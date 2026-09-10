iPhone 18 Pro yurt dışı fiyatları: iPhone 18 Pro Max en ucuz hangi ülkede?

Apple, 9 Eylül’de üç yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı: iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Duo. Lansmanda geleneksel olarak cihazların dikkat çekici özelliklerinden bahsedildikten sonra iPhone 18 Pro fiyatı ne kadar, yurt dışında ne zaman çıkacak gibi cihaz kadar merak edilen detaylar paylaşıldı. IMEI kayıt ücreti çok yüksek olmasına rağmen, iPhone’u yurt dışından almayı tercih eden kullanıcılar olabiliyor. iPhone 18 Pro Max sipariş sayfasında cihazın fiyatının 149.999 TL olduğu, bunun 25.000 TL’sinin yalnızca KDV olduğu belirtiliyor. Amerika’dan almayı düşünenler iPhone 18 Pro Max kaç dolar diye merak ederken, Almanya veya başka ülkelerden getirecekler iPhone 18 Pro yurt dışı fiyatı kaç euro araştırmaya başladı. 2026 Eylül ayı itibarıyla, ülke ülke güncel iPhone 18 Pro fiyat listesini burada bulabilirsiniz.

En pahalı iPhone 18 Pro Türkiye’de satılıyor 📈

Tam Boyutta Gör Geçen yıl ve ondan önceki yılda olduğu gibi, iPhone’un en pahalı olduğu ülkeler listesinde en üst sırada Türkiye yer alıyor. Brezilya, iPhone 18 Pro’nun en pahalı satıldığı ikinci ülke konumunda. Amerika’da 1199 dolar olan iPhone 18 Pro fiyatı Türkiye’de 137.999 TL. Bu da yaklaşık 2850 dolara denk geliyor.

Bu yıl Apple, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’yu tanıttı ancak yine iPhone 18 Pro modelleri en çok satan telefonlar olacak. Şu anda en pahalı iPhone, fiyatı 336.000 TL’ye kadar çıkan iPhone Duo. Katlanan modelle ilgilenmeyenler için, iPhone 18 Pro 2TB modeli Türkiye’de 244.000 TL. Güncel kurla hesap edildiğinde 5000 doları geçiyor.

iPhone 18 Pro Max yurt dışında ne kadar 💲

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro Max yurt dışı fiyatı 1.299 dolardan başlıyor. Almanya’da iPhone 18 Pro Max fiyatı 1599 euro. iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatı ise 149.999 TL. Peki, iPhone 18 Pro en ucuz hangi ülkede satılıyor? Apple Store fiyatlarına göre en ucuz iPhone 18 Pro, Amerika’da satılıyor. iPhone 18 Pro Max en ucuza bulunabilecek ülkeler arasında; ABD, Kanada, Hong Kong, Malezya, Dubai ve Japonya yer alıyor. Bu fiyatlar 256GB model için geçerli. 2026 Eylül itibarıyla iPhone 18 Pro yurt dışı fiyatları şu şekilde:

iPhone 18 Pro yurt dışı fiyatları💲 Ülkeler iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Amerika 1199 dolar (58.144 TL) 1299 dolar (62.994 TL) Kanada 1749 Kanada doları (61.543 TL) 1899 Kanada doları (66.821 TL) Çin 9999 yuan (72.434 TL) 10999 yuan (79.678 TL) Japonya 219800 yen (69.177 TL) 239800 yen (75.471 TL) Hong Kong 10499 Hong Kong doları (65.085 TL) 11499 Hong Kong doları (71.284 TL) Dubai 5099 AED (67.316 TL) 5499 AED (72.597 TL) Avustralya 2099 Avustralya doları (73.423 TL) 2299 Avustralya doları (80.419 TL) Kore 1990000 won (71.847 TL) 2190000 won (79.068 TL) Hindistan 164900 rupi (83.789 TL) 179900 rupi (91.409 TL) Vietnam 38999000 dong (72.952 TL) 41999000 dong (78.564 TL) Malezya 5499 ringgiti (65.592 TL) 5999 ringgiti (71.558 TL) Tayvan 44900 Yeni Tayvan doları (68.866 TL) 49900 Yeni Tayvan doları (76.534 TL) İsviçre 1199 frank (71.818 TL) 1299 frank (77.808 TL) Yeni Zelanda 2549 YZ doları (72.250 TL) 2749 YZ doları (77.919 TL) Singapur 1899 Singapur doları (72.903 TL) 2099 Singapur doları (80.581 TL) Meksika 29999 Meksika pesosu (86.116 TL) 31999 Meksika pesosu (91.857 TL) İngiltere 1199 pound (78.854 TL) 1299 pound (85.431 TL) Lüksemburg 1430 euro (80.748 TL) 1575 euro (88.953 TL) Polonya 6299 zloti (82.353 TL) 6799 zloti (88.891 TL) Çekya 34990 koruna (81.512 TL) 37990 koruna (88.501 TL) Avusturya 1449 euro (81.831 TL) 1599 euro (90.307 TL) Almanya 1449 euro (81.831 TL) 1599 euro (90.307 TL) İspanya 1469 euro (82.965 TL) 1619 euro (91.937 TL) Belçika 1479 euro (83.530 TL) 1629 euro (91.982 TL) Fransa 1479 euro (83.530 TL) 1629 euro (91.982 TL) Hollanda 1479 euro (83.530 TL) 1629 euro (91.982 TL) İrlanda 1489 euro (84.077 TL) 1639 euro (92.547 TL) İtalya 1489 euro (84.077 TL) 1639 euro (92.547 TL) Portekiz 1499 euro (84.642 TL) 1649 euro (93.112 TL) Finlandiya 1509 euro (85.203 TL) 1569 euro (88.591 TL) Danimarka 10999 Danimarka kronu (83.073 TL) 12299 Danimarka kronu (92.892 TL) İsveç 16495 İsveç kronu (83.158 TL) 18495 İsveç kronu (93.241 TL) Macaristan 549990 forint (85.159 TL) 599990 forint (92.900 TL) Norveç 15990 Norveç kronu (83.936 TL) 17990 Norveç kronu (94.434 TL) Brezilya 11999 real (113.837 TL) 12999 real (123.324 TL) Türkiye 137.999 TL 149.999 TL

iPhone 18 Pro yurtdışı fiyat listesi, 10 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Apple Store fiyatlarıdır. Ülkelerin vergilendirme sistemi hesaba katılmamıştır. Yalnızca Türkiye'deki fiyatlarda vergiler dahil rakamdır. Döviz kuru, değişiklik göstereceğinden fiyatlarda farklılık oluşabilir.

Dünyanın en pahalı iPhone Duo'su Türkiye'de: ABD'nin 2,36 katı! 6 sa. önce eklendi

iPhone 18 Pro Max yurt dışında ne zaman çıkacak 📅

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro Max, Amerika’da ne zaman çıkacak, Türkiye’ye ne zaman gelecek merak edenler paylaşalım. iPhone 18 Pro Max çıkış tarihi 18 Eylül. iPhone 18 Pro Max ve 18 Pro, 12 Eylül’de TSİ 15.00 itibarıyla ön siparişe açılacak.

iPhone 18 Pro Max Gürcistan fiyatını merak edenlerin ise biraz daha beklemesi gerekecek. Şu anda Apple Gürcistan sitesinde iPhone 17 Pro modelleri satışta. Aynı şekilde iPhone 18 Pro Bulgaristan fiyatı da henüz belli değil, cihazlar Apple Store'da listelenmiyor. iPhone 18 Pro Irak fiyatı da Apple yetkili satıcılarında listelenmiyor.

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iPhone 18 Pro Max yurt dışı fiyatı: En ucuz hangi ülkede?

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