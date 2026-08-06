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    iPhone 18 Pro tanıtımı ne zaman? İşte beklenen çıkış tarihi

    Eylül ayı yaklaştı, iPhone 18 Pro ne zaman çıkacak merak konusu oldu. Apple event tarihi henüz açıklanmadı ancak geçmiş lansmanlar iPhone 18 Pro Max çıkış tarihinin çok yaklaştığını gösteriyor.

    apple iphone 18 pro ne zaman çıkacak beklenen çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    iPhone 18 Pro tanıtım etkinliği ne zaman ve Apple event tarihini ne zaman resmi olarak açıklayacak? Apple henüz davetiye göndermedi ancak duyuru geçmişi bize oldukça tutarlı bir zaman aralığı sunuyor.

    iPhone 18 Pro Max tanıtım tarihi 9 Eylül olarak bekleniyor

    Apple, iPhone etkinliklerini dört yıldır üst üste iki hafta önceden duyuruyor. iPhone 17 etkinliği 26 Ağustos 2025’te duyurulmuştu. iPhone 16 ve daha önceki modeller için de duyuru tarihlerine baktığımızda Ağustos ayının son haftası olduğunu görüyoruz.

    Apple, bir sonraki iPhone etkinliğinin tarihini resmi olarak açıklamadı ancak şu anda en olası tarih 9 Eylül Çarşamba görülüyor.

    Apple, bu hafta ABD’deki mağaza çalışanlarının Kaliforniya'daki Etkinlik Destek Deneyimi Programı'nda çalışmak üzere başvurularını açarak ilk resmi ipucunu verdi. Şirket, çalışanlarına etkinliğin Eylül ayının ilk yarısında gerçekleşeceğini söyledi. Bloomberg, İşçi Bayramı'nın 7 Eylül Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle Çarşamba gününün biraz daha olası göründüğünü öne sürüyor. Eğer Apple, 9 Eylül'de etkinliğini düzenler ve dört yıllık modelini sürdürürse, tarihi tam iki hafta önce yani 26 Ağustos Çarşamba günü açıklayacaktır.

    Bu yılki ürün yelpazesi, etkinliği alışılmadık derecede önemli kılacak. Apple'ın üç yeni amiral gemisi iPhone'u tanıtması bekleniyor: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve muhtemelen iPhone Ultra olarak adlandırılacak ilk katlanabilir iPhone.

    Düz iPhone 18 modeli bu etkinlikte olmayacak. iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2'nin 2027 baharında tanıtılması bekleniyor.

    Eylül ayı aynı zamanda Apple'ın geleneksel olarak yeni Apple Watch’ları tanıttığı ay. Bazen AirPods da dahil ediliyor.

    Bu etkinlik Apple için bir başka ilk olacak. John Ternus 1 Eylül'de CEO olurken, Tim Cook yönetim kurulu başkanlığına geçiyor. Bu da Ternus dönemindeki ilk iPhone etkinliği olacak.

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