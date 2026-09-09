iPhone 18 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

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Tam Boyutta Gör Apple, bugün düzenlenen "Surprise and Shine" etkinliği kapsamında şimdiye kadarki en güçlü telefonu iPhone 18 Pro Max'i duyurdu. Peki iPhone 18 Pro Max, en büyük rakibi Samsung Galaxy S26 Ultra'ya karşı neler sunuyor? Her iki telefon arasındaki farklar neler? İşte iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı sorusunun cevabı...

iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. önce eklendi

Apple, iPhone 18 Pro Max ile amiral gemisi iPhone ailesini yeniledi. Samsung ise Galaxy S26 Ultra ile 2026'nın başından bu yana üst segmentte yer alıyor. İki model de 6,9 inç ekran, gelişmiş kamera sistemleri ve yüksek performanslı işlemciler sunuyor ancak donanım tercihleri arasında önemli farklar bulunuyor. Gelin bu farklara detaylarıyla bakalım.

Tasarım ve ekran 📱

Tasarım tarafında iPhone 18 Pro Max, 9 mm kalınlığında ve 240 gram ağırlığında bir gövdeyle geliyor. Telefonun cam arka yüzeyi, alüminyum çerçevesi ve Ceramic Shield 2 ekran koruması bulunuyor. Galaxy S26 Ultra ise 7,9 mm kalınlık ve 214 gram ağırlıkla daha ince ve hafif bir gövde sunuyor. Samsung'un modelinde Armor Aluminum 2 çerçeve, Gorilla Glass Victus 2 arka panel ve Gorilla Armor 2 ön cam kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Her iki telefon da 6,9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekran taşıyor. iPhone 18 Pro Max'in LTPO Super Retina XDR OLED paneli 2.868 x 1.320 piksel çözünürlük ve yaklaşık 460 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Galaxy S26 Ultra'da ise Dynamic LTPO AMOLED 2X panel bulunuyor ve çözünürlük 3.120 x 1.440 piksele, yoğunluk ise yaklaşık 500 ppi seviyesine çıkıyor.

Samsung'un ekranı çözünürlük tarafında avantaj sağlarken, Galaxy S26 Ultra 2.600 nit seviyesine kadar parlaklık ve Privacy Display özelliği sunuyor. iPhone 18 Pro Max tarafında ise Ceramic Shield 2 ve yansıma önleyici kaplama öne çıkıyor. Boyutlar konusunda iki telefonun ekran-gövde oranı da yaklaşık yüzde 90 seviyesinde. Bu nedenle kullanım alanı açısından iki model arasında büyük bir fark bulunmuyor.

Performans 💪

Performans tarafında Apple, iPhone 18 Pro Max'te 2 nm üretim sürecinden çıkan A20 Pro işlemciye yer veriyor. İşlemci altı çekirdekli bir CPU ve sekiz çekirdekli Apple GPU ile birlikte geliyor. Telefonun tüm depolama seçeneklerinde 12 GB RAM bulunuyor. Galaxy S26 Ultra ise Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisini kullanıyor.

Sekiz çekirdekli işlemciye Adreno 840 GPU eşlik ediyor. Samsung'un Ultra modelinde 256 GB ve 512 GB seçeneklerinde 12 GB RAM, 1 TB seçenekte ise 16 GB RAM bulunuyor. Bu noktada iPhone 18 Pro Max'in 2 nm A20 Pro işlemcisi daha yeni bir üretim teknolojisine dayanıyor. Ancak iki telefonun gerçek kullanım ve oyun performansı arasındaki farkın yalnızca teknik özelliklerden belirlenmesi mümkün değil.

Kamera 📸

Kamera sistemi iki model arasındaki en belirgin farklılıklardan biri. iPhone 18 Pro Max'te üç adet 48 MP kamera bulunuyor. Ana kamera f/1.6-4.0 diyafram aralığına, 24 mm odak uzaklığına ve 1/1.28 inç sensöre sahip. Sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme ve Dual Pixel PDAF desteği de sunuluyor. Telefoto kamera 48 MP çözünürlük, 100 mm odak uzaklığı ve 3D sensör kaydırmalı OIS ile geliyor.

Apple'ın bu kamera için 8x optik yakınlaştırma desteği sunduğu belirtiliyor. Üçüncü kamera ise 120 derecelik görüş açısına sahip 48 MP ultra geniş açı sensörü.

Galaxy S26 Ultra ise daha yüksek çözünürlüklü 200 MP ana kameraya sahip. Buna 50 MP 5x periskop telefoto, 10 MP 3x telefoto ve 50 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Samsung böylece iki farklı optik telefoto seviyesini koruyor. Video tarafında iPhone 18 Pro Max 4K çözünürlükte 120 FPS'e kadar kayıt yapabiliyor ve 1080p çözünürlükte 240 FPS ağır çekim desteği sunuyor. Galaxy S26 Ultra ise 8K çözünürlükte 30 FPS'e kadar video kaydı yapabiliyor. 4K 120 FPS ve 1080p 240 FPS seçenekleri de bulunuyor.

