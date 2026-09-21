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    iPhone 18 Pro Max, kapasiteyi sınırlayan yeni pil özelliğiyle geliyor

    iPhone 18 Pro Max, telefon etkinleştirildikten sonra onarım, değiş tokuş, iade veya hediye amacıyla gönderilmesi gerektiğinde kullanılması gereken yeni pil özelliği (Gönderime Hazırlayın) ile geliyor.

    apple iphone 18 pro max pil sınırlama özelliği gönderime hazırlayın Tam Boyutta Gör
    iPhone 18 Pro Max, ek nakliye koşullarına tabi olan 20 watt-saat üzeri pil kapasitesine sahip. Apple, aygıt yazılımı (firmware) aracılığıyla kapasiteyi sınırlamanın bir yolunu buldu ancak endişelenmeye gerek yok; iPhone 18 Pro Max'inizi kullanmaya başladığınızda pil kapasitesi normale dönecek.

    Güvenli taşıma için pil kapasitesini 20Wh altında tutan yenilikçi çözüm

    iPhone 18 Pro Max, pil kapasitesini 20 Wh'nin altında tutan yenilikçi pil-yazılım çözümü içeriyor. Gönderime Hazırlayın (Prepare to Ship) adı verilen bu özellik, telefon fabrikadan çıkarken önceden etkinleştiriliyor ve iPhone 18 Pro Max'inizi kullanıma açtığınızda otomatik olarak devre dışı bırakılıyor.

    iPhone etkinleştirildiğinde sınır kalkıyor

    iPhone 18 Pro Max, kısmen pil kapasitesinin 20 watt-saat (Wh) üzerine çıkarılması sayesinde pil ömründe büyük bir artış sunuyor. 20 Wh üzeri tek hücreli pile sahip cihazlar, çoğu ülke ve bölgede ek nakliye gerekliliklerine tabii. Bu gereklilikleri karşılamak amacıyla iPhone 18 Pro Max, üretim anından fabrikadan nakliye sürecinin sonuna kadar pil kapasitesini 20 Wh'nin altında sınırlayan yenilikçi pil firmware çözümü kullanıyor. iPhone'unuzu etkinleştirdiğinizde bu sınır kaldırılıyor ve pilin tam şarj kapasitesi kullanıma sunuluyor.

    Cihazı satmadan, onarıma göndermeden önce özelliği açmak gerekiyor

    Apple, onarım, takas ya da iade işleminde “Gönderime Hazırlayın” özelliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Telefonun şarj sınırı 14 gün boyunca yüzde 80 ile sınırlandırılıyor. 14 günlük sürenin ardından Gönderime Hazırlayın özelliği devre dışı bırakabiliyor ve tam şarj özelliği tekrar açılabiliyor.

    Apple neden böyle bir sınırlama yaptı?

    Gönderime Hazırlayın, pil taşıma gerekliliğini karşılamaya yönelik bir özellik; kişisel verileri silmiyor ya da Etkinleştirme Kilidi'ni (Activation Lock) tek başına kaldırmıyor. Bu mod, belirli bir amaca hizmet eden taşıma kontrolü.

    Apple, iPhone 18 Pro Max'teki pilin gönderim ve hava yoluyla taşıma dahil olmak üzere her açıdan güvenli olduğunu söylüyor. Bu işlem yalnızca gönderim gerekliliklerini karşılamak için gerekli; seyahat sırasında veya diğer iPhone modelleri için böyle bir işleme ihtiyaç duyulmuyor.

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    MunOG 19 saat önce

    TR de ki telefon piyasasının a.ma koyan adam konuştu

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