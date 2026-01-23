Giriş
    iPhone 18 Pro'nun Dinamik Ada boyutları sızdırıldı: Küçülüyor

    iPhone 18 Pro serisinin ön tasarımına dair yeni bir sızıntı paylaşıldı. Gelen bilgilere göre Apple, Dinamik Ada alanını ciddi ölçüde küçültmeye hazırlanıyor.   

    iPhone 18 Pro'nun Dinamik Ada boyutları sızdırıldı: Küçülüyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinin tasarımı hakkında sürpriz bir sızıntı paylaşıldı. Daha önceki tasarım değişikliği iddialarının ardından şimdi de sevilen bir özellikte ciddi bir küçülmeye işaret ediliyor. Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 18 Pro modellerinde Dinamik Ada kesiti 13,49 mm genişliğe düşecek. 

    Daha küçük Dinamik Ada

    Kaçıranlar için mevcut iPhone 17 Pro serisinde bulunan Dinamik Ada kesitinin 20,76 mm olduğunu belirtelim. Bu da iPhone 18 Pro serisi için yaklaşık yüzde 35’lik bir küçülmeye işaret ediyor. Son dönemde ortaya atılan iddialar, Apple'ın Face ID donanımının önemli bir bölümünü ekran altına taşıma konusunda ilerleme kaydettiğini göstermişti.

    Dinamik Ada için planlanan küçültme ise, özellikle Face ID bileşenlerinin daha kompakt hâle getirilmesinin bir nedeni olabilir. Ekran tarafında ise iPhone 18 Pro serisinin LTPO+ OLED panellerle geleceği konuşuluyor. Bu panellerin, hem enerji verimliliği hem de parlaklık tarafında mevcut nesle kıyasla iyileştirmeler sunması bekleniyor.

    Ayrıca yalnızca Pro modellerde değil, iPhone 18 serisinin tamamında ön kameranın güncelleneceği yönünde iddialar mevcut. Özetle Apple, iPhone 18 Pro serisinde radikal bir tasarım değişikliğinden ziyade, Dynamic Ada'yı küçülterek ve Face ID bileşenlerini ekran altına yaklaştırarak daha sade bir ön görünüm hedefliyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekli.

