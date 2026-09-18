iPhone 18 Pro Max "gerçekte" ne kadar hızlı şarj oluyor? İşte şarj testi sonuçları

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Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPhone 18 Pro modellerinin iPhone 17 Pro modellerine kıyasla daha hızlı kablolu şarjı desteklediğini belirtmişti. Peki, gerçekte iPhone 18 Pro Max %0’dan %100’e ne kadar sürede şarj oluyor? İşte ilk pil testi sonuçları:

iPhone 18 Pro Max mat ekran koruyucularla uyumlu değil! 21 sa. önce eklendi

iPhone 18 Pro Max şarj testi sonuçları

Tam Boyutta Gör

10 dakika şarjla: %34

15 dakika şarjla: %55

55 dakikada tam şarj (%100)

iPhone 18 Pro Max’in uyumlu şarj adaptörüyle %0'dan %100 şarj seviyesine ulaşması 55 dakika sürüyor. iPhone 17 Pro Max’te bu süre 81 dakika. Başka bir deyişle iPhone 18 Pro Max, önceki nesle kıyasla 26 dakika daha kısa sürede tamamen şarj olabiliyor.

iPhone 18 Pro Max'in %50 şarj seviyesine ulaşması 15 dakika sürüyor. Bu süre iPhone 17 Pro modellerinde 20 dakikaydı. Gerçek test, Apple’ın resmi açıklamasıyla uyuşuyor.

Videodaki test sırasında iPhone 18 Pro Max, şarj işleminin ilk 12 dakikasında 52W’a kadar şarj hızına ulaştı. Geçen yıl ChargerLAB tarafından yapılan ayrı bir testte iPhone 17 Pro Max, 36W'lık tepe şarj hızına ulaşmıştı. Her zaman olduğu gibi, aşırı ısınmayı önlemek amacıyla şarj işlemi ilerleyen aşamalarda yavaşlıyor.

Bu iyileştirmelerin son kullanıcı açısından ne kadar yararlı olacağı, şarj alışkanlığına bağlı. Eğer iPhone'unuzu çoğunlukla gece uyurken şarj ediyorsanız, daha hızlı şarjın pek bir avantajı olmayacak. Ancak gün içinde sık sık şarj etme ihtiyacı duyuyorsanız, %0'dan %100'e şarj süresinde kazanılan yaklaşık yarım saatlik zaman sizin için anlamlı olabilir.

Apple'ın teknik özellikleri sayfasına göre, iPhone 18 Pro modellerinde en yüksek şarj hızlarına ulaşabilmek için Ayarlanabilir Voltaj Kaynağı (AVS) özellikli (AVS) USB PD 3.1 güç adaptörü ve 60W veya üzeri güç sunabilen bir adaptör kullanılması gerektiğini belirtiyor. Apple, bu tanıma uyan şarj adaptörü satıyor: Maksimum 60W güce sahip 40W Dinamik Güç Adaptörü. Fiyatı ise 1.929 TL. Elbette başka markaların da daha iyi şarj cihazları var.

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iPhone 18 Pro Max şarj testi: Ne kadar hızlı şarj oluyor?

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