Göz alıcı rengi ve kamerasıyla iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

iPhone 18 Pro Max ne zaman çıkacak, ne kadar olacak, renkleri nasıl olacak merakla bekleniyordu. “Surprise and Shine” etkinliğinde iPhone 18 Pro serisi, ilk katlanabilir modelle birlikte tanıtıldı.

iPhone Duo tanıtıldı! Katlanabilir iPhone özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor ❓

Tam Boyutta Gör Eylül lansmanında ilk kez düz iPhone 18 modeli tanıtılmadı. Ayrıca yıllardır beklenen ve aylardır söylentilere konu alan katlanır iPhone nihayet gösterildi. iPhone Ultra olarak beklenen ancak iPhone Duo adıyla tanıtılan katlanan Apple telefon ilgi çekici olsa da, bu yıl da iPhone 18 Pro Max, en çok satacak telefon olacak. İşte Dark Cherry rengi, değişken diyaframlı kamerası, her zamankinden güçlü işlemci ve bataryasıyla dikkat çeken iPhone 18 Pro Max özellikleri ve fiyatı, tüm merak edilen detaylarıyla sizlerle.

Tasarım ve ekran 📲

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro modelleri, genel olarak iPhone 17 Pro modelleriyle aynı tasarıma sahip. Büyük kamera alanında üçlü arka kamera sistemi yerini koruyor. MagSafe şarjı için Ceramic Shield alanının biraz şeffaf olabileceği konuşulsa da görünürde tasarım değişiklikliğini fark etmek zor. Dayanıklılık konusunda şikayetler olmasına rağmen, yeni 18 Pro’lar iPhone 17 Pro gibi anotlanmış alüminyum kaplamaya sahip.

iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro'dan belirgin şekilde daha kalın ve daha ağır. Cihaz, yaklaşık 9 mm kalınlığında ve 240 gram ağırlığında. Selefi iPhone 17 Pro'dan 0,25 mm daha kalın, yaklaşık 7 gram daha ağır. Kalınlıktaki artışın pil boyutundan ve yeni buhar odası soğutma sisteminden kaynaklandığı söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca kalınlıkta da küçük bir artış var; kasa 8.75 mm'den 8.8 mm'ye çıktı. Fark yalnızca 0.05 mm arttığından bu, çoğu kullanıcının fark edemeyeceği bir detay.

iPhone 18 Pro’yu ilk görüşte önceki nesilden ayırt etmeyi kolaylaştıracak detay renkler. iPhone 18 Pro Max renkleri arasında, dark cherry, light blue, silver ve black yer alıyor. Bu yılın rengi koyu kiraz, bordo olarak da geçen Burgonya olacak. Lansman rengini sevmeyenler için buzul rengi (mavi), gümüş ve siyah renk seçenekleri de olacak. Kozmik turuncu iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’e özel renk olarak kalacak.

Apple'ın yeni Pro modellerin ekran boyutlarını değiştirmedi. Mevcut modellerle 6.3 inç ve 6.9 ​​inç ekran bizi karşılıyor. Yalnız, iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro modellerinde kullanılan LTPO ekrana göre daha enerji verimli olduğu söylenen yükseltilmiş LTPO+ ekran teknolojisini kullanıyor. Ayrıca Dynamic Island biraz küçültüldü. Küçültülen Dinamik Ada, aynı anda üç Canlı Etkinlik (Live Activities) arasında geçiş yapmaya imkan veriyor.

iPhone 18 Pro Max kamera özellikleri 📸

Tam Boyutta Gör Apple, her yıl iPhone kameralarını bir şekilde geliştiriyor. Geçen yıl iPhone 17 ile yeni Center Stage ön kamera özelliği öne çıkarılmış ve iPhone 17 Pro çok daha gelişmiş telefoto lensle gelmişti. iPhone 18 Pro serisi de değişken diyaframlı ana kamera ile geliyor. Telefoto kamerada da diyafram genişliği daha açık. Ek olarak profesyonel odaklı yazılım özellikleri mevcut.

Değişken diyafram açıklığına sahip yeni 48 MP Fusion Ana kamera, Apple'ın bugüne kadar ürettiği en gelişmiş kamera olma özelliğini taşıyor. Yeni 48 MP Fusion Ana kamera, etkileyici düşük ışık çekimleri için diyafram açıklığını akıllı bir şekilde ƒ/1.48'e kadar genişletebiliyor. Bu kamera, iPhone'a ilk kez diyafram kontrolü ve çok daha fazla yaratıcı kontrol imkanı getiriyor. Apple'a göre lazerle kesilmiş altı kanatçık, farklı diyafram değerleri arasında yumuşak geçişler sağlayarak alan derinliği ve ışık koşullarına göre otomatik ayarlama yapıyor ve böylece en iyi kareyi yakalamayı son derece kolaylaştırıyor. Görüntü kalitesini artıran yeni sensörle birleştiğinde ortaya çıkan sonuç; düşük ışıkta daha iyi fotoğraf performansı, grup fotoğraflarının arka planında daha net detaylar ve çok daha özgün kareler oluyor.

Değişken diyafram özelliği, Kamera uygulamasındaki dört farklı diyafram ayarını manuel olarak değiştirme imkanı sunarak profesyonellere daha fazla kontrol sağlarken; geliştiricilere sunulan API sayesinde uygulamalarında diyafram aralığı üzerinde çok daha kapsamlı kontrol elde etmeleri mümkün oluyor.

Apple'ın açıklamasına göre, yeni hesaplamalı görüntüleme iş akışı sayesinde ana kamera daha keskin ve ayrıntılı kareler sunuyor; ayrıca yeni doku ve gren kontrolleriyle güncellenen Fotoğrafik Stiller, kullanıcıların istedikleri görünümü hassasiyetle ayarlamalarına ve fotoğrafları üzerinde daha fazla yaratıcı kontrole sahip olmalarına olanak tanıyor. 60 fps'ye kadar kaydedilen videolara çekim sonrasında sinematik efektler uygulanabiliyor. Hızlandırılmış Çekim (Time-lapse) modunda ise kullanıcılar artık 4K ve Dolby Vision HDR kalitesinde videolar kaydedebiliyor. Ses Miksajı (Audio Mix) özelliği de, daha yüksek kaliteli ses sunan ve artık müziği izole edebilen yeni algoritmalara sahip.

Pro kontrolleri, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'teki Kamera uygulamasında kullanıcıların en sık kullandıkları ayarlara erişimini her zamankinden daha kolay hale getiren ve manuel kontrol için yeni seçenekler sunan özelleştirilebilir yeni deneyim. Kullanıcılar artık lens diyafram açıklığı, enstantane hızı ve beyaz dengesi gibi ayarları yapabiliyor ya da histogram kullanarak sahne genelinde pozlama seviyelerini kontrol edebiliyor.

Performans: A20 Pro çip, Apple C2 modem, en büyük bataryalı iPhone ⚡️

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro modelleri ve katlanabilir iPhone, Apple'ın A20 Pro çipini kullanıyor. A20 Pro çip, 6 çekirdekli CPU, %20'ye kadar daha hızlı 2 yeni süper çekirdek ve 4 yeni verimlilik çekirdeği içeriyor. Süper çekirdekler, Apple'a göre masaüstü sınıfı ve herhangi bir akıllı telefondaki en hızlı çekirdekler. A20 Pro ayrıca mobil bilgi işlem için yeni bir standart belirleyen olağanüstü bir çip olarak tanımlanıyor; 2nm teknolojisi üzerine kurulu yepyeni bir mimari.

Yeni GPU, %40'a kadar daha hızlı grafik performansı, artırılmış bant genişliği ve 2 kat daha hızlı 8FP matematik işlemlerine sahip yeni nöral hızlandırıcılarla 7 çekirdekli bir tasarıma sahip. Cihazda üçüncü taraf LLM'lerin çalıştırılmasına yardımcı oluyor. A20 Pro, Apple'a göre gelişmiş cihaz içi modelleri çalıştırmak için en üstün çip ve bir iPhone'da şimdiye kadarki en geniş bellek arayüzü.

iPhone 18 Pro, sistemin daha fazla ısıyı yönetmesine yardımcı olan yeni nesil bir buhar odasına sahip. iPhone 17 Pro'daki buhar odasının yüzey alanının üç katı büyüklüğünde. Sistem boyunca sürekli olarak deiyonize su dolaştırılarak performans önemli ölçüde artırılıyor. Apple, "Etkin termal yönetim çok önemli bir şey çünkü verimli ısı dağılımı, bu inanılmaz çipten maksimum performansı elde etmeyi sağlıyor" diyor.

Apple, silikonu ve belleği doğrudan buhar odasına bağlayarak termal performansı iyileştirdiğini söylüyor.

iPhone 18 Pro Max, bir iPhone'da şimdiye kadar görülen en büyük pil ömrü artışına sahip. iPhone 18 Pro, 36 saat, iPhone 18 Pro Max ise 45 saat video oynatma süresi sunuyor. Tipik kullanımda, 18 Pro tek şarjda 24 saate kadar, Pro Max ise 30 saate kadar dayanıyor. Kablolu şarj daha hızlı; iPhone yaklaşık 15 dakikada %50 şarj olabiliyor ve 5 dakikalık kablolu şarj 6 saat video izleme süresi sağlıyor.

Apple, her yıl açıklamasa da iPhone’ların batarya kapasitelerini artırıyor. iPhone 18 Pro Max de daha büyük pile sahip. Batarya kapasiteleri ülkeye ve modele göre değişiyor. Yalnızca eSIM’li modelin satıldığı ABD’de iPhone 18 Pro bataryası 4.288 mAh. Türkiye gibi SIM kart yuvalı modelin bulunduğu ülkelerde ise iPhone 18 Pro 4.056 mAh bataryaya sahip. iPhone 18 Pro Max ise 5.391 mAh bataryayla bugüne kadarki en yüksek pil ömrünü sunacak iPhone olacak. Daha büyük pilin yanı sıra, 2 nanometre A20 çipi de pil ömrüne katkıda bulunacak. iPhone 17 Pro'nun pil kapasitesi 4.252 mAh iken, iPhone 17 Pro Max'in pil kapasitesi 5.088 mAh idi.

Apple, yeni iPhone'ların bellek miktarı hakkında bilgi paylaşmıyor. Ancak, bazı kaynaklar iPhone 18 Pro Max'in 16GB RAM, iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Duo modelinin iPhone 17 Pro'larla aynı 12 GB RAM'e sahip olduğunu söylüyor. Kesin bilgi, lansman sonrasında yapılan detaylı incelemelerde ortaya çıkacak. Bu yıl farklı olarak, RAM ve NAND depolama çiplerinde tedarik sıkıntısı yaşandığından, Mac ve iPad’lerin ardından iPhone’larda da fiyat artışı yaşandı.

iPhone 18 Pro özellikleri 📱

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Ekran: 6.3 inç, 2622 x 1206, 120Hz ProMotion, 3000 nit, Super Retina XDR

İşlemci: Apple A20 Pro çip

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

Arka kamera: Değişken diyaframa sahip 48MP Fusion Ana Kamera (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0) + 48MP Fusion Ultra geniş (13 mm, ƒ/2.2) + 48MP Fusion Telefoto (4 kat), ƒ/2.8 diyafram)

Ön kamera: 18MP Center Stage (ƒ/1.9)

Batarya: 4056 mAh

Yazılım: iOS 27

Bağlantı: 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, Apple ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi, USB-C USB 3 destekli (10 Gbps’ye kadar)

Boyut ve ağırlık: 150 x 71.9 x 8.75 mm, 211 gr

iPhone 18 Pro Max özellikleri 📱

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.9 inç, 2868 x 1320, 120Hz ProMotion, 3000 nit, Super Retina XDR

İşlemci: Apple A20 Pro çip

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

Arka kamera: Arka kamera: Değişken diyaframa sahip 48MP Fusion Ana Kamera (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0) + 48MP Fusion Ultra geniş (13 mm, ƒ/2.2) + 48MP Fusion Telefoto (4 kat), ƒ/2.8 diyafram)

Ön kamera: 18MP Center Stage (ƒ/1.9)

Batarya: 5391 mAh

Yazılım: iOS 27

Bağlantı: 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, Apple ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi, USB-C USB 3 destekli (10 Gbps’ye kadar)

Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78 x 8.75 mm, 249 gr

iPhone 18 Pro Max fiyat listesi 💲 iPhone modeli 256GB 512GB 1TB 2TB iPhone 18 Pro 138.000 TL 155.000 TL 189.000 TL 244.000 TL iPhone 18 Pro Max 150.000 TL 167.000 TL 201.000 TL 256.000 TL

ABD'de iPhone 18 Pro fiyatının 1.199 dolardan, iPhone 18 Pro Max başlangıç fiyatının ise 1.299 dolar olarak açıklanması bekleniyor.

Peki, iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? diye soranlar için; iPhone 18 Pro fiyatı 137.999 TL'den başlıyor. iPhone 18 Pro Max başlangıç fiyatı 149.999 TL. Yeni iPhone 18 Pro serisinin fiyatı 256 bin TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 18 Pro Max ne zaman çıkacak 📆

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro Max ne zaman çıkacak? diye merak edenler için; iPhone 18 Pro ön siparişleri 12 Eylül’de açılacak. iPhone 18 Pro Max çıkış tarihi 18 Eylül olarak açıklandı.

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iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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