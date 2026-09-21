iPhone 18 Pro Max, kapasiteyi sınırlayan yeni pil özelliğiyle geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro Max, ek nakliye koşullarına tabi olan 20 watt-saat üzeri pil kapasitesine sahip. Apple, aygıt yazılımı (firmware) aracılığıyla kapasiteyi sınırlamanın bir yolunu buldu ancak endişelenmeye gerek yok; iPhone 18 Pro Max'inizi kullanmaya başladığınızda pil kapasitesi normale dönecek.

Apple yöneticisi iPhone'a takılan ekran koruyuculardan rahatsız 1 gün önce eklendi

Güvenli taşıma için pil kapasitesini 20Wh altında tutan yenilikçi çözüm

iPhone 18 Pro Max, pil kapasitesini 20 Wh'nin altında tutan yenilikçi pil-yazılım çözümü içeriyor. Gönderime Hazırlayın (Prepare to Ship) adı verilen bu özellik, telefon fabrikadan çıkarken önceden etkinleştiriliyor ve iPhone 18 Pro Max'inizi kullanıma açtığınızda otomatik olarak devre dışı bırakılıyor.

iPhone etkinleştirildiğinde sınır kalkıyor

iPhone 18 Pro Max, kısmen pil kapasitesinin 20 watt-saat (Wh) üzerine çıkarılması sayesinde pil ömründe büyük bir artış sunuyor. 20 Wh üzeri tek hücreli pile sahip cihazlar, çoğu ülke ve bölgede ek nakliye gerekliliklerine tabii. Bu gereklilikleri karşılamak amacıyla iPhone 18 Pro Max, üretim anından fabrikadan nakliye sürecinin sonuna kadar pil kapasitesini 20 Wh'nin altında sınırlayan yenilikçi pil firmware çözümü kullanıyor. iPhone'unuzu etkinleştirdiğinizde bu sınır kaldırılıyor ve pilin tam şarj kapasitesi kullanıma sunuluyor.

Cihazı satmadan, onarıma göndermeden önce özelliği açmak gerekiyor

Apple, onarım, takas ya da iade işleminde “Gönderime Hazırlayın” özelliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Telefonun şarj sınırı 14 gün boyunca yüzde 80 ile sınırlandırılıyor. 14 günlük sürenin ardından Gönderime Hazırlayın özelliği devre dışı bırakabiliyor ve tam şarj özelliği tekrar açılabiliyor.

Apple neden böyle bir sınırlama yaptı?

Gönderime Hazırlayın, pil taşıma gerekliliğini karşılamaya yönelik bir özellik; kişisel verileri silmiyor ya da Etkinleştirme Kilidi'ni (Activation Lock) tek başına kaldırmıyor. Bu mod, belirli bir amaca hizmet eden taşıma kontrolü.

Apple, iPhone 18 Pro Max'teki pilin gönderim ve hava yoluyla taşıma dahil olmak üzere her açıdan güvenli olduğunu söylüyor. Bu işlem yalnızca gönderim gerekliliklerini karşılamak için gerekli; seyahat sırasında veya diğer iPhone modelleri için böyle bir işleme ihtiyaç duyulmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 18 Pro Max, yeni pil özelliğiyle geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: