyesine ulaşacağı ifade ediliyor. Ayrıca önceki modelde bulunan üç eksenli küresel aktüatör tabanlı gimbal benzeri optik görüntü sabitleme sisteminin de korunacağı aktarılıyor.

    iPhone 18 Pro Max’in, iPhone 18 serisinin diğer modelleriyle birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Öte yandan Apple’ın yeni modelde fiyat artışına gidebileceği de iddia ediliyor. Daha önce ortaya çıkan raporlara göre şirket, artan kamera bileşeni ve bellek maliyetleri nedeniyle iPhone 18 Pro Max’in fiyatını yaklaşık 200 dolar artırabilir. Bu gerçekleşirse yeni Pro Max modeli, iPhone tarihindeki en pahalı modellerden biri olabilir.

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