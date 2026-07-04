iPhone 18 Pro Max batarya kapasitesi onaylandı: Apple kendi sınırını aşıyor!

iPhone 18 Pro batarya kaç mAh?
- iPhone 18 Pro (fiziksel SIM'li): 4.056 mAh
- iPhone 18 Pro (eSIM'li): 4.288 mAh
- iPhone 18 Pro Max (fiziksel SIM'li): 5.391 mAh
- iPhone 18 Pro Max (eSIM'li): 5.567 mAh
iPhone 17 Pro batarya kaç mAh?
- iPhone 17 Pro (fiziksel SIM'li): 3.988 mAh
- iPhone 17 Pro (eSIM'li): 4.252 mAh
- iPhone 17 Pro Max (fiziksel SIM'li): 4.823 mAh
- iPhone 17 Pro Max (eSIM'li): 5.088 mAh
SIM kart yuvası bulunan iPhone 18 Pro sürümünde 4.056 mAh batarya olacak. Mevcut iPhone 17 Pro'da 3.988 mAh batarya bulunuyor. Batarya kapasitesinde geçen yılki modele göre yalnızca %1,71'lik bir artış söz konusu. ABD’de satılan yalnızca eSIM'li modelde ise batarya kapasitesi 4.288 mAh. eSIM’li iPhone 17 Pro’da 4.252 mAh batarya mevcuttu. Bu da %0,85’lik artış anlamına geliyor.
Apple, iPhone bataryasında (Türkiye'de satılan modelde iPhone 18 Pro Max için) 5.000 mAh sınırını nihayet aşıyor. Türkiye’de de satılacak SIM kart takılabilen iPhone 18 Pro Max modelinde 5.391 mAh'lik batarya olacak. iPhone 17 Pro Max'te 4.823 mAh'lik batarya mevcut. Bu, %11,78'lik kayda değer bir artışı temsil ediyor. SIM kart yuvası olmayan başka deyişle eSIM’li modelde ise 5.567 mAh batarya olacak. Geçen yılki modelde 5.088 mAh pil bulunuyordu; %9,41’lik bir artış var.
Apple, geleneksel olarak iPhone pil kapasitelerini paylaşmıyor, bunun yerine sürelerden bahsediyor. Gerçek pil boyutları ise lansmanın ardından yapılacak parçalarına ayırma işlemleriyle ortaya çıkıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: