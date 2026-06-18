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    iPhone 18 Pro'nun fiyatı kalem kalem hesaplandı: İşte ortaya çıkan fiyat

    Yapay zeka odaklı bellek talebinin yükselttiği üretim maliyetleri, Apple'ın yeni iPhone'larına zam olarak yansıyabilir. Uzmanlar iPhone 18 Pro'nun olası fiyatını hesapladı.

    iPhone 18 Pro'nun fiyatı hesaplandı: İşte ortaya çıkan fiyat Tam Boyutta Gör
    Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 18 Pro, yapay zeka odaklı çip talebinin tetiklediği bellek maliyetleri nedeniyle önceki nesle kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkabilir. Wall Street Journal'ın TechInsights verilerine dayandırdığı analiz, özellikle DRAM ve NAND bellek fiyatlarındaki sert yükselişin Apple'ın üretim maliyetlerini önemli ölçüde artıracağını ortaya koyuyor.

    WSJ’ye konuşan Apple CEO'su Tim Cook, şirketin artan çip maliyetlerinden etkilendiğini doğrularken fiyat artışlarının “kaçınılmaz” olduğunu söyledi. Cook, hangi ürünlerin ne zaman ve hangi oranlarda zamlanacağını söylemedi ancak “değerlendiriyoruz” dedi.

    Bellek maliyetinin dört katına çıkacağı öngörülüyor

    Apple tarafı bir rakam veremese de sektör tahminleri fiyat artışının yüksek olabileceğine işaret ediyor. TechInsights bellek pazarları direktörü Mike Howard, iPhone 17 Pro'da yer alan 12 GB DRAM ve 256 GB NAND depolama bileşenlerinin maliyetinin bu sonbaharda geçen yıla göre yaklaşık dört katına çıkabileceğini tahmin ediyor.

    iPhone 18 Pro'nun fiyatı hesaplandı: İşte ortaya çıkan fiyat Tam Boyutta Gör
    Howard'ın hesaplamalarına göre Apple, iPhone 17 Pro'daki 12 GB DRAM için yaklaşık 39 dolar öderken bu rakam iPhone 18 Pro'da 145 dolara yükselebilir. 256 GB NAND depolama maliyetinin ise 13 dolardan 51 dolara çıkması bekleniyor.

    TechInsights, bellek dışında iPhone 17 Pro'nun diğer bileşenleri ve üretim maliyetini yaklaşık 530 dolar olarak hesaplıyor. Buna DRAM ve depolama maliyetleri eklendiğinde Apple'ın iPhone 17 Pro için toplam üretim maliyetinin 582 dolar oluyor. Aynı hesap iPhone 18 Pro için yapıldığında ise toplam üretim maliyeti 726 dolar oluyor. Yani yaklaşık yüzde 25’lik bir artış söz konusu.

    Başlangıç fiyatı 1.299 dolara ulaşabilir

    TechInsights'ın maliyet hesaplamalarını baz alındığında Apple'ın mevcut kârlılık seviyesini koruyabilmesi için iPhone 18 Pro'nun yaklaşık 1.371 dolar seviyesinden satılması gerekiyor. Ancak şirketin standart fiyatlandırma politikası dikkate alındığında, başlangıç fiyatının 1.299 dolar olarak belirlenmesinin daha olası olduğu değerlendiriliyor. Bu senaryoda cihazın brüt kâr marjı yaklaşık yüzde 44 seviyesinde kalıyor.

    Bu hesaplamalara yeni kamera sisteminin maliyetinin dahil edilmediğini de ekleyelim. Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni kamera donanımının mevcut nesle kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha pahalı olacağını öngörüyor. Böyle bir durumda iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatının 1.399 dolara veya daha yüksek seviyelere çıkabileceği ifade ediliyor.

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    H
    hasandemirrr 1 saat önce

    çok güzel

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