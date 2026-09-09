iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: Geçmeye değer mi?

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Tam Boyutta Gör Apple, 9 Eylül 2026 tarihinde düzenlediği Surprise and Shine etkinliğinde merakla beklenen iPhone 18 serisini tanıttı. Serinin en dikkat çeken modeli ise yine iPhone 18 Pro Max oldu. Peki iPhone 17 Pro Max ile iPhone 18 Pro Max arasındaki farklar neler? İşte iPhone 17 Pro Max mi yoksa iPhone 18 Pro Max mi alınmalı? sorusunun cevabı:

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Tasarım📱

İlk bakışta iki telefon oldukça benzer görünüyor. Apple, iPhone 17 Pro Max ile tanıttığı tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyor. Her iki model de alüminyum çerçeve, Ceramic Shield 2 korumalı cam ve 6,9 inç ekran ile geliyor. Ancak iPhone 18 Pro Max tarafında dikkat çeken önemli bir değişiklik bulunuyor. Apple, Face ID sensörünü ekran altına taşıyarak Dynamic Island alanını küçültüyor. Böylece ekran-gövde oranı biraz daha artarken telefon daha modern bir görünüm kazanıyor.

Tam Boyutta Gör Boyut tarafında ise iPhone 18 Pro Max yaklaşık 9 mm kalınlığa ve 240 gram ağırlığa sahip. iPhone 17 Pro Max ise 8,8 mm kalınlığında ve 233 gram ağırlığında. Artan batarya kapasitesi nedeniyle yeni model biraz daha kalın ve ağır hale geliyor. Renk seçenekleri de değişiyor. iPhone 17 Pro Max; Kozmik Turuncu, Gümüş ve Koyu Mavi renkleriyle gelirken, iPhone 18 Pro Max'in Kahve, Mor ve Bordo renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.

Ekran🔆

Apple bu nesilde ekran tarafında büyük değişiklik yapmıyor. Her iki model de 6,9 inç LTPO Super Retina XDR OLED panel, 120 Hz ProMotion, HDR10 ve Dolby Vision desteği sunuyor. Çözünürlük, parlaklık ve ekran teknolojisi de büyük ölçüde aynı kalıyor. iPhone 18 Pro Max'in en önemli ekran yeniliği ise daha küçük Dynamic Island sayesinde biraz daha yüksek ekran-gövde oranı sunması olacak.

Kamera📸

Kamera donanımı ilk bakışta aynı görünse de önemli bir yenilik bulunuyor. iPhone 18 Pro Max'in en dikkat çeken özelliği değişken diyaframlı ana kamera sistemi. Yeni modelde 48 MP ana kamera f/1.6 ile f/4.0 arasında değişen diyafram açıklığına sahip olacak. Böylece gece çekimlerinde daha fazla ışık alınabilecek, gündüz ise daha doğal alan derinliği ve daha kontrollü pozlama elde edilebilecek.

Tam Boyutta Gör Bunun dışında iki telefonda da 48 MP ana kamera, 48 MP periskop telefoto kamera, 48 MP ultra geniş açı kamera ve 18 MP Center Stage ön kamera yer alıyor. Periskop kamerada yine 4x optik yakınlaştırma sunuluyor.

Performans⚡

iPhone 18 Pro Max ile iPhone 17 Pro Max'in arasındaki en büyük yenilik A20 Pro işlemci. iPhone 18 Pro Max, Apple'ın yeni 2 nm üretim sürecindeki A20 Pro yonga setini kullanırken iPhone 17 Pro Max ise A19 Pro işlemcisinden güç alıyor. Yeni işlemcinin Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) paketleme teknolojisini kullanması sayesinde bellek birimleri işlemciye daha yakın konumlandırılıyor.

Tam Boyutta Gör Bu da daha düşük gecikme, daha yüksek verimlilik ve daha güçlü yapay zeka performansı anlamına geliyor. Bir diğer önemli gelişme ise modem tarafında yaşanıyor. Apple, Qualcomm modem yerine kendi geliştirdiği C2 5G modemini kullanıyor. Yeni modem, NR-NTN desteği sayesinde daha gelişmiş uydu bağlantısı sunuyor. RAM tarafında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Her iki model de 12 GB RAM ile geliyor.

Pil ömrü🔋

Pil tarafında iPhone 18 Pro Max önemli bir yükseltmeye sahip. eSIM modelinde batarya kapasitesi 5.088 mAh seviyesinden 5.567 mAh'a yükseliyor. Fiziksel SIM kartlı modelde ise kapasite 4.823 mAh'dan 5.391 mAh'a çıkıyor. Yeni A20 Pro işlemcisinin sunduğu verimlilik artışıyla birlikte iPhone 18 Pro Max'in daha uzun ekran süresi sunması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Şarj tarafında ise büyük bir değişiklik bulunmuyor. Her iki model de 25 W kablolu, 25 W MagSafe kablosuz ve 4,5 W ters kablolu şarj desteği sunuyor. Apple, yaklaşık 20 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşılabildiğini belirtiyor.

Yazılım🆕

Yazılım tarafında iPhone 18 Pro Max kutudan iOS 27 ile çıkıyor. iPhone 17 Pro Max ise iOS 26 ile piyasaya sürüldü ve iOS 26.6 sürümüne kadar güncelleme aldı. iOS 27 ile birlikte Apple Intelligence özelliklerinin genişlemesi, sistem animasyonlarının iyileştirilmesi ve yapay zeka destekli yeni işlevlerin sunulması bekleniyor.

iPhone 18 Pro Max VS iPhone 17 Pro Max Özellik iPhone 17 Pro Max iPhone 18 Pro Max Çıkış Tarihi Eylül 2025 9 Eylül 2026 (bekleniyor) Tasarım Büyük yatay kamera adası Benzer tasarım, daha küçük Dynamic Island Boyut / Ağırlık 8,8 mm / 233 gram 9,0 mm / 240 gram Gövde Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield 2 Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield 2 Ekran 6,9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz 6,9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz Dynamic Island Standart Daha küçük (Face ID ekran altında) İşlemci Apple A19 Pro (3 nm) Apple A20 Pro (2 nm) İşlemci Apple A19 Pro (3 nm) Apple A20 Pro (2 nm) İşletim Sistemi iOS 26 (iOS 26.6'ya güncellenebilir) iOS 27 Ana Kamera 48 MP, sabit f/1.8 diyafram 48 MP, değişken f/1.6–f/4.0 diyafram Telefoto 48 MP, 4x optik zoom 48 MP, 4x optik zoom Ultra Geniş Açı 48 MP 48 MP Ön Kamera 18 MP Center Stage 18 MP Center Stage Kamera Avantajı Güçlü üçlü kamera Değişken diyafram sayesinde daha iyi gece ve portre çekimleri Batarya (eSIM) 5.088 mAh 5.567 mAh Batarya (Nano SIM) 4.823 mAh 5.391 mAh Şarj 25W kablolu, 25W MagSafe, 4.5W ters şarj 25W kablolu, 25W MagSafe, 4.5W ters şarj Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Uydu Bağlantısı Mevcut Geliştirilmiş (NR-NTN destekli) Renkler Kozmik Turuncu, Gümüş, Koyu Mavi Kahve, Mor, Bordo

iPhone 17 Pro Max'ten iPhone 18 Pro Max'e geçilir mi❓

iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro Max'e göre radikal bir tasarım değişikliği sunmasa da işlemci, modem, kamera ve batarya tarafında önemli geliştirmeler getiriyor. Özellikle A20 Pro işlemcisi, Apple C2 modemi ve değişken diyaframlı kamera sistemi günlük kullanımın yanı sıra fotoğrafçılık ve yapay zeka işlemlerinde avantaj sağlayacak. Daha büyük batarya da pil ömrünü hissedilir şekilde artırabilir.

Buna karşılık ekran, RAM kapasitesi, temel kamera çözünürlüğü ve şarj teknolojileri büyük ölçüde aynı kalıyor. Bu nedenle iPhone 17 Pro Max kullanan ve cihazından memnun olan kullanıcılar için yükseltme büyük bir fark yaratmayabilir. Ancak daha uzun pil ömrü, yeni kamera teknolojileri ve Apple'ın son nesil işlemcisini isteyenler için iPhone 18 Pro Max mantıklı bir yükseltme olacaktır. Özellikle iPhone 16 Pro Max ve daha eski modellerden geçiş yapacak kullanıcılar için ise çok daha belirgin bir deneyim farkı sunabilir.

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iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: Geçilir mi?

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