Ön kamera tarafında da Apple daha yüksek çözünürlük sunuyor. iPhone 18 Pro Max'in 18 MP ön kamerasına karşılık Galaxy S26 Ultra'da 12 MP kamera bulunuyor.

Pil ve şarj 🔋

Pil kapasitesinde bir Apple geleneği olarak iPhone 18 Pro Max'in tam pil boyutu paylaşılmadı. iPhone 18 Pro Max için 5.391 mAh ve 5.567 mAh arası bir kapasite söz konusu. Galaxy S26 Ultra'da ise 5.000 mAh batarya bulunuyor. Şarj hızında Samsung daha yüksek kablolu şarj desteğine sahip. Galaxy S26 Ultra, 60W kablolu şarj ile yaklaşık 30 dakikada yüzde 75 seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca 25W kablosuz şarj ve 4,5W ters kablosuz şarj desteği bulunuyor.

iPhone 18 Pro Max tarafında kablolu şarj ile 20 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşılabildiği belirtiliyor. MagSafe/Qi2 üzerinden 25W kablosuz şarj desteği ve 4,5W ters kablolu şarj özelliği de listeleniyor. Dolayısıyla kapasite tarafında iPhone 18 Pro Max, şarj hızı tarafında ise Galaxy S26 Ultra öne çıkıyor. Ancak gerçek pil ömrü, işletim sistemi optimizasyonu ve işlemci verimliliği nedeniyle yalnızca mAh değerleri üzerinden değerlendirilemiyor.

Yazılım ve özellikler 🧠

iPhone 18 Pro Max'in Apple Intelligence desteği, Liquid Glass UI gibi yenilikleri bulunuyor. Bunlara gerçek zamanlı çeviri, mesaj ve kamera uygulamalarında geliştirilmiş kullanıcı etkileşimleri dahil. Samsung'un Galaxy AI'ı ise, bu yılki deneyimlere göre Apple Intelligence'dan daha güçlü. Apple Intelligence, bildirim özeti ve yazma araçları gibi bazı kullanışlı özellikler sunarken, kenar çubuğu ve Android özelleştirmeleri sayesinde Galaxy AI daha iyi ve kullanımı daha kolay.

iPhone 18 Pro Max, iOS 27 ile kutudan çıkıyor. Apple'ın işletim sistemi ve donanım entegrasyonu, A20 Pro işlemciyle birlikte çalışıyor. Galaxy S26 Ultra ise Android 16 ve One UI 8.5 kullanıyor. Samsung, yedi büyük Android işletim sistemi güncellemesi desteği sunuyor. Bunun yanında Galaxy S26 Ultra'da S Pen desteği bulunuyor.

Biyometrik güvenlikte de iki şirket farklı çözümler kullanıyor. iPhone 18 Pro Max Face ID sistemini kullanırken Galaxy S26 Ultra ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucuya sahip. Samsung ayrıca DeX ve kablosuz DeX desteğiyle telefonu masaüstü bilgisayar benzeri bir kullanım için harici ekrana bağlayabiliyor. Apple tarafında ise USB Type-C 3.2 Gen 2 bağlantısı ve DisplayPort desteği bulunuyor.

iPhone 18 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra 🆚 Özellik iPhone 18 Pro Max Galaxy S26 Ultra Ekran 6,9 inç LTPO Super Retina XDR OLED 6,9 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X Yenileme hızı 120 Hz 120 Hz Çözünürlük 2868 x 1320 3120 x 1440 İşlemci Apple A20 Pro (2 nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM 12 GB 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB Ana kamera 48 MP 200 MP Telefoto 48 MP, 8x optik 10 MP 3x + 50 MP 5x Ultra geniş 48 MP 50 MP Ön kamera 18 MP 12 MP Video 4K 120 FPS 8K 30 FPS, 4K 120 FPS Pil 5391/5567 mAh 5000 mAh Kablolu şarj 20 dakikada %50 60W, 30 dakikada %75 Kablosuz şarj 25W MagSafe/Qi2 25W Qi2 Ağırlık 240 gram 214 gram Kalınlık 9,0 mm 7,9 mm İşletim sistemi iOS 27 Android 16 / One UI 8.5 Biyometrik güvenlik Face ID Ultrasonik parmak izi S Pen Yok Var

Peki hangisi alınmalı ❓

Genel tabloya bakıldığında Galaxy S26 Ultra, daha yüksek ekran çözünürlüğü, 200 MP ana kamera, iki ayrı telefoto kamera, 8K video kaydı, S Pen ve daha yüksek kablolu şarj hızıyla donanım tarafında geniş bir özellik seti sunuyor. iPhone 18 Pro Max ise 2 nm A20 Pro işlemci, üç adet 48 MP kamera, 8x optik yakınlaştırma, 18 MP ön kamera ve Apple'ın iOS ekosistemiyle farklılaşıyor.

Ayrıca video yetenekleri, Apple ekosistemine dahil cihazlarla entegrasyon, uzun yazılım desteği, kullanılan donanım‐yazılım uyumu gibi konularda üst seviyede. Bu nedenle satın alım tercihlerinin iki telefon arasındaki farklılaşan özellikler üzerinden seçim yapılması daha mantıklı olacaktır.

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iPhone 18 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra: İşte tüm farklar

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