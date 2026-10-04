iPhone 18 Pro Max uzun oyun testinde fark attı: Yüzde 69 daha az performans kaybı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni nesil Apple A20 Pro işlemcisi, ham performans açısından akıllı telefonları özel oyun konsollarına daha da yaklaştırırken, iPhone 18 Pro Max’in asıl dikkat çeken avantajı uzun süreli oyun performansında ortaya çıktı. Yapılan testler, yeni modelin termal kısıtlamalara iPhone 17 Pro Max’e kıyasla çok daha geç girdiğini ve yüksek performansını daha uzun süre koruduğunu gösteriyor.

Akıllı telefonlarda güçlü işlemcilerin önündeki en önemli engellerden biri ısınma. Fan gibi aktif soğutma sistemlerine genellikle yer verilmeyen telefonlar, işlemci tarafından üretilen ısıyı büyük ölçüde pasif çözümler ve buhar odası sistemleriyle uzaklaştırıyor. Bu nedenle işlemci kısa süreli performansta ne kadar güçlü olursa olsun, uzun süreli oyunlarda termal kısıtlama performansı önemli ölçüde aşağı çekebiliyor.

Apple, iPhone 18 Pro serisinde yeni ve çok daha büyük bir buhar odası kullanarak soğutma performansını geliştirdiğini açıklamıştı. Yapılan gerçek oyun testleri ise bu iyileştirmenin kağıt üzerinde kalmadığını ortaya koyuyor.

iPhone 18 Pro Max, Resident Evil 4 ve Death Stranding'te test edildi

iPhone 17 Pro Max ve iPhone 18 Pro Max, Resident Evil 4 Remake oyununda 1320p çözünürlük, Balanced grafik ayarı ve MetalFX Quality kullanılarak karşılaştırıldı.

Testin başında iPhone 17 Pro Max yaklaşık 35 FPS seviyesinde çalışırken, iPhone 18 Pro Max yaklaşık 44 FPS sunuyordu. Ancak asıl fark telefonların ısınmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

iPhone 17 Pro Max yalnızca 2 dakika 39 saniye sonra “Orta” termal durumuna ulaştı ve 8 dakika 13 saniyede “Ciddi” seviyesine geçti. iPhone 18 Pro Max ise “Orta” seviyesine ancak 8 dakika 13 saniyede, “Ciddi” seviyesine ise yaklaşık 14 dakika 13 saniyede ulaştı.

Yaklaşık 34 dakikalık testin sonunda iPhone 17 Pro Max’in performansı 35 FPS civarından 26 FPS’e gerilerken, iPhone 18 Pro Max yaklaşık 44 FPS’ten 35 FPS’e düştü. Böylece yeni model yalnızca daha yüksek başlangıç performansı sunmakla kalmadı, uzun süreli kullanımda da avantajını korudu.

Tam Boyutta Gör Death Stranding testinde ise telefonlar 900p çözünürlükte ve High grafik ayarında çalıştırıldı. Testin başında iPhone 18 Pro Max yaklaşık 40 FPS, iPhone 17 Pro Max ise 32-33 FPS seviyesindeydi.

iPhone 17 Pro Max 6 dakika 31 saniye içinde “Orta” termal seviyeye ulaşırken, iPhone 18 Pro Max bu seviyeye ancak 11 dakika 27 saniyede geldi. Üstelik iPhone 17 Pro Max bu noktada “Ciddi” seviyeye çoktan ulaşmıştı. iPhone 18 Pro Max ise “Ciddi” seviyeye ancak 19 dakika 57 saniyede geçti.

Yaklaşık 34 dakika 40 saniye sonunda fark daha da belirgin hale geldi. iPhone 18 Pro Max yaklaşık 37 FPS sunmaya devam ederken iPhone 17 Pro Max yaklaşık 24,5 FPS seviyesine geriledi.

Tam Boyutta Gör Bu sonuçlar, iPhone 18 Pro Max’in termal kısıtlamayı tamamen ortadan kaldırmadığını ancak aynı sıcaklık seviyelerine ulaşmasının çok daha uzun sürdüğünü ve kısıtlama başladığında performans kaybının daha düşük olduğunu gösteriyor.

Test sonuçları üzerinden yapılan hesaplamalara göre iPhone 18 Pro Max’in termal kısıtlamadan kaynaklanan performans kaybı Resident Evil 4 Remake oyununda yaklaşık yüzde 23, Death Stranding oyununda ise yaklaşık yüzde 69 daha düşük seviyede.

Buradaki önemli nokta ise A20 Pro’nun bu avantajı daha düşük performans veya güç tüketimiyle elde etmemesi. Yeni işlemci, daha yüksek performans seviyelerini ve daha yüksek güç tüketimini sürdürebilirken bunu daha etkili soğutmayla gerçekleştiriyor.

Bu durum, iPhone’un her nesilde özel oyun cihazlarına biraz daha yaklaşmasının önündeki en önemli sorunlardan birinin azaltıldığını gösteriyor. A19 Pro zaten Steam Deck sınıfına yaklaşan performans sunarken, A20 Pro bazı sentetik CPU ve GPU testlerinde ROG Xbox Ally X seviyesine ulaşabiliyor veya onu geçebiliyor. Ancak bu seviyedeki ham performansın oyunlarda sürdürülebilmesi, tepe performanstan en az onun kadar önemli.

Apple, video kaydetmeyen akıllı ev kamerası geliştiriyor 1 gün önce eklendi

Apple’ın oyun kumandası planları dikkat çekiyor

Apple’ın iPhone’u oyun tarafında daha ciddi bir platforma dönüştürme ihtimali, şirketin üzerinde çalıştığı iddia edilen oyun kumandalarıyla daha da ilginç hale gelebilir. Sızıntılara göre bu cihazlarda çift analog çubuk, D-pad, analog tetikler, titreşim ve hareket kontrolleri gibi özellikler bulunabilir.

Eğer gelecekte böyle bir kumandaya veya ayrı bir aksesuar çözümüne aktif soğutma da eklenirse, iPhone’un uzun süreli oyun performansı daha da yukarı taşınabilir. Harici bir fan veya soğutma plakası, A20 Pro’nun daha yüksek saat hızlarını ve güç seviyelerini daha uzun süre korumasına yardımcı olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 18 Pro Max uzun oyun testinde selefine fark attı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: