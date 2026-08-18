iPhone 18 Pro'nun A20 Pro işlemcisinden ilk detaylar geldi

Apple A20 Pro çip 2nm üretim sürecinden geçecek
A20 Pro, TSMC'nin 2nm üretim sürecinden geçen ilk Apple işlemcisi olacak. Ayrıca yeni Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) paketleme yöntemini benimseyeceği de söyleniyor. A20 Pro'nun A19 Pro'ya kıyasla %18 daha hızlı performans, %30 daha iyi güç verimliliği sunacağı konuşuluyor.
%18 performans artışı, %30 daha iyi güç verimliliği sağlayacak
Tüm bu performans kazanımları, yüksek üretim maliyetiyle geliyor. 2 nanometrelik bir işleme geçiş ucuz değil ve A20 çipi için tedarik maliyetlerinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu yılın başlarında tedarik zinciri raporları Apple’ın çip başına 280 dolara kadar ödeme yapabileceğini öne sürmüştü. Bu, eski A19 muadiline göre %80'lik bir artış anlamına geliyor.
iPhone 18 Pro'nun fiyatına etki edebilir
Teknoloji sektörü, pahalı çiplerin yanı sıra devam eden bellek kıtlığıyla karşı karşıya. Bu artan maliyetler biriktikçe, tüketicilerin büyük fiyat artışına hazırlıklı olmaları gerekiyor. Tahminler, iPhone 18 Pro'nun iPhone 17 Pro'dan 250 ila 300 dolar daha pahalı olacağını gösteriyor. Ekstra hız ve pil ömrünün bu yüksek fiyat farkına değip değmeyeceğine kullanıcı karar verecek.
Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra işlemcisi A20 Pro hakkında detayları yaklaşan Eylül etkinliğinde açıklayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: