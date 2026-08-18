iPhone 18 Pro Max özel kamera sistemiyle geliyor

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro modelleri yıllar sonra kamera sistemiyle ayrılabilir. Apple’ın kamera yükseltmesini yalnızca daha büyük ve daha pahalı iPhone 18 Pro Max’te sunduğu bildiriliyor. Apple'ın bugüne kadarki en iyi akıllı telefon kameralarını isteyen herkes, kaçınılmaz olarak büyük ekran ve kalın bir gövdeye katlanmak zorunda kalacak.

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Tata Electronics'in kapsamlı sızıntısıyla, iPhone 18 Pro Max'in Sony IMX905 sensörlü ve değişken diyaframlı bir ana kameraya sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Her zamanki gibi, 1/1.28 inç formatında 48 megapiksel bir sensör olacağı söylenmişti ancak daha kompakt iPhone 18 Pro hakkında herhangi bir ayrıntı yoktu.

Yalnızca iPhone 18 Pro Max değişken diyaframlı kamera ile gelecek

Şimdiye kadarki söylentiler, yeni iPhone 18 Pro modellerinin iPhone 17 Pro’da olduğu gibi aynı kamerayı paylaşacağını varsayıyordu. Ice Universe'den gelen son bilgilere göre ise durum böyle değil; değişken diyafram açıklığı yalnızca daha büyük ve daha pahalı iPhone 18 Pro Max'te bulunacak, iPhone 18 Pro'da olmayacak. Bunun ana nedeni muhtemelen üretim maliyetleri; çünkü değişken diyafram açıklığının ana kameranın üretim maliyetini %50 oranında artırdığı söyleniyor. Gerekli ek alan, daha kompakt model için de sorun teşkil edebilir.

Yeni kamera sistemi ne sağlayacak?

Apple, iPhone'larında hiçbir zaman değişken diyafram özelliğini uygulamadı. iPhone 14 Pro'dan iPhone 17 Pro'ya kadar ana kamera, sabit ƒ/1.78 diyafram kullanıyor. Yani lens, görüntü yakalama sırasında her zaman tamamen açık kalıyor. Değişken lens ile iPhone 18 Pro Max, kullanıcıların DSLR fotoğraf makinelerinde olduğu gibi diyaframı manuel olarak değiştirmesine olanak tanıyacak. Bu, alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak nesnelere daha keskin odaklanmayı veya daha yumuşak arka plan bulanıklığını mümkün kılacak. Tabii ki, bu tamamen Apple'ın özelliği nasıl uygulayacağına bağlı; daha otomatik de olabilir.

iPhone 18 Pro Max'in bu yıl selefinden daha büyük ve daha ağır olacağı söyleniyor. Söylentilere göre diyafram açıklığı lensi dışında daha ufak modelle eşdeğer olması bekleniyor. Her iki iPhone 18 Pro modeli de önümüzdeki ay Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u olan iPhone Ultra ile birlikte piyasaya sürülecek.

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iPhone 18 Pro Max özel kamera sistemiyle geliyor

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