Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro Max batarya kapasitesi onaylandı: Apple kendi sınırını aşıyor!

    iPhone 18 Pro Max kaç mAh batarya ile gelecek merak ediliyordu. Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde Apple'ın yeni iPhone 18 Pro modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı.

    apple iphone 18 pro max batarya kaç mah onaylandı Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in pil boyutları ortaya çıktı. Şimdi Çin’in 3C sertifikasyon veritabanında cihazların batarya kapasitelerine rastlandı. Yeni iPhone'ların tanıtımından yaklaşık iki ay önce, iPhone 18 Pro nesli için batarya kapasitesi onaylandı.

    iPhone 18 Pro batarya kaç mAh?

    • iPhone 18 Pro (fiziksel SIM'li): 4.056 mAh
    • iPhone 18 Pro (eSIM'li): 4.288 mAh
    • iPhone 18 Pro Max (fiziksel SIM'li): 5.391 mAh
    • iPhone 18 Pro Max (eSIM'li): 5.567 mAh

    iPhone 17 Pro batarya kaç mAh?

    • iPhone 17 Pro (fiziksel SIM'li): 3.988 mAh
    • iPhone 17 Pro (eSIM'li): 4.252 mAh
    • iPhone 17 Pro Max (fiziksel SIM'li): 4.823 mAh
    • iPhone 17 Pro Max (eSIM'li): 5.088 mAh

    SIM kart yuvası bulunan iPhone 18 Pro sürümünde 4.056 mAh batarya olacak. Mevcut iPhone 17 Pro'da 3.988 mAh batarya bulunuyor. Batarya kapasitesinde geçen yılki modele göre yalnızca %1,71'lik bir artış söz konusu. ABD’de satılan yalnızca eSIM'li modelde ise batarya kapasitesi 4.288 mAh. eSIM’li iPhone 17 Pro’da 4.252 mAh batarya mevcuttu. Bu da %0,85’lik artış anlamına geliyor.

    Apple, iPhone bataryasında (Türkiye'de satılan modelde iPhone 18 Pro Max için) 5.000 mAh sınırını nihayet aşıyor. Türkiye’de de satılacak SIM kart takılabilen iPhone 18 Pro Max modelinde 5.391 mAh'lik batarya olacak. iPhone 17 Pro Max'te 4.823 mAh'lik batarya mevcut. Bu, %11,78'lik kayda değer bir artışı temsil ediyor. SIM kart yuvası olmayan başka deyişle eSIM’li modelde ise 5.567 mAh batarya olacak. Geçen yılki modelde 5.088 mAh pil bulunuyordu; %9,41’lik bir artış var.

    Apple, geleneksel olarak iPhone pil kapasitelerini paylaşmıyor, bunun yerine sürelerden bahsediyor. Gerçek pil boyutları ise lansmanın ardından yapılacak parçalarına ayırma işlemleriyle ortaya çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor kulağı değişimi fiyatı 1.5 blue dci nedir nissan qashqai 1.5 dci sky pack yorum panel açma sis farı muayeneden geçer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y31 5G
    vivo Y31 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 18 HX AI
    MSI CROSSHAIR 18 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum