Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro Max "gerçekte" ne kadar hızlı şarj oluyor? İşte şarj testi sonuçları

    Apple, yeni iPhone Pro'ların %0'dan %50'ye şarj değerlerini paylaştı. Peki, tamamen pili bitmiş cihazı %100'e şarj etmek ne kadar sürüyor? iPhone 18 Pro Max şarj testi bunun yanıtını veriyor.

    apple iphone 18 pro max şarj testi Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone 18 Pro modellerinin iPhone 17 Pro modellerine kıyasla daha hızlı kablolu şarjı desteklediğini belirtmişti. Peki, gerçekte iPhone 18 Pro Max %0’dan %100’e ne kadar sürede şarj oluyor? İşte ilk pil testi sonuçları:

    iPhone 18 Pro Max şarj testi sonuçları

    apple iphone 18 pro max ne kadar hızlı şarj oluyor  Tam Boyutta Gör

    • 10 dakika şarjla: %34
    • 15 dakika şarjla: %55
    • 55 dakikada tam şarj (%100)

    iPhone 18 Pro Max’in uyumlu şarj adaptörüyle %0'dan %100 şarj seviyesine ulaşması 55 dakika sürüyor. iPhone 17 Pro Max’te bu süre 81 dakika. Başka bir deyişle iPhone 18 Pro Max, önceki nesle kıyasla 26 dakika daha kısa sürede tamamen şarj olabiliyor.

    iPhone 18 Pro Max'in %50 şarj seviyesine ulaşması 15 dakika sürüyor. Bu süre iPhone 17 Pro modellerinde 20 dakikaydı. Gerçek test, Apple’ın resmi açıklamasıyla uyuşuyor.

    Videodaki test sırasında iPhone 18 Pro Max, şarj işleminin ilk 12 dakikasında 52W’a kadar şarj hızına ulaştı. Geçen yıl ChargerLAB tarafından yapılan ayrı bir testte iPhone 17 Pro Max, 36W'lık tepe şarj hızına ulaşmıştı. Her zaman olduğu gibi, aşırı ısınmayı önlemek amacıyla şarj işlemi ilerleyen aşamalarda yavaşlıyor.

    Bu iyileştirmelerin son kullanıcı açısından ne kadar yararlı olacağı, şarj alışkanlığına bağlı. Eğer iPhone'unuzu çoğunlukla gece uyurken şarj ediyorsanız, daha hızlı şarjın pek bir avantajı olmayacak. Ancak gün içinde sık sık şarj etme ihtiyacı duyuyorsanız, %0'dan %100'e şarj süresinde kazanılan yaklaşık yarım saatlik zaman sizin için anlamlı olabilir.

    Apple'ın teknik özellikleri sayfasına göre, iPhone 18 Pro modellerinde en yüksek şarj hızlarına ulaşabilmek için Ayarlanabilir Voltaj Kaynağı (AVS) özellikli (AVS) USB PD 3.1 güç adaptörü ve 60W veya üzeri güç sunabilen bir adaptör kullanılması gerektiğini belirtiyor. Apple, bu tanıma uyan şarj adaptörü satıyor: Maksimum 60W güce sahip 40W Dinamik Güç Adaptörü. Fiyatı ise 1.929 TL. Elbette başka markaların da daha iyi şarj cihazları var.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio yakıt tüketimi arabayla ege turu rotası f10 520i yurtdışı telefon en iyi nar ekşisi markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum