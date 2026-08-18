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    iPhone 18 Pro'nun A20 Pro işlemcisinden ilk detaylar geldi

    iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra, yeni A20 Pro çipiyle geliyor. Peki, yeni işlemci ne kadar performans artışı ve güç verimliliği sağlayacak? İşte iPhone 18 işlemcisi hakkında ilk detaylar:

    iphone 18 pro işlemcisi apple a20 pro çip performansı Tam Boyutta Gör
    Son tedarik zinciri sızıntıları, Apple A20 çipinin yeni 2 nanometre üretim sürecine dayanacağını ortaya koyuyor. Bu değişim, iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Ultra için hem işlem hızında hem de pil ömründe büyük iyileştirmeler vaat ediyor. Ancak, bu çipin üretiminin inanılmaz derecede pahalı olduğu ve Apple’ın bunu tüketicilere yansıtacağı söyleniyor.

    Apple A20 Pro çip 2nm üretim sürecinden geçecek

    A20 Pro, TSMC'nin 2nm üretim sürecinden geçen ilk Apple işlemcisi olacak. Ayrıca yeni Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) paketleme yöntemini benimseyeceği de söyleniyor. A20 Pro'nun A19 Pro'ya kıyasla %18 daha hızlı performans, %30 daha iyi güç verimliliği sunacağı konuşuluyor.

    %18 performans artışı, %30 daha iyi güç verimliliği sağlayacak

    Tüm bu performans kazanımları, yüksek üretim maliyetiyle geliyor. 2 nanometrelik bir işleme geçiş ucuz değil ve A20 çipi için tedarik maliyetlerinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu yılın başlarında tedarik zinciri raporları Apple’ın çip başına 280 dolara kadar ödeme yapabileceğini öne sürmüştü. Bu, eski A19 muadiline göre %80'lik bir artış anlamına geliyor.

    iPhone 18 Pro'nun fiyatına etki edebilir

    Teknoloji sektörü, pahalı çiplerin yanı sıra devam eden bellek kıtlığıyla karşı karşıya. Bu artan maliyetler biriktikçe, tüketicilerin büyük fiyat artışına hazırlıklı olmaları gerekiyor. Tahminler, iPhone 18 Pro'nun iPhone 17 Pro'dan 250 ila 300 dolar daha pahalı olacağını gösteriyor. Ekstra hız ve pil ömrünün bu yüksek fiyat farkına değip değmeyeceğine kullanıcı karar verecek.

    Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra işlemcisi A20 Pro hakkında detayları yaklaşan Eylül etkinliğinde açıklayacak.

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