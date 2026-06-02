Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro’nun batarya kapasitesi ortaya çıktı

    iPhone 18 Pro’nun batarya detayları sızdırıldı. Ortaya çıkan yeni bilgiler, fiziksel SIM kartlı ve eSIM sürümleri arasında batarya kapasitesi tarafında farklılıklar olacağını gösteriyor.

    iPhone 18 Pro’nun batarya kapasitesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 18 Pro modeliyle ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son günlerde ortaya çıkan bilgiler, cihazın yeni kamera özelliklerinden renk seçeneklerine kadar birçok detayı gözler önüne sererken şimdi de batarya kapasitesi gündeme geldi.

    Fiziksel SIM ve eSIM arasında fark var

    Sızıntıya göre iPhone 18 Pro’nun fiziksel SIM kart kullanan sürümlerinde yaklaşık 4.056 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Buna karşılık yalnızca eSIM desteği sunan versiyonlarda ise 4.288 mAh büyüklüğünde bir batarya kullanılacağı belirtiliyor.

    Bu durum özellikle Çin gibi fiziksel SIM kart kullanımının sürdüğü pazarlarda satılacak modeller ile eSIM odaklı bölgelerde satışa sunulacak cihazlar arasında donanımsal farklılıklar oluşabileceği anlamına geliyor.

    iPhone 17 Pro ailesinde de benzer bir durum vardı. Fiziksel SIM bulunan modelde 3988 mAh, eSIM modelde 4252 mAh batarya bulunuyordu. Dolayısıyla iPhone 18 Pro da fiziksel SIM kullanan modelde batarya kapasitesi yaklaşık 68 mAh, eSIM sürümünde ise yaklaşık 36 mAh artırılmış durumda.

    Diğer gelişmeler

    Batarya kapasitesindeki artış sınırlı görünse de Apple’ın iPhone 18 Pro’da kullanması beklenen yeni nesil A20 Pro işlemcisi, pil ömrü tarafında daha belirgin iyileşmeler sağlayabilir. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre A20 Pro, TSMC’nin 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen ilk Apple işlemcisi olacak. Yeni üretim teknolojisinin daha yüksek enerji verimliliği sunması bekleniyor.

    Daha önceki sızıntılar, Apple’ın değişken diyafram açıklığına sahip yeni bir kamera sistemi üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu. Bununla birlikte şirketin, Pro modelinde üç adet 48 megapiksel kameradan oluşan kurulumunu koruyacağı, en büyük değişikliğin ise ana kamerada gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

    Tasarım noktasında ise daha küçük bir Dynamic Island olması bekleniyor. Ekran tarafında iPhone 18 Pro 6.3 inç, iPhone 18 Pro Max ise 6.9 inç panele sahip olacak. Siyah, Gümüş, Koyu Kiraz ve Açık Mavi renk seçenekleriyle gelmesi beklenen telefonların katlanabilir iPhone Ultra ile birlikte Eylül ayında piyasaya sürüleceği öngörülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    d ne demek captain black puro atarax öldürdü telefonum kapandı açılmıyor şarj olmuyor hücresel ağa erişilemiyor ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum