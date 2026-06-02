iPhone 18 Pro’nun batarya kapasitesi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 18 Pro modeliyle ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son günlerde ortaya çıkan bilgiler, cihazın yeni kamera özelliklerinden renk seçeneklerine kadar birçok detayı gözler önüne sererken şimdi de batarya kapasitesi gündeme geldi.

Fiziksel SIM ve eSIM arasında fark var

Sızıntıya göre iPhone 18 Pro’nun fiziksel SIM kart kullanan sürümlerinde yaklaşık 4.056 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Buna karşılık yalnızca eSIM desteği sunan versiyonlarda ise 4.288 mAh büyüklüğünde bir batarya kullanılacağı belirtiliyor.

Bu durum özellikle Çin gibi fiziksel SIM kart kullanımının sürdüğü pazarlarda satılacak modeller ile eSIM odaklı bölgelerde satışa sunulacak cihazlar arasında donanımsal farklılıklar oluşabileceği anlamına geliyor.

iPhone 17 Pro ailesinde de benzer bir durum vardı. Fiziksel SIM bulunan modelde 3988 mAh, eSIM modelde 4252 mAh batarya bulunuyordu. Dolayısıyla iPhone 18 Pro da fiziksel SIM kullanan modelde batarya kapasitesi yaklaşık 68 mAh, eSIM sürümünde ise yaklaşık 36 mAh artırılmış durumda.

Diğer gelişmeler

Batarya kapasitesindeki artış sınırlı görünse de Apple’ın iPhone 18 Pro’da kullanması beklenen yeni nesil A20 Pro işlemcisi, pil ömrü tarafında daha belirgin iyileşmeler sağlayabilir. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre A20 Pro, TSMC’nin 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen ilk Apple işlemcisi olacak. Yeni üretim teknolojisinin daha yüksek enerji verimliliği sunması bekleniyor.

Daha önceki sızıntılar, Apple’ın değişken diyafram açıklığına sahip yeni bir kamera sistemi üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu. Bununla birlikte şirketin, Pro modelinde üç adet 48 megapiksel kameradan oluşan kurulumunu koruyacağı, en büyük değişikliğin ise ana kamerada gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Tasarım noktasında ise daha küçük bir Dynamic Island olması bekleniyor. Ekran tarafında iPhone 18 Pro 6.3 inç, iPhone 18 Pro Max ise 6.9 inç panele sahip olacak. Siyah, Gümüş, Koyu Kiraz ve Açık Mavi renk seçenekleriyle gelmesi beklenen telefonların katlanabilir iPhone Ultra ile birlikte Eylül ayında piyasaya sürüleceği öngörülüyor.

