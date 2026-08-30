iPhone 18 Pro Max'in katlanabilir iPhone'a göre üstün özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPhone'larını tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 18 Pro serisi ve katlanır model iPhone Ultra. Katlanabilir iPhone, Apple’ın bugüne kadarki en pahalı telefonu olarak yepyeni bir deneyim sunacak olsa da iPhone 18 Pro Max daha çok tercih edilen model olabilir. Çünkü, fiyat dışında iPhone 18 Pro'nun daha pahalı Ultra modeline göre birçok avantajı var.

iPhone 18 Pro'yu farklılaştıracak özellikler 1 hf. önce eklendi

Değişken diyaframlı ana kamera

iPhone 18 Pro Max için söylentilere konu olan en dikkat çekici geliştirmelerden biri, değişken diyaframlı ana kamera. iPhone Ultra'da bu teknolojinin bulunması pek olası değil.

Esnek diyafram kontrolü, kullanıcıların alan derinliğini daha iyi kontrol etmelerini sağlayacak. Bu, objenin arka plandan daha fazla öne çıkmasına yardımcı olurken, daha doğal ve çok yönlü bokeh efekti de oluşturabilir. Ayrıca değişken diyaframlı kamera, düşük ışık koşullarında çekilmiş fotoğrafların kalitesini de önemli ölçüde iyileştirebilir.

Apple, ortama bağlı olarak sensöre giren ışık miktarını optimize edecek; bu da belirli durumlarda daha az gürültüyle daha parlak görüntüler sağlayacak. Ancak bu teknolojinin önemli bir dezavantajı var: Değişken diyaframı oluşturmak için gereken bileşen dizisinin mevcut ana kamera sistemlerinden daha büyük olduğu söyleniyor. iPhone Ultra’nın ultra ince tasarıma sahip olması beklendiğinden bu özellik 18 Pro’lara özel olacak gibi görünüyor.

Sızıntılar doğru çıkarsa, iPhone 18 Pro Max fotoğraf tarafında açık avantaja sahip olacakken, iPhone Ultra daha ince tasarım ve katlanabilir ekran mekanizması için bazı özelliklerden ödün vermek zorunda kalacak.

Pro Max'te daha uzun pil ömrü

Benzersiz tasarımı ve katlanabilir ekranına rağmen iPhone Ultra'nın iyi bir pil ömrü sunması bekleniyor. Ancak, en önemli önceliği pil ömrü olan kullanıcılar için Pro serisi, özellikle de iPhone 18 Pro Max, daha iyi bir seçim olacak.

iPhone 18 Pro Max'in iPhone 17 Pro Max'e göre %10 daha büyük fiziksel bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Cihaz, A20 Pro ve C2 çiplerindeki verimlilik artışlarından da faydalanacak. Neticede, bir iPhone'da şimdiye kadarki en iyi pil ömrü 18 Pro Max’te olacak.

Katlanabilir benzersiz form faktörüyle, iPhone Ultra'nın pil ömrünü yalnızca teknik özelliklere göre değerlendirmek zor. Ancak ultra ince tasarım ve daha küçük fiziksel pil, onu iPhone 18 Pro Max ile eşleştirmekten şüphesiz alıkoyacak.

Face ID

Yıllar sonra ilk kez bir amiral gemisi iPhone modeli Face ID sistemiyle gelmeyecek. Katlanabilir iPhone Ultra, Touch ID ile geliyor.

Apple’ın ince iPhone Ultra tasarımında Face ID bileşenleri için yeterli yer açamadığı bildiriliyor. Doğru destek için iki kat daha fazla bileşen gerekecekti: biri dış ekran için, diğeri iç ekran için. Bu nedenle, kimlik doğrulama deneyimi açısından iPhone 18 Pro'nun açık bir avantajı olacak.

Telefoto kamera

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, telefoto kamera sunan tek modeller olmaya devam edecek. iPhone Ultra'da ana ve ultra geniş kameralar olacak ancak optik yakınlaştırma için telefoto kamera olmayacak.

Apple'ın bu yıl telefoto kamerayı daha büyük diyafram açıklığıyla daha da iyileştireceği söylentileri göz önüne alındığında telefoto eksikliği bazı kullanıcılar için büyük bir fark yaratabilir. En iyi kamera sistemini arayanlar için, iPhone 18 Pro modeller tartışmasız en iyi seçim olacak.

Deneyim

Yukarıda belirtilen donanım özelliklerine ek olarak, iPhone 18 Pro Max'in ölçülmesi daha zor bir avantajı var: geleneksel iPhone kullanıcı deneyimi. Bu belirli bir teknik özellik değil ancak birçok kullanıcı için önemli olabilir.

iPhone Ultra, önceki iPhone modellerinden tamamen farklı olacak. Cihazın tipik iPhone deneyimine oldukça yabancı boyutlarda, en boy oranlarında ve şekillerde hem harici hem de dahili ekrana sahip olduğu söyleniyor. Kullanıcılar ayrıca tek bir ekran kullanmak yerine cihazı açıp katlamaya da alışmak zorunda kalacak. Daha önce hiç katlanabilir akıllı telefon kullanmamış olanlar için bu geçiş süreci zaman alabilir. iPhone'un tanıdık tasarımı ve kullanım kolaylığı nedeniyle sevilen bir ürün olmaya devam ettiğini belirtmekte fayda var. Katlanabilir telefonların elbette kendi kullanıcı tabanı var ancak herkesin birden fazla kullanım biçimine dönüşebilen bir cihaza ihtiyacı yok. Ortalama kullanıcılar için, özellikle de en son teknolojilerle çok fazla ilgilenmeyenler için, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra'dan daha basit ve daha tanıdık bir deneyim sunacak.

iPhone 18 Pro vs katlanabilir iPhone Model iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Ultra Fiyat 1.099 $ - 1.199 $ 1.199 $ – 1.399 $ 2.000 $ - 2.500 $ Ekran 6.3 inç OLED 6.9 inç OLED 7.8 inç / 5.4 inç İşlemci Apple A20 Pro Apple A20 Pro Apple A20 Bellek 12GB RAM 12GB RAM 12GB RAM Ön kamera 18 MP 18 MP 24 MP, 24 MP Arka kamera 48MP (birincil), 48MP (ultra geniş), 48MP telefoto (4x optik zoom) 48MP (birincil), 48MP (ultra geniş), 48MP telefoto (4x optik zoom) 48MP, 48MP Batarya 5.288 mAh 5.321 mAh 4.883 mAh Renkler Koyu Kiraz, Açık Mavi ve Gümüş Gri Koyu Kiraz, Açık Mavi ve Gümüş Gri Siyah, Beyaz/Gümüş

iPhone 18 Pro Max ne zaman çıkacak?

Apple, yeni iPhone’ları 9 Eylül’de Surprise and Shine etkinliğinde tanıtacak. Etkinlik, TSİ 20.00’de başlayacak. iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in 12 Eylül'de, katlanabilir iPhone'un daha geç bir tarihte satışa sunulması bekleniyor.

